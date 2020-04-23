Ny, norsk musikk – 7 anbefalinger. Dag 2: Lasse Thoresen

Ballade publiserer komponist Gisle Kverndokks syv anbefalinger til verk av nålevende norske komponister, en serie han nylig startet på egen Facebookside. Her er Kverndokks andre anbefaling, komponisten Lasse Thoresen.

Redaktørs kommentar: Ballade har inngått et samarbeid med komponisten Gisle Kverndokk om å publisere hans syv anbefalinger til verk av nålevende norske komponister, en serie han startet på sin egen Facebookside i slutten av mars 2020. Serien startet opprinnelig opp som Kverndokks reaksjon på opplevelsen av at statskanalen NRK i liten grad spiller levende, norske komponister.

Men seriens kjerne er å løfte norske komponister og komposisjoner, og med det har serien også vakt både glede og engasjement i sosiale medier. Det er dette som er Ballades intensjon med å invitere til samarbeid; å kunne være med på å løfte, synliggjøre, fortelle og åpne opp for en levende, norsk, samtidig musikk innen partiturmusikken.

Vi er veldig glade for å kunne tilby Gisle Kverndokks syv anbefalinger til et musikkinteressert publikum over hele landet. Vi vil publisere anbefalingene spredt over tre uker.

God fornøyelse!

Av Gisle Kverndokk, komponist

Dag 2 med ny, norsk musikk – i dag: Lasse Thoresen! En banebrytende komponist som skaper magi med sin musikk. Lasse har betydd enormt mye for flere generasjoner norske og internasjonale komponister, i kraft av sin undervisning, forskning og sin helt unike musikk. Den har en dyp menneskelighet, en følsomhet og ydmykhet ovenfor det guddommelige, ovenfor naturen og mennesket. Men den har også en intellektuell kraft. Han kombinerer naturtoner og arven fra norsk folkemusikk med sin banebrytende forskning på spektralmusikk.

I vokalsekstetten «Solbøn», skrevet for det enestående ensemblet Nordic Voices, viser han sin mesterlige måte å skrive for stemmer på. En fargerik palett som nesten tar pusten fra lytterne, og en brilliant behandling av elementene fra folkemusikken. Dette er virkelig engasjerende musikk! Når man skal presentere ny, norsk musikk, kommer man ikke utenom vokalensemblet Nordic Voices. Vi er flere komponister som har vært så heldige å få nyte godt av deres enorme talent. Sammen med Lasse Thoresen skaper de magi på denne innspillingen.

På albumet Himmelkvad finner vi foruten «Solbøn» flere flotte verk, som soloverket «Helligkvad», framført av Berit Opheim og flere andre vokalsekstetter:

Lasse Thoresen har en stor produksjon som spenner over mange tiår. Her er et album fra 1988, Bird of the heart, med kammermusikk framført av blant andre Oslo Trio (Jens Harald Bratlie, Aage Kvalbein og Stig Nilsson) og fløytisten Sissel Dørum. Sentralt er klavertrioen «Hjertets fugl» og «Med åpen hånd eller knyttet neve» for fløytesolo. Dette albumet hørte jeg mye på i min studietid, og det gjorde sterkt inntrykk! Da jeg var ung student ble jeg utfordret av all den nye musikken jeg ble kjent med, ofte skjønte jeg lite av det jeg hørte. Men denne musikken fikk meg til å forstå at ny musikk også kunne gå rett til hjertet.

Lasse Thoresen er også en stor symfoniker, og her er hans doble cellokonsert og fiolinkonsert, et album fra 1999:

