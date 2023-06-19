Artiststipend til Randi Oline

Sangdikteren og musikeren Randi Oline fra Ringsaker har fått Norsk Viseforums artiststipend, som rommer penger, mentoroppfølging og konsertbookinger.

– Det er veldig stort for meg å få en sånn anerkjennelse fra en jury med mennesker jeg ser opp til. Jeg søkte også på stipendet i fjor, og det er motiverende å se at det er verdt å prøve på nytt, og at det lønner seg å ikke gi opp, sier Randi Oline.

Sangdikteren fra Brøttum i Ringsaker lager musikk med fokus på formidling av historier og følelser, også når det kan være både vondt og skummelt, forteller hun.

Randi Oline har gitt ut tre singler i år; “Er dette til å overleve” og “Hvis du bestemmer deg” samt “Gatene fylles av farger”, som ble skrevet etter terroren 25. juni i fjor. Sangdikteren kaller den en “en kjærlighetserklæring til det skeive miljøet og pride”, og låten har blitt plukket opp av mange i sosiale medier, blant annet Amnesty International Norge. Naturen er en viktig kilde til trøst, glede og inspirasjon, og naturbilder og -lyder speiles også i tekstene og musikken hennes, utdyper Norsk Viseforum om låtskriveren.

Artisten Moddi var et av jurymedlemmene, og han la ut en begeistret hilsen til den ferske stipendvinneren i sosiale medier:

– Har hatt æren av å delta i juryen for Norsk Viseforums artiststipend, hvor vinneren i år heter Randi Oline. Hun skiller seg ut med en tindrende klar formidlerstemme som gjør selv enkle budskap storslåtte, og med en tematisk teft som gir meg trua på at hun vil fortsette å skrive bedre og bedre låter i årene som kommer.

For pengene hun mottar gjennom stipendet skal hun lage en musikkvideo, forteller Randi Oline, som er svært glad for alt stipendet tilbyr:

– Jeg gleder meg i tillegg veldig til å lære og få råd av en mentor med erfaring, og til å spille flere konserter! Jeg er så spent på tida som kommer!

Randi Oline kan oppleves live allerede denne uka, når hun spiller dobbeltkonsert med den islandske pop-artisten Lúpína på Dunk Oslo onsdag 21. juni.

Juryen var enstemmige om årets vinner av artiststipendet, blant annet gjennom hennes evne til å røre lytterne med tekstene og til å ta dem med inn i historiene, skriver Norsk Viseforum, som skildrer vinnerens kvaliteter videre:

Randi Oline skriver tidsaktuelle tekster om viktige temaer, som i «Gatene fylles med farger», som omhandler terroren under fjorårets Pride. Hun både viderefører og reaktualiserer visesjangeren. Tekstene er igjen pakket inn i en varm og ærlig produksjon, med fine arrangementer. Randi Oline skriver sterke melodier som vi nynner på etter få gjennomlyttinger, og med sin særegne stemme og tilstedeværelse i musikken er hun en artist vi har stor tro på, og gleder oss til å følge videre.

Stipendvinneren får 30 000 kroner til produksjon eller formidling av egen musikk, oppfølging fra en erfaren mentor i samarbeid med Musikkontoret MØST og minst tre konserter booket av Norsk Viseforum.

Årets jury bestod av Pål Moddi Knutsen (artist, låtskriver og bookingansvarlig på Kråkeslottfestivalen), Leif Haaland (artist og kommunikasjonsrådgiver i MØST), Linn M. Skoie (prosjektleder hos FKP Scorpio og Kongsberg Jazzfestival, booker artister som Louien, Ole Kirkeng og Krissy Mary) og Monica Johansen (artist og kommunikasjonsrådgiver i Norsk Viseforum).