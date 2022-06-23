Julie Henrikke er vinner av Norsk Viseforums Artiststipend 2022

Julie Henrikke er en 26 år gammel artist fra Lørenskog som synger, skriver låter og spiller gitar. Hun skriver norske tekster, og betegnes som å ha et nært sound og tekstlinjer som skildrer både hverdagslige øyeblikk og store følelser, og som i følge prisarrangøren gjør henne til et friskt pust i norsk visepop.

– Jeg ble utrolig glad da jeg fikk telefonen om at jeg hadde mottatt stipendet, så glad at jeg måtte gråte litt, sier prisvinneren til Norsk Viseforum. – Å få økonomisk hjelp med plata kommer veldig godt med, og jeg ser frem til å ha en mentor og å kunne reise på turné. Det som føles best med å vinne er nok likevel anerkjennelsen som ligger i å motta stipendet. Det at juryen har likt det de har hørt og har tro på prosjektet betyr masse.

Julie Henrikke debuterte med singelen «En annen vei» i 2020, og slapp EP-en Vann renner ut av glass i 2021. Nå jobber hun med debutalbumet sammen med produsent Henrik Lillehaug, som er planlagt utgitt neste år.



Juryens begeistrede uttalelse lyder slik:

Etter juryens gjennomlytting, ble det fort klart at det var én artist alle hadde merket seg. Julie Henrikke sto ut i mengden, med svært gode melodier og en helt spesiell formidlingsevne som nådde gjennom til hele juryen. En helstøpt og spennende artist som både viderefører og reaktualiserer visesjangeren. Julie Henrikke har sitt eget særpreg, men har også stor mulighet for å nå et bredt publikum. Utsagn som “klar favoritt hos meg!” og “umiddelbart den jeg tenkte som den mest naturlige vinneren” ble nevnt i jurymøtet, og vitner om en artist vi har stor tro på, og gleder oss til å følge videre. Juryen var enige om at vinneren av Norsk Viseforums Artiststipend måtte bli Julie Henrikke!

Som vinner av Norsk Viseforums artiststipend får hun med seg 30 000 kr, mentorhjelp fra MØST (musikkontoret for Oslo, Viken og Innlandet) og konserter produsert av Norsk Viseforum.

Årets jury har bestått av Marie Amdam, låtskriver/artist i Razika og litteraturformidler, Marius Lie, daglig leder i EDDA Music, sekretariatsleder for Musikkindustriens næringsråd og styremedlem i FONO og Spellemannprisen, Daniela Reyes, artist og vinner av fjorårets Artiststipend, Monica Johansen, artist og kommunikasjonsrådgiver i Norsk Viseforum.