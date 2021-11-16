Låter skal skrives – med Zalo, Reyes og Bendik

Sebastian Zalo, Daniela Reyes og Bendik (Silje Halstensen) forteller o hvordan de tenker og skriver. Og er det viser, alt sammen?(Foto: Vilde Rolfsen / Anna Rogdeby / Ole Martin Halvorsen)
Norsk Viseforum vil utvide og modernisere visene.
Bendik, Sebastian Zalo og Daniela Reyes er hyra for å dele sine metoder med andre låtskrivere. Dette skjer til helga når Norsk Viseforum inviterer til låtskriverseminar, med tre norske musikk- og tekstskapere som trekker poputtrykket i tre veldig forskjellige retninger.
Om inspiratorene skriver arrangørene at
Bendik alias Silje Halstensen holder workshop: Det er en jente med en gutts navn, og såre tekster i mektig innpakning. Musikken drives av få musikere, men låter som et orkester. Som låtskriver har hun stor bredde, og smir båndet mellom pop, elektronika og tradisjonell låtskriving på en egen måte.
Låtskriversamtale og minikonsert med Daniela Reyes: De skjøre og litt vindskeive sangene i kombinasjon av intens tilstedeværelse, stor musikalitet og selvsikkerhet som gjør et sterkt inntrykk på publikum. Anmeldere har skrevet om Reyes at hun kombinerer det uskyldige med det mektige i sitt naivistiske og tankefulle univers og at det låter vakkert, men også morsomt og alvorlig. Hvordan jobber Daniela Reyes når hun skriver låter?
Sebastian Zalo har en sjelden evne til å balansere det såre og det selvsikre. Målrettet og hardtarbeidende. Sebastian Zalo holder en åpenhjertet workshop søndag formiddag sammen med sin dyktige produsent August Stubø, kjent under artistnavnet Gus Polden.
Seminaret representerer en modernisering av Norsk Viseforum, skriver de sjøl i en epost til Ballade.no.
– Vi ønsker å samle dem som er opptatt av den gode sangteksten, enten de kaller seg visesanger, rapper eller kanskje opererer i et mer elektronisk landskap, sier daglig leder i Norsk Viseforum, Liv Bakke Kvinlog.
Kurset er åpent for låtskrivere i alle sjangre. De som vil lære av disse på lørdag og søndag denne uka må være medlem av Norsk Viseforum – les mer på deres nettsider.