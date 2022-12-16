Ballade video: Søte drømmer

Vi ønsker god jul med tegnefilm og mini-dokumentar med jubilanten Morten Abel. Samt nye videoer med Hilde Selvikvåg, Utan Dom., Deathprod, Gaute Storsve Trio, Rural Tapes, Østerlide og Darling West med Lissie.

Det ser ut til at vi rakk 44 utgaver av Ballade video i år. I tillegg hadde vi noen spesialutgaver, der vi blant annet så på nærmere på Tommy Tokyo, Bjørn Charles Dreyer, Magnar Åm og Gebhardt. Vi hadde også større fokus på videoprogrammene til filmfestivalene i Bergen og Grimstad.

Det betyr igjen at vi lagt ut minst 400 norske videoer, inkludert enkelte konsertfilmer og mindre dokumentarer. Det sier en del om blomstringen av videoproduksjon her hjemmme, der mye fin norsk musikk har blitt bildelagt i løpet av året.

Vi tar nå en liten juleferie, men vender tilbake med en ny utgave utpå nyåret. Da starter vi som vanlig med en kavalkade over noen av høydepunktene i løpet av året.

Som vi pleier å si: God fornøyelse!

MORTEN ABEL: Skeptisk (Søte drømmer)

Morten Abel feiret denne høsten 60-årsdagen sin med fem jubileumskonserter med Stavanger Symfoniorkester i Stavanger konserthus, egen kunstutstilling og stor opptreden i Oslo Spektrum. På konsertene spilte han solomateriale, samt låter fra band som Mods og The September When.

I forkant av dette slapp voklisten og gitaristen også sitt fjerde soloalbum på norsk, kalt Endelig seier. Det kom ut den 15. oktober, som var selve jubileumsdagen. Albumet var produsert sammen med Janove Ottesen fra Kaizers Orchestra, og bød ellers på bidrag fra gitarist Øyvind Blomstrøm, keyboardist David Wallumrød, bassist Nikolai Hængsle og trommeslager Thomas Gallatin.

Det er også Morten Abel, Janove Ottesen og Thomas Gallatin som står bak melodien «Skeptisk (Søte drømmer)», som nå har fått sin egen video. Det er Per Dybvig som har æren for de røffe, men svært fine tegningene, mens Andreas Joner står for klipp. Morten Abel har selv skrevet den poetiske og fortellende teksten med selvbiografiske trekk.

Her finner du en kvarters mini-dokumentar om innspillingen av albumet, som Tina Høydahl og Nikolai Grasaasen står bak. Her har Børge Fjordheim vært studiotekniker.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

HILDE SELVIKVÅG: Dansa te månen

Vi holder oss i Rogaland, der vi også møter artisten Hilde Selvikvåg. Hun er fra indre Lye i Time, og ga ut sitt første album i 2015. Det het Slepp meg fri, og ble nominert til Spellemannpris i visekategorien. Høsten 2018 slapp hun sitt andre album, kalt Fanga heile verden. Det avfødte flere radiohits.

Låten «Dansa te månen» ble lansert sist søndag, der rundt 600 tilhørere ifølge Stavanger Aftenblad dukket opp for å oppleve artisten i snø, kuldegrader og fakkellys. Som Selvikvåg selv sier på sin Facebook-side:

– Tusen takk for at dåkke ville ver med te vårt hemmelige sted i Vålandsskogen i Stavanger. Det va så rørande å sjå udøve den snødekte skogen og kjenna varmen frå alle dåkke store og små som satt der i samen. Tett i tett, innepakka i soveposer, pledd, luer og dunjakker.

Regi på den ferske videoen til «Dansa te månen» er ved Silje Salomonsen. Her medvirker Hilde Selvikvåg selv, samt trommeslager Børge Fjordheim og bassist Gulleiv Wee. Ideutviklingen til videoen har vært ved Hilde Selvikvåg, Silje Salomonsen og Sondre Oldereide Michaelsen, der den sistnevnte også er filmfotograf.

Produsent for videoen er Julia Joner, mens Reidar Ewing har stått for klipp.

UTAN DOM.: Sent i december

Utan Dom. lanserte nylig en to spors jule-singel med låtene «Sent i december» og «Allan du måste vakna (snart är julen över)». Og dette er skikkelig fint.

– Dette er desember-ballader som er det motsatte av «Glade Jul». Det er nok heller ikke sanger du danser rundt treet til. Men mer låter om savn, ensomhet, sorg og tap, følelser som ofte blir forsterket under julehøytiden og gjør julen vanskelig for mange, sier Lasse Karlsen, som også er vokalist i Licking The Moose fra Østfold.

