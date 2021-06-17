Helge Westbye og Daniela Reyes

(Foto: Akam13k)

Musikkforleggerprisen 2021: Æresprisen til Helge Westbye

17.06.2021
- Red.

Musikkforleggerprisens ni priser ble delt ut onsdag kveld, og æresprisen gikk til musikkbransjeveteran Helge Westbye, «en stillfaren, men storslagen formidler av norsk musikk i alle sjangre». Blant de andre prisvinnerne er Kamara, Nils Henrik Asheim og produsentduoen STATE.

Grunnlegger og direktør av plateselskapet Grappa, Helge Westbye, fikk Musikkforleggerprisens ærespris for hans mangeårige innsats og bidrag til spesielt de mindre kommersielle sjangrene, skriver Musikkforleggerprisen i en pressemelding.

Som mottaker av prisen får han også 20 000 kroner han skal gi videre til et talent han har troen på, og Westbye valgte musiker og sangdikter Daniela Reyes. Reyes ble tidligere samme dag tildelt Norsk Viseforums artiststipend, som du kan lese om i denne saken på Ballade.no.

«Suksesser kommer ikke av seg selv,» sier juryen i sin uttalelse om årets ærespris. «Det krever kunnskap og kjennskap til bransjen, mange og lange arbeidsdager, evne til å se muligheter, god timing og sist, men ikke minst, en som ser, har troen på folk og som realiserer sine og andres ideer. Verdien og ringvirkningene av hva denne mannen har produsert er vanskelig å fastsette, det er imidlertid svært enkelt å verdsette ham høyt,» heter det om prisvinneren Helge Westbye, som juryen beskriver som «en stillfaren, men storslagen formidler av norsk musikk i alle sjangre» og «Grappas grunnlegger og alltid tilstedeværende direktør».

De andre prisene som ble delt ut under Musikkforleggerprisens sjuende utdeling var Årets verk, Årets gjennombrudd og Årets opphaver innen sjangerkategoriene populærmusikk, klassisk og samtidsmusikk, i tillegg til prisene for Årets synkronisering og Årets mest spilte låt.

KAMARA fikk prisen som Årets gjennombrudd i pop-kategorien (Foto: Akam13k)

Musikkforleggerprisen melder at Adam Ezzaris låt «Elsker/hater min hood» ble kåret til Årets verk i pop-kategorien, der Fatumata Kamara, aka KAMARA, fikk pris som Årets gjennombrudd og produsentduoen STATE som Årets opphaver. I klassisk- og samtidskategoriene var det Kjetil Djønne som fikk Årets gjennombrudd-prisen, Nils Henrik Asheim ble utpekt som Årets opphaver, mens Helge Iberg vant prisen for Årets verk for Songs From the Planet of Life.

Prisutdelingen ble i følge Musikkforleggerprisen en intim markering og feiring, med et begrenset antall spesielt inviterte gjester på Sentralen i Oslo.

For andre gang ble også prisen for Årets synkronisering delt ut. Låtskriver og gitarist Eldar Vågan, kanskje mest kjent fra Vazelina Bilopphøggers, vant prisen for låten «Min kjære du», som var med i suksesserien «Rådebank» på NRK i fjor.

Eldar Vågan fikk Årets synkroniseringspris. (Foto: Akam13k)

Prisen for Årets mest spilte låt ble delt ut for tredje gang, og er den eneste av de ni prisene som ikke bestemmes av en jury, skriver Musikkforleggerprisen. Prisen gis til opphaverne bak låta som ifølge Radiomonitor og Spotify i fjor fikk mest radiospilling og streaming i Norge, og som har en eller flere forlagte norske opphavere. I år gikk prisen for Årets mest spilte låt til Caroline Ailin fra Bodø for låten «Don’t Start Now», skrevet av Caroline Ailin sammen med Dua Lipa, Emily Warren og Ian Kirckpatrick. Grammy-nominerte Caroline Ailin er for tiden basert i Los Angeles, og har i tillegg til samarbeidet med Dua Lipa vært med på å skrive suksesser som «Mama» med Clean Bandit og Ellie Goulding, «365» med Zedd og Katy Perry, «Dance Again» med Selena Gomez, «Fever» med Dua Lipa og Angèle, og «Mirror» med Sigrid, melder prisarrangøren.

Les mer om priseneMusikkforleggerprisens hjemmeside.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Musikkforleggerne, NOPA og Norsk Komponistforening er medlemmer i Foreningen Ballade.

Relaterte saker

Daniela Reyes under Oslo jazzfestival Stein Hødnebø

Artiststipend til Daniela Reyes

Musiker og sangdikter Daniela Reyes ga nylig ut sin første singel, debutalbumet er rett rundt hjørnet og nå får hun...

Helge Iberg

Ny, norsk musikk – 7 anbefalinger. Dag 3: Helge Iberg

Ballade publiserer komponist Gisle Kverndokks syv anbefalinger til verk av nålevende norske komponister, en serie han nylig startet på egen...

Utsnitt av platecoveret til «Songs From the Planet of Life»

Mange bunner, lite dybde

Helge Ibergs siste plate kan være en vakker klangmeditasjon. Eller bare skikkelig irriterende. Anmelderen opplever begge deler.

Ketil Bjørnstad

– Performed with steaming human blood, as Hans Jæger would have said

How the dramatic life of Kirsten Flagstad, one of the world’s greatest voices, came to life as an opera, despite a...

Nils Henrik Asheim er aktuell med bok, band og CD

Pipenes Jens

Den allsidige kunstneren Nils Henrik Asheim virker alltid å være aktuell – med en utgivelse, et samarbeidsprosjekt, en konsertproduksjon, en...

Flere saker

Julie Henrikke

Lager du musikk med norsk tekst i fokus? Søk Norsk Viseforums Artiststipend innen 12. mai

Søknadsportalen til Artiststipendet 2023 er åpen, og Norsk Viseforum oppfordrer uetablerte stemmer i norsk visekultur til å søke.

Illustrasjonsfoto låtskapere

Låtskrivere vil stoppe ufortjente krediteringer

Musikkskaperne i «The Pact» vil sette stopper for at store artister skal kunne kreve låtskriverrettigheter – uten å faktisk ha...

Musikk i Innlandet musikkvideoer Innpuls festival Ask Carol

Ballade video spesial: Invitasjon fra Innlandet

Musikk i Innlandet satser på festival, film og video – og spør samtidig hva de kan gjøre for musikerne. Med...