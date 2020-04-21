Ny, norsk musikk – 7 anbefalinger. Dag 1: Ståle Kleiberg

Ballade vil de kommende tre ukene publisere komponist Gisle Kverndokks syv anbefalinger til verk av nålevende norske komponister, en serie han nylig startet på egen Facebookside. Her er Kverndokks første anbefaling, med en introduksjon til initiativet.

Redaktørs kommentar: Ballade har inngått et samarbeid med komponisten Gisle Kverndokk om å publisere hans syv anbefalinger til verk av nålevende norske komponister, en serie han startet på sin egen Facebookside i slutten av mars 2020. Serien startet opprinnelig opp som Kverndokks reaksjon på opplevelsen av at statskanalen NRK i liten grad spiller levende, norske komponister – selv ikke i krisetid, som han påpeker i sin egen introduksjon under her.

Men seriens kjerne er å løfte norske komponister og komposisjoner, og med det har serien også vakt både glede og engasjement i sosiale medier. Det er dette som er Ballades intensjon med å invitere til samarbeid; å kunne være med på å løfte, synliggjøre, fortelle og åpne opp for en levende, norsk, samtidig musikk innen partiturmusikken.

Vi er glade for at Kverndokk takket ja, og ser frem til å kunne tilby hans syv anbefalinger til et musikkinteressert publikum over hele landet. Vi vil publisere anbefalingene spredt over tre uker.

God fornøyelse!

Av Gisle Kverndokk, komponist

Den 27. mars skulle NRK spille bare norsk musikk en hel dag. Det hadde vært diskusjoner i forkant, hvor Komponistforeningens leder foreslo at i denne koronakrisetiden burde NRK bare spille norsk musikk for å støtte musikere og komponister i en vanskelig tid med mye tap av inntekt. Så denne dagen skulle NRK vise at de brydde seg, og tok sitt oppdrag på alvor. Jeg gledet meg, og tidlig på morgenen skrudde jeg på radioen.

Det første jeg hørte var en trompetkonsert av den italienske barokkomponisten Torelli. Så kom Weber, Korngold, Grieg, Bruch, Haydn…. Så skrudde jeg av! Skulle det ikke være norsk musikk? Jeg tok noen stikkprøver innimellom, og registrerte ikke en eneste levende norsk komponist. Bare spillelister med de vanlige klassiske perlene som denne kanalen sender hver dag. Men med norske utøvere. Av norske komponister registrerte jeg Grieg, Halvorsen og noen stykker av Fritz Austin. Fin musikk, men gjengangere på denne kanalen.

Jeg ble både skuffet og provosert! Det skrives så mye flott, tilgjengelig norsk musikk for tiden. Vi har komponister som blir spilt over hele verden. Men det virker som om våre institusjoner som er satt til å formidle norsk musikk, ikke egentlig er interesserte eller stolte over det som lages i dag. Hadde det vært en stolthet rundt norsk musikk gjennom det siste århundret, så tror jeg vi hadde hatt mange internasjonalt anerkjente komponister, på lik linje med de store fra Russland, Tyskland, Frankrike og Italia.

Jeg kjenner flere meget dyktige musikkjournalister i NRK som heltemodig jobber hardt for å få til en mye større bredde i musikkvalget, og lager flotte programmer som inneholder ny, norsk musikk. «Spillerom Søndag» er NRKs eneste program som fokuserer på samtidsmusikk, og et viktig program å hegne om. Men musikkjournalistene blir overkjørt av en ledelse som er mest opptatt av spillelister med svisker, presentert uten noen sammenheng. Derfor hadde jeg lyst til å gjøre noe.

Og siden det er så populært å legge ut 7 favorittbøker eller platecovere på Facebook for tiden, ville jeg legge ut 7 viktige verk av nålevende norske komponister. Felles for dem er at de kommuniserer, er personlige, dyptpløyende og rett og slett veldig god musikk som burde være standardverk i konsertsalene. Og på radio!

Dag 1: Først ut er en av våre viktigste komponister, nemlig Ståle Kleiberg. Han er en av våre mest spilte, og har en stor internasjonal karriere. Hans stil er romantisk, med et bevisst forhold til tradisjonen, men med et personlig, ektefølt uttrykk, en sårbarhet og en fintfølende melodisk åre. Og en særegen sans for de store formene, de store linjer.

«Lamento: Cissi Klein in Memoriam» (2000 – 2001) er et dramatisk, symfonisk dikt. Det åpner med en vakker, melankolsk melodi som plutselig avbrytes av illevarslende akkorder, og så er dramaet i gang. Det er vakkert, dypt og dramatisk. Slutten gjør veldig inntrykk; stille, men hjerteskjærende, en barnesang spilt av spilledåser. Stykket er til minne om den unge jenta Cissi Klein fra Trondheim, som i 1942 ble brutalt arrestert, hentet ut fra klasserommet sitt, og sendt til Auschwitz og myrdet, 13 år gammel. Hun har blitt et symbol for barna som ble ofre for Holocaust. Et viktig og tankevekkende verk som er særlig aktuelt i disse tider, 80 år siden dette helvete brøt løs her i Norge. En virkelig meningsfull lytteopplevelse!

Her er en innspilling med Trondheim Symfoniorkester, dirigert av Eivind Aadland. På denne platen kan man også oppleve Ståle Kleibergs Symfoni nr. 1, «The Bell Reef», og hans Kammersymfoni (Symfoni nr. 2):

https://open.spotify.com/track/44UEMCZixA3EojiMXTT00e?si=eDo0S-wNS1yK5mcsiLF0dg

Andre anbefalinger av Ståle Kleiberg:

«Do you believe in heather?» – kammermusikk (blant annet hans strykekvartett nr. 3)

https://open.spotify.com/album/2wRGmYG0WfLXUI9LyXJWIu?si=eLbQ0prbSGeFK85QYamhXA

«Requiem – for the victims of Nazi persecution» – et av hans hovedverk, her framført av Washington National Cathedral Choir and Orchestra:

https://open.spotify.com/album/4RzETl0UUXVQW20K8jTS1t?si=f2vb4pcxSUaXdRMNOzsLYw