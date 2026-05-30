Symre overrumplet med Norsk viseforums artiststipend under Folkemusikkveka på Ål

Den unge låtskriveren og artisten Symre ble overrasket med Norsk Viseforums Artiststipend fredag kveld. – Vi håper stipendet vil bidra til enda mer vind i de allerede godt spente seilene, sier Trygve Skaug i juryen.

– Dette var skikkelig stas. Tusen takk! sa en målløs Symre rett etter overraskelsen og overrekkelsen fra scenen. Det kunne Norsk viseforum melde til Ballade kort etter at en intetanende Symre ble ropt opp fra publikum under konsert med Odd Nordstoga, Stein Torleif Bjella og Per Anders Buen Garnås på Folkemusikkveka på Ål fredag kveld.

Den unge låtskriveren og artisten Symre har gjort seg bemerket både gjennom melodiene, tekstene og leken med sjangre og uttrykk, men står solid i visetradisjonen med «steinstøe norskspråklige viser på menyen», som juryen sier. Daglig leder i Norsk viseforum, Liv Bakke Kvinlog, kaller Symre en unik artist med en stor fremtid foran seg: – Det er en stor glede å få markere en ny stor visekunstner under Folkemusikkveka. Vi er stolte over å få være del av hennes reise som ligger foran oss nå.

Nederst i saken finner du den fine jurybegrunnelsen, ført i pennen av dikter og musiker Trygve Skaug.

Konserten Symre var på fredag kveld var «Spelemenn på Sundretur» i Ål kulturhus med Odd Nordstoga, Stein Torleif Bjella og Per Anders Buen Garnås, med Hallingdal og Telemark i full forbrødring, som kulturhuset beskrev det i omtalen. De godt etablerte musikerne stilte sterke opp på et fellesbilde med Symre og leder av Norsk Viseforum, Liv Bakke Kvinlog:

Juryen for årets stipend har bestått av låtskriverne Sondre Lerche, Trygve Skaug, Frida Ånnevik, Eva Weel Skram og Natalie Sandtorv, som representant fra Norsk viseforum.

Stipendet Symre får består av 40 000 kroner til produksjon eller formidling, mentoroppfølging i samarbeid med Musikkontoret MØST samt konserter, promotering og synliggjøring gjennom Norsk viseforums kanaler gjennom det kommende året.

Og slik lyder jurybegrunnelsen:

«Vinneren av Norsk Viseforums Artiststipend 2026 kan oppsummeres godt i ordene teft, kvalitet, lekenhet, dybde, overskudd og drivkraft.

På sine 23 år har hun rukket å gi ut tre soloalbum som har høstet gode kritikker. Hun er en svært selvdreven artist, og flyttet nylig tilbake til hjembygda Morgedal etter fullført musikkutdanning i Oslo med mål om å satse videre derfra.

Selv om det er steinstøe norskspråklige viser på menyen spenner musikken seg fritt og lettbent over flere sjangre med den største selvfølgelighet.

Godt håndverk kan sies om den komponisten, tekstforfatteren, vokalisten og instrumentalisten hun allerede har utviklet seg til å bli.

Melodiene er spennende, nytenkende, vakre og overraskende. Tekstene er finurlige, gjenkjennbare, undrende og velskrevne. Som arrangør og produsent for sitt eget unike produkt viser hun stor innsikt og kompetanse, samt en sjelden evne til å videreforedle sin egen signatur videre. Modighet og breddekunskap er viktige faktorer for å lykkes med et frilansliv, årets prisvinner innehar allerede store mengder av begge deler og har kastet seg utfor.

Hun har selv inntatt rollene som både komponist, bookingagent, manager, motivator, produsent, bandbussjåfør, roadie og plateselskap. Vi mener dette vitner om en stor kapasitet og en imponerende motor.

Juryen er overbevist om at det vi har fått se og høre til nå bare er starten på en eventyrlig reise inn i en mangslungen, rik og lang artistkarriere.

Vi ønsker Symre lykke til, og håper stipendet vil bidra til enda mer vind i de allerede godt spente seilene.

Gratulerer!»

Blant tidligere mottakere av artiststipendet finner vi Oddny, Marie Løvås, Randi Oline, Julie Henrikke og Daniela Reyes.