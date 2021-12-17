Hellige netter med Nils Bech og Oral Bee

Jula blir aldri helt det samme igjen etter at Isak løp igjennom Oslo og Nils Bech sang «O Helga Natt.» Her er Siri «Narva» Moens norske desemberfarvoritter.

Balladeredaksjonen bæres i stor grad av vår ene faste journalist – og tross utallige nyhetssaker om restriksjoner og støtteordninger, føler hun seg mest levende når hun får beskrive sterke følelser i og rundt musikk. Siri Narverud Moen er dagens nisse i nedtellinga vår:

Oral Bee & Mr. Pimp-Lotion med Emil Solli-Tangen «Maske hele jula»

– Glem Maskorama, her er han andre operabroren bak maska! I et samarbeid på fra fjorårets album gitt ut av duoen Pimp-Lotion og Oral Bee. Sammen er de liksom playboys, da, og ekstremprodusenter av fengende bangers, både i låtstruktur og produksjon. Denne har altså blitt en julefavoritt i hjemmet. Den er så fengende at jeg har glemt at den kun har vært ute i to julesesonger – det sier kanskje noe om hvor vant til smittevernregler vi har blitt på andre året – men teksten minner meg raskt på det. Alle som trenger en påminnelse om smittevernreglene og de økonomiske følgene for eventbransjen anno 2020, kan notere når Norges slickeste rappere oppsummerer

tometeren:

«Jeg skal nok ta det chill i jula / På grunn av covid taper jeg en mill i jula (…)

Jeg går for rolige kvelder / For munnbind og to meter er visst det som gjelder»

Få også med deg: Resten av fjorårets album Julebrus Bangers og/eller årets Jul hos Da Playboy Foundation, der faktisk Maskorama-vinner og operabror Didrik Solli-Tangen også synger med. Radarparet Pim-Lotion og Oral Bee sier det rett ut at årets utgivelse skviser sitronen. Men hva skal en stakkars milliontapende artuist gjørra? Annet enn å gi ut sangene på nytt? Festen kan for eksempel innledes med «Jul i Baris», som på skamløst vist julemelker millionhiten deres «Baris». Men altså, folkens: Maska på, baby, maska på!

Åshild Vetrhus, Andreas Ulvo og Morten Barrikmo «Mitt Hjerte alltid vanker»

Måte på personlighet i stemmen og bærer av tradisjon, da, kjente jeg da denne dukka opp i fjor – unik og sterk. Denne folketonen er en dirrende pil rett inn i hjertet i Vetrhus versjon, og formidler både sterke personlige følelser men også anelser av hva Jesus og gudstro må ha betydd for å nordmenn i enkle kår i tusenår bakover i tid. Resten av plata Frå høge himmel er like kraftfullt økonomisk instrumentert og produsert – som om vi sitter på første rad i en enkel, gammel kirke lyder denne innspillinga. Men det er den enkle kraftfulle ubrutte linja, båret på Ulvos gjentakelser på noen få tangenter, i «Mitt Hjerte …» som tar pusten fra meg.

Passer like godt innimellom sanger med Dead Can Dance som andre folketoner og skimrende indierock i spillelista mi i desember.

Nils Bech «O Helga Natt». Litt sans for Jussi Björlings versjon hadde jeg fra før. Men kranene ble skrudd åpne niende desember 2016, da jeg sammen med «hele nasjonen» hadde fulgt Isak og Evens opp- og nedturer, inn og ut av aksept og det de i gamledager ville kalt sinnsjukdom. Det nærmeste vi kommer et Baz Luhrmann-øyeblikk på norsk ble skapt da homofile – og først og fremst en gudbenådet sanger, et superlativ som er ekstra gyldig i denne settinga – Nils Bech knakk opp i falsetten i kirka og satte øynene i Even. Oslo Strings sender deg ut i desembernatta med følelsene på fullt øs. Kaja F. Pettersen har arrangert skjønnheten.

Hvis du ikke skjønner noen ting av denne beskrivelsen, kan du allikevel sette pris på innspillinga som finnes på alle strømmeplattformer – eller aller helst se «Skam» sesong tre. Et av norgeshistoriens sterkeste eksempler på at levende bilder og den rette castinga også av levende musikk foran kamera blir større i sum enn enkeltkomponentene til sammen. God, raus jul, alle sammen, og husk: Blanke øyne er et av målene med jul.

