Låter skal skrives – med Zalo, Reyes og Bendik

Sebastian Zalo har en sjelden evne til å balansere det såre og det selvsikre. Målrettet og hardtarbeidende. Sebastian Zalo holder en åpenhjertet workshop søndag formiddag sammen med sin dyktige produsent August Stubø, kjent under artistnavnet Gus Polden.

Seminaret representerer en modernisering av Norsk Viseforum, skriver de sjøl i en epost til Ballade.no.

– Vi ønsker å samle dem som er opptatt av den gode sangteksten, enten de kaller seg visesanger, rapper eller kanskje opererer i et mer elektronisk landskap, sier daglig leder i Norsk Viseforum, Liv Bakke Kvinlog.

Kurset er åpent for låtskrivere i alle sjangre. De som vil lære av disse på lørdag og søndag denne uka må være medlem av Norsk Viseforum – les mer på deres nettsider.