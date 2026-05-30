Symre får Norsk Viseforums artiststipend

Den unge låtskriveren og artisten Symre fra Morgedal i Telemark har gjort seg bemerket både gjennom melodiene, tekstene og leken med sjangre og uttrykk, men står solid i visetradisjonen med «steinstøe norskspråklige viser på menyen».(Foto: Anders Lilleboe)

AktueltPriser og tildelinger

Symre overrumplet med Norsk viseforums artiststipend under Folkemusikkveka på Ål

Guro Kleveland
Publisert
30.05.2026 00:28
Skrevet av
Guro Kleveland

Den unge låtskriveren og artisten Symre ble overrasket med Norsk Viseforums Artiststipend fredag kveld. – Vi håper stipendet vil bidra til enda mer vind i de allerede godt spente seilene, sier Trygve Skaug i juryen.

– Dette var skikkelig stas. Tusen takk! sa en målløs Symre rett etter overraskelsen og overrekkelsen fra scenen. Det kunne Norsk viseforum melde til Ballade kort etter at en intetanende Symre ble ropt opp fra publikum under konsert med Odd Nordstoga, Stein Torleif Bjella og Per Anders Buen Garnås på Folkemusikkveka på Ål fredag kveld.

Den unge låtskriveren og artisten Symre har gjort seg bemerket både gjennom melodiene, tekstene og leken med sjangre og uttrykk, men står solid i visetradisjonen med «steinstøe norskspråklige viser på menyen», som juryen sier. Daglig leder i Norsk viseforum, Liv Bakke Kvinlog, kaller Symre en unik artist med en stor fremtid foran seg: – Det er en stor glede å få markere en ny stor visekunstner under Folkemusikkveka. Vi er stolte over å få være del av hennes reise som ligger foran oss nå.

Nederst i saken finner du den fine jurybegrunnelsen, ført i pennen av dikter og musiker Trygve Skaug.

Konserten Symre var på fredag kveld var «Spelemenn på Sundretur» i Ål kulturhus med Odd Nordstoga, Stein Torleif Bjella og Per Anders Buen Garnås, med Hallingdal og Telemark i full forbrødring, som kulturhuset beskrev det i omtalen. De godt etablerte musikerne stilte sterke opp på et fellesbilde med Symre og leder av Norsk Viseforum, Liv Bakke Kvinlog:

Symre, Liv Bakke Kvinlog, Odd Nordstoga, Stein Torleif Bjella og Per Anders Buen Garnås

Fra venstre: Per Anders Buen Garnås, Odd Nordstoga, Symre, Stein Torleif Bjella og Liv Bakke Kvinlog, daglig leder i Norsk viseforum. (Foto: Martin Otterbeck)

Juryen for årets stipend har bestått av låtskriverne Sondre Lerche, Trygve Skaug, Frida Ånnevik, Eva Weel Skram og Natalie Sandtorv, som representant fra Norsk viseforum.

Stipendet Symre får består av 40 000 kroner til produksjon eller formidling, mentoroppfølging i samarbeid med Musikkontoret MØST samt konserter, promotering og synliggjøring gjennom Norsk viseforums kanaler gjennom det kommende året.

Og slik lyder jurybegrunnelsen:
«Vinneren av Norsk Viseforums Artiststipend 2026 kan oppsummeres godt i ordene teft, kvalitet, lekenhet, dybde, overskudd og drivkraft.

På sine 23 år har hun rukket å gi ut tre soloalbum som har høstet gode kritikker. Hun er en svært selvdreven artist, og flyttet nylig tilbake til hjembygda Morgedal etter fullført musikkutdanning i Oslo med mål om å satse videre derfra.

Selv om det er steinstøe norskspråklige viser på menyen spenner musikken seg fritt og lettbent over flere sjangre med den største selvfølgelighet.

Godt håndverk kan sies om den komponisten, tekstforfatteren, vokalisten og instrumentalisten hun allerede har utviklet seg til å bli.

Ledige stillinger

Arktisk Filharmoni AS

Rådgiver samisk og kvensk musikk og kultur

Troms | 14/06/2026
Universitetet i Bergen

System- og prosesskoordinator (rådgjevar) ved Fakultet for kunst, musikk og design

Vestland | 07/06/2026
Målselv kommune Kulturskolen i Målselv

Kulturskolelærer

Troms | 07/06/2026
Universitetet i Bergen

Universitetslektor i utøvande musikk, trombone ved Griegakademiet

Vestland | 10/06/2026
Lund Kirkelige Fellesråd

Kantor

Rogaland | 11/06/2026
Improbasen

Produsent for Barnas Jazzhus

Oslo | Snarest
Norsk viseforum

Norsk viseforum søker kommunikasjonsrådgiver i 40% stilling

Oslo | 03/06/2026
Se alle stillinger

Melodiene er spennende, nytenkende, vakre og overraskende. Tekstene er finurlige, gjenkjennbare, undrende og velskrevne. Som arrangør og produsent for sitt eget unike produkt viser hun stor innsikt og kompetanse, samt en sjelden evne til å videreforedle sin egen signatur videre. Modighet og breddekunskap er viktige faktorer for å lykkes med et frilansliv, årets prisvinner innehar allerede store mengder av begge deler og har kastet seg utfor.

Hun har selv inntatt rollene som både komponist, bookingagent, manager, motivator, produsent, bandbussjåfør, roadie og plateselskap. Vi mener dette vitner om en stor kapasitet og en imponerende motor.

Juryen er overbevist om at det vi har fått se og høre til nå bare er starten på en eventyrlig reise inn i en mangslungen, rik og lang artistkarriere.

Vi ønsker Symre lykke til, og håper stipendet vil bidra til enda mer vind i de allerede godt spente seilene.
Gratulerer!»

Blant tidligere mottakere av artiststipendet finner vi Oddny, Marie Løvås, Randi Oline, Julie Henrikke og Daniela Reyes.

Folkemusikkveka på ÅlLiv Bakke KvinlogNorsk viseforumNorsk Viseforums artiststipendSymreTrygve Skaug

Ledige stillinger

Arktisk Filharmoni AS

Rådgiver samisk og kvensk musikk og kultur

Troms | 14/06/2026
Universitetet i Bergen

System- og prosesskoordinator (rådgjevar) ved Fakultet for kunst, musikk og design

Vestland | 07/06/2026
Målselv kommune Kulturskolen i Målselv

Kulturskolelærer

Troms | 07/06/2026
Universitetet i Bergen

Universitetslektor i utøvande musikk, trombone ved Griegakademiet

Vestland | 10/06/2026
Lund Kirkelige Fellesråd

Kantor

Rogaland | 11/06/2026
Improbasen

Produsent for Barnas Jazzhus

Oslo | Snarest
Norsk viseforum

Norsk viseforum søker kommunikasjonsrådgiver i 40% stilling

Oslo | 03/06/2026
Se alle stillinger

Relaterte saker

Symre

Symre: – Kulturen for å gi videre til de som kommer etter er noe av det fineste med musikk

Symre Bang flyttet hjem til Morgedal. Her bygger hun bedrift og musikkliv, drevet av eksistensiell uro, praktisk ansvar og en...

Skjermbilde fra Crybaby Claire / Namra Beatrix Saleem

Ballade video: Ulltrøye, baby

Vi går, løper og spiser med King Hüsky, Earth Moon Transit, Crybaby Claire, Ruben, 2AM-DM, Symre, Meg og Kammeraten Min...

Jonas Alaska

Norsk Viseforum vil styrke miljøet rundt unge låtskrivere

Arrangerer låtskriverkurs rundt om i landet i februar, med Moddi, Jonas Alaska, Erlend Ropstad og Daniel Kvammen.

Lillebjørn Nilsen og Kari Svendsen Oslo Nye Teater jubileumskabaret Alle tiders

Kari Svendsen minnes Lillebjørn Nilsen: Vi vil synge visene dine for evig

Kari Svendsen og Lillebjørn Nilsen har fulgt hverandre gjennom et helt liv. Som ungdomskjærester, ektefeller, gjennom et nært vennskap –...

Tuva Syvertsen holder gratis låtskriverkurs under årets nordisk visefest

Nordisk visefestival vil løfte visa fram i lyset på tvers av grenser

Gjennom fire dager samles hele Norden i Lillestrøm for å feire visemusikken – med allsangmorgener og nordiske nattkonserter på programmet.

Ole Paus

Minneord over Ole Paus (1947 – 2023)

– Den aller beste måten å hedre Ole Paus på er å bruke visene hans. Visekunstner Jørn Simen Øverli hedrer...

Flere saker

Ragnhild Tronstad

– Kunstopplevelsen er i seg selv et spill

– Men det er forskjell på mental, fysisk og digital deltagelse, sier teaterviter og spillforsker Ragnhild Tronstad.

Marianne Baudouin Lie

Atlantis, Utopia og Ulvedrømmer: Tung tids tone

PLATEANMELDELSE: Marianne Baudouin Lies prosjekter for stemme og cello sitrer av lengsel etter en bedre hverdag. Det passer bra i...

JPG Boks orange

MØST inviterer til stiftelsesmøte

Musikknettverk Østlandet skal etableres som egen organisasjon, etter å ha fått status som kompetansesenter for musikk.