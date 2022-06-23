Julie Henrikke

– Det som føles best med å vinne er nok likevel anerkjennelsen som ligger i å motta stipendet. Det at juryen har likt det de har hørt og har tro på prosjektet betyr masse, sier årets vinner av Norsk Viseforums Artiststipend 2022, Julie Henrikke.(Foto: Mikhela Greiner)

AktueltPopulærmusikk

Julie Henrikke er vinner av Norsk Viseforums Artiststipend 2022

Publisert
23.06.2022
Skrevet av
Guro Kleveland

En helstøpt og spennende artist som både viderefører og reaktualiserer visesjangeren, sier juryen om den 26-årige sangdikteren og artisten.

Julie Henrikke er en 26 år gammel artist fra Lørenskog som synger, skriver låter og spiller gitar. Hun skriver norske tekster, og betegnes som å ha et nært sound og tekstlinjer som skildrer både hverdagslige øyeblikk og store følelser, og som i følge prisarrangøren gjør henne til et friskt pust i norsk visepop.

– Jeg ble utrolig glad da jeg fikk telefonen om at jeg hadde mottatt stipendet, så glad at jeg måtte gråte litt, sier prisvinneren til Norsk Viseforum. – Å få økonomisk hjelp med plata kommer veldig godt med, og jeg ser frem til å ha en mentor og å kunne reise på turné. Det som føles best med å vinne er nok likevel anerkjennelsen som ligger i å motta stipendet. Det at juryen har likt det de har hørt og har tro på prosjektet betyr masse.

Julie Henrikke debuterte med singelen «En annen vei» i 2020, og slapp EP-en Vann renner ut av glass i 2021. Nå jobber hun med debutalbumet sammen med produsent Henrik Lillehaug, som er planlagt utgitt neste år.


Juryens begeistrede uttalelse lyder slik:
Etter juryens gjennomlytting, ble det fort klart at det var én artist alle hadde merket seg. Julie Henrikke sto ut i mengden, med svært gode melodier og en helt spesiell formidlingsevne som nådde gjennom til hele juryen. En helstøpt og spennende artist som både viderefører og reaktualiserer visesjangeren. Julie Henrikke har sitt eget særpreg, men har også stor mulighet for å nå et bredt publikum. Utsagn som “klar favoritt hos meg!” og “umiddelbart den jeg tenkte som den mest naturlige vinneren” ble nevnt i jurymøtet, og vitner om en artist vi har stor tro på, og gleder oss til å følge videre. Juryen var enige om at vinneren av Norsk Viseforums Artiststipend måtte bli Julie Henrikke!

 

Som vinner av Norsk Viseforums artiststipend får hun med seg 30 000 kr, mentorhjelp fra MØST (musikkontoret for Oslo, Viken og Innlandet) og konserter produsert av Norsk Viseforum.

Årets jury har bestått av Marie Amdam, låtskriver/artist i Razika og litteraturformidler, Marius Lie, daglig leder i EDDA Music, sekretariatsleder for Musikkindustriens næringsråd og styremedlem i FONO og Spellemannprisen, Daniela Reyes, artist og vinner av fjorårets Artiststipend, Monica Johansen, artist og kommunikasjonsrådgiver i Norsk Viseforum.

Julie HenrikkeNorsk viseforumNorsk Viseforums artiststipend

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Daniela Reyes

Norsk Viseforums artiststipend for musikk med norsk tekst i fokus: Åpent for søknader

Norsk Viseforums Artiststipend 2022 er åpent for søknader, med frist 12. mai.

Monica Johansen

NY JOBB: Monica Johansen til Norsk Viseforum

– Å få lov til å drive med kommunikasjon i den bransjen jeg elsker kunne ikke blitt bedre, sier Monica...

Daniela Reyes under Oslo jazzfestival Stein Hødnebø

Artiststipend til Daniela Reyes

Musiker og sangdikter Daniela Reyes ga nylig ut sin første singel, debutalbumet er rett rundt hjørnet og nå får hun...

Hilja fikk Norsk Viseforums artiststipend

Artiststipend til visesanger Hilja

Norsk Viseforums artiststipend 2020 går til Hilja, visesanger og sangdikter: – Låtene mine har et tydelig budskap om klima og...

Låter skal skrives – med Zalo, Reyes og Bendik
Norsk Viseforum vil utvide og modernisere visene.

Låter skal skrives – med Zalo, Reyes og Bendik

Norsk Viseforum vil utvide og modernisere visene.

Flere saker

Ny styreleder i NOPA, Ole Henrik Antonsen

Ole Henrik Antonsen ny styreleder i NOPA

– Jeg er stolt over å bli vist denne tilliten, samtidig som jeg må si det er med en viss...

Ny dekan til Operahøgskolen

Operahøgskolen får ny dekan. Mira Bartov mener skolen må satse på internt samarbeid og kvalitetsøkning i et konkurransepreget utdanningsfelt.

Andreas Ulvo Foto: Andreas Ulvo

Gamle låter på nye måter

Intuisjon er det viktigste verktøyet når pianist og komponist Andreas Ulvo finner sin plass i andres låter, enten det er...