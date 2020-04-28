Ny, norsk musikk – 7 anbefalinger. Dag 3: Helge Iberg

Ballade publiserer komponist Gisle Kverndokks syv anbefalinger til verk av nålevende norske komponister, en serie han nylig startet på egen Facebookside. Her er Kverndokks tredje anbefaling, komponisten Helge Iberg.

Redaktørs kommentar: Ballade har inngått et samarbeid med komponisten Gisle Kverndokk om å publisere hans syv anbefalinger til verk av nålevende norske komponister, en serie han startet på sin egen Facebookside i slutten av mars 2020. Serien startet opprinnelig opp som Kverndokks reaksjon på opplevelsen av at statskanalen NRK i liten grad spiller levende, norske komponister.

Men seriens kjerne er å løfte norske komponister og komposisjoner, og med det har serien også vakt både glede og engasjement i sosiale medier. Det er dette som er Ballades intensjon med å invitere til samarbeid; å kunne være med på å løfte, synliggjøre, fortelle og åpne opp for en levende, norsk, samtidig musikk innen partiturmusikken.

Vi er veldig glade for å kunne tilby Gisle Kverndokks syv anbefalinger til et musikkinteressert publikum over hele landet. Vi vil publisere anbefalingene spredt over tre uker, og dette er uke to.

God fornøyelse!

Av Gisle Kverndokk, komponist

Dag 3 med ny, norsk musikk – i dag: Helge Iberg! En virkelig allsidig og spennende komponist. Hans Songs from the planet of life er et av de fineste orkesterverk jeg har hørt på lenge. Det er en Concerto Grosso for orkester, fem solister og resitasjon. Og inspirert av Mahlers Das Lied von der Erde. En meditasjon over vår eksistens og naturens sårbarhet. Og basert på tekstene som Mahler brukte, altså kinesisk poesi fra det 8. århundre.

Helge Iberg skriver selv i cd-heftet: «Hva er sammenhengen mellom det sørgelige og det vakre? Jeg tror sammenhengen heter forsoning. En slik forsoningstanke fins i Mahlers Das Lied von der Erde.»

Dette er Ibergs respons på klimakrisen; i skyggen av en klimakrise. «Når jeg nå retter oppmerksomheten mot vår plagede planet i mine ‘songs’, er det fordi klimakrisens illevarslende perspektiver blir ekstra tydelige når bakteppet er tanken om naturens evige harmoni og menneskets plass i det store livshjulet. Min musikalske reise gjennom landskaper av melankoli og livsbejaenhet er først og fremst det (musikalsk), men dermed også dypt menneskelig».

Og det er det dypt menneskelige jeg blir så grepet av når jeg hører Songs from the planet of life. Musikken kommer fra en dyp forståelse for naturen og for menneskesinnet. Åpningen er magisk, med den kinesiske teksten som resiteres over mørke klanger, og hvor fiolinsolisten stiger opp med vakre lange linjer, og et utsøkt harmonisk språk som blir mer og mer tydelig. Det er et rikt og overveldende verk, og inneholder ni satser med både brilliante solokonserter til sårbare, lyriske satser hvor tekstene flettes inn i en vakker orkestersats. Et aktuelt og meningsfylt orkesterverk som vi trenger å lytte til i vår tid.

Innspillingen er meget god. KORK spiller ledet av den unge, dyktige dirigenten Kai Grinde Myrann, og med et stjernelag av solister: Elise Båtnes, fiolin, Christian Ihle Hadland og Ingfrid Breie Nyhus, klaver, Marianne Beate Kielland, mezzosopran, Frank Havrøy, baryton, Tom Ottar Andreassen, altfløyte, Bjørn Løken, slagverk, Liu Tiegang og Sidsel Endresen, resitasjon.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Andre anbefalinger av Helge Iberg:

Life Music – her er hans flotte «Kvartett for livet i sin ualminnelighet» (Quatour pour la vie singulière) og «Sisyphus’ dance of endless struggle» for fiolin og kammerorkester.

Helge Iberg er en strålende pianist innen mange sjangre. Et vakkert album med ham selv som både utøver og komponist, grenseoverskridende mellom jazz og samtidsmusikk, er Halvveis, med tekster av Rolf Jacobsen. Her spiller han sammen med blant andre Per Vollestad og Odd Børretzen.

