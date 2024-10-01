Espen Lind inspirerte norgesaktuelle Soultan

Den første plata den marrokanske artisten kjøpte var nemlig tromsøværingens gjennombrudd, Red. 8. november gjester Ahmed Soultan Kulturkirken Jakob med tradisjonshybriden han selv har døpt «afrobian».

– Det har endret den måten jeg pleide å produsere musikk på, sier Ahmed Soultan om Espen Lind-plata. Men musikken han skal spille i Kulturkirken Jakob vil nok låte noe annerledes.

– Den kombinerer sømløst de rike tradisjonene til marokkansk Amazigh- og Gnaoua-musikk med energien fra soul, funk og hip-hop, forklarer Ahmed Soultan.

Den marokkanske artisten er en ledende skikkelse innen den nye, urbane musikkscenen i hjemlandet. Tidligere har han vunnet priser fra MTV Europe Music Awards og AFRIMA (All African Music Awards), og er for tiden på turné med albumet Atlas.

8. november skal han altså levere en eksklusiv konsert i Kulturkirken Jakob. Med seg vil han ha franske gitarist-sanger-låtskriver Virna Nova og hans søster, Samira. Kvelden avsluttes med en DJ-set av den anerkjente Fredrikstad-baserte DJ Rasta.

Konserten støttes av Radio Latinamerika, en viktig aktør innen latinamerikansk musikk og kultur i Norge. Sammen ønsker de å bidra til et mangfoldig og spennende kulturliv i Oslo.

Utover å være en kjent artist i hjemlandet, er Soultan også kjent for å være en sosialt engasjert velgjører, og har gjennom stiftelsen Afrobian blant annet sikret rent vann til sin landsby, Mezghala.

Det var dette engasjementet som satte den norsk-marrokanske arrangøren Nadia Faris i gang med å organisere konserten, som blei oppmerksom på Soultan etter at et kraftig jordskjelv i 2023 rammet Haouz-regionen i Marrokko.

– Det som begynte som en enkel forespørsel, utviklet seg til et spennende samarbeid, sier hun. Vår felles interesse for å kombinere musikk, kultur og solidaritet har gjort dette prosjektet til noe helt spesielt, sier hun. Jeg er også en stor fan av Ahmeds musikk som gir meg en følelse av tilhørighet og håp.

I dette intervjuet med The Oslo Desk kan du lese mer om Soultans sosiale entreprenørskap.