Utan Dom. består her av Olav Mellum Arntzen (gitar), Lasse Karlsen (vokal), Lars-Jørgen Hansen Gabestad (bass, klokkespill), Frederik Bjørnstad (trekkspill), Adam Nordin (fele) og Camilla Johansen (sang). Det er de to førstnevnte som er låtskrivere, mens Gabestad også har produsert og mikset.

Lasse Karlsen skal ha vokst opp med sommerferier i Sverige, og har i mer voksen alder latt seg inspirere av blant andre Cornelis Vreeswijk, Imperiet og Thåström, Ulf Lundell, Allan Edwall, Håkan Hellström og Kent. Utan Dom. synger for det meste på svensk, men har også gitt ut noen låter på engelsk.

– «Sent i december» er en svensk versjon av vår 2019-singel «Late In December». «Allan du måste vakna (snart är julen över)» er en helt ny låt, innspilt i november 2022.

Den stilfulle svarthvitt-videoen er laget av Rino Skarpnord.

DEATHPROD: Composition 1

Den neste videoen er ikke bare svarthvitt – den er nesten bare svart. Og den forkynner at Oslo-baserte Deathprod slipper sitt nye album Compositions på Smalltown Supersound den 27. januar.

Albumet er hans første siden Occulting Disk fra 2019, et album som ble kalt «a mesmerizing, terrifying, and emotionally nuanced ‘anti-fascist ritual’ of an album» av amerikanske Pitchfork. Det fikk også strålende mottagelse i en lang rekke aviser her hjemme.

Bak Deathprod-navnet finner vi Helge Sten, som har lagd musikk under dette navnet i over tretti år. Stens femte album skal være resultatet av en intens innspillingsperiode i hans studio Audio Virus Lab i Oslo. Compositions består av 17 enkeltstående komposisjoner – og på albumet blir de presentert i rekkefølgen de ble innspilt.

Helge Sten er oppvokst på Røros. Han begynte å eksperimentere med studioarbeid og forskjellige lydkilder på slutten av 80-tallet, som han ga ut på sin egen kassett-etikett. Som Deathprod har han gitt ut albumene Treetop Drive (1994), Imaginary Songs From Tristan Da Cunha (1996), Morals and Dogma (2004) – og altså Occulting Disk.

Sten var med i Motorpsycho i første halvdel av 90-årene, og har også senere vært assosiert med dem. Fra 1997 har han vært medlem i Supersilent, som har gitt ut et drøyt dusin plater. Han har ellers samarbeidet med en rekke artister, og har lagd musikk til blant annet danseforestillinger, teater og bestillingsverk.

Videoen er ved Kim Hiorthøy.

GAUTE STORSVE TRIO: «Las dos Fridas»

Premiere!

– «Las dos Fridas» er inspirert av gamle mexicanske boleros fra 1940- og 1950-tallet, sier Gaute Storsve til Ballade video. – Jeg er selv spesielt glad i eldre meksikansk musikk, som jeg opplever som rikere harmonisk og melodisk enn den nyere. Og jeg elsker nerven som er i eldre innspillinger.

Maleriet «Las dos Fridas» betyr «De to Fridaene», og er et dobbelt selvportrett Frida Kahlo malte i 1939, rett etter skilsmissen med Diego Rivera. Frida Kahlos liv var preget av mye smerte, men hun levde ifølge Storsve også et svært livsbejaende liv.

– Jeg spiller ellers i Norges eneste profesjonelle mariachiband, Mariachi Sol de Oslo. Her i Norge blir musikken gjerne oppfattet som litt fjollete eller komisk, men i Mexico står livsglede og dyp sorg side om side på en helt annen måte. Det er denne dobbeltheten jeg forsøker å uttrykke med «Las dos Fridas».

Videoen til sangen er laget av Christopher Olson, som faste lesere vil kjenne igjen som mannen bak mange av de fine videoene til Sleepyard.

– Jeg synes Christopher Olson har klart å trekke inn mye av det visuelle som har påvirket låta. I videoen og i bildet ser vi at hun kjenner på en dobbel identitet. Den ene Fridaen er kledd i tradisjonelle meksikanske klær, mens den andre har et mer moderne antrekk. Videoen viser også hvordan hun ofte kledde seg i typiske mannsklær.

Alt i januar til neste år skal Gaute Storsve Trio til Havanna, for å spille på den 38. utgaven av Jazz Plaza – landets største jazzfestival.

– Vi har med oss fiolinisten Ingrid Berg Mehus, og øver inn hele settet med to cubanske stjerner: Perkusjonisten Angel Terry Domech fra Buena Vista Social Club, samt saksofonisten Alfred Thompson.

– Den neste planen er ny innspilling med alle musikerne fra forrige album. Jeg klarer åpenbart ikke å holde meg til trio-konseptet, så det må nok bli Gaute Storsve Band fremover.

RURAL TAPES: The Observer

Det nye albumet til Rural Tapes fikk nylig svært god anmeldelse av Torkjell Hovland her i Ballade. Også andre medier har gitt tommelen opp, gjennom svært bra omtaler i blant annet Uncut, Electronic Sound, Prog Magazine, Record Collector og flere tyske medier.

«The Observer» er ikke hentet fra det nye albumet Inner Space Music, men stammer fra forgjengeren Rural Tapes, som kom ut i 2021. Denne versjonen er fra strømmekonserten «Rural Tapes live from Nygrenda Vev & Dur» av Vierlive.

– Denne videoen er hentet fra en livestream vi gjorde via Vierlive fra låven på gården min i Grimstad. Min samboer jobber som tekstilkunstner, og konserten foregikk i hennes atelier, sier Arne Kjelsrud Mathisen til oss.

– Låten som er tatt ut fra sessionen er altså «The Observer» fra min forrige plate, men den er representativ for prosjektet og konserten. Vi kommer til å legge ut flere videoer fra denne fremover, og hele streamen er tilgjengelig en god stund til fremover på Vierlive sine sider.

Rural Tapes består her av Sigurd Thomassen (gitar, orgel), Øystein Braut (gitar, mellotron), Lars Løberg Tofte (bass) og Arne Kjelsrud Mathisen (trommer). Bandet gjorde seks spillejobber i høst, og har planlagt fem nye konserter i mars.

Videoen er ved Nikolai Grasaasen, mens lydopptak og miks er Thomas Wang J.

ØSTERLIDE: Varulven

Mer live-musikk. For tre uker siden presenterte vi den vakre og meditative videoen til sangen «Kilden». Den var laget av folkemusikk-trioen Østerlide, som består av Liv Ulvik (vokal), Andreas Haddeland (gitarer) og Ulrik Ibsen Thorsrud (perkusjon).

Vi fikk lyst til å legge ut en video til med Østerlide, som nylig spilte på Folkelarm 2022. Dette er en showcase-festival og et bransjetreff på Riksscenen i Oslo – med mål om å markedsføre nordisk folke- og verdensmusikk for norsk og internasjonal musikkbransje. I år kom det internasjonale delegater fra i alt elleve land, inkludert Irland, Tyskland, Frankrike, Polen, Slovakia, Danmark, Finland, Sverige, Island, UK og Spania.

– «Varulven» er en tatervise som ble nedskrevet etter Hulda Johansen, da hun og følget reiste forbi Setesdal. Den er derfor også tatt inn i Setesdalstradisjonen, og er innspilt blant annet av Kirsten Bråten Berg, sier Liv Ulvik til Ballade video.

«Varulven» handler om en ung jomfru som går i en blomsterlund. Plutselig kommer en flokk på syv ulver over henne. Hun klatrer opp i en høy furu for å berge seg. Ulvene gnager på trerøttene til den faller. Ved hoffet hører hennes forlovede fortvilede rop. Han skynder seg avgårde på hesten sin, raskere enn den ville lerken flyr. Han møter snart en varg som bærer hånden hennes – og like etter en annen ulv som bærer det ufødte barnet hennes.

«Varulven» ble også spilt inn av Elias Akselsen på platen «Barn av den bortglemte rase» i 2000. Sangen er her arrangert av Østerlide. Liveopptredenen er fra den digitale festivalen «Folk Fra Sentralen», spilt inn på Sentralen i Oslo desember 2020.

Østerlide skal komme med ny plate til våren, og vil turnere en hel del i første halvdel av 2023.

– Det blir nok mest innenlands, men kanskje våger vi også også ut av landet etter hvert, avslutter Ulvik.

DARLING WEST med Lissie: Dreams

Denne er ikke helt ny, men vi tar den med av flere grunner. Det gir oss en fin anledning til å minne om denne utgaven av Ballade video, der vi og Darling West gikk gjennom noen av de mange flotte videoene og sangene i Family Sessions-serien.

Nå har musikerparet Tor Egil Kreken og Mari Sandvær Kreken imponerende nok kommet til utgave nr. 76, der de har med seg den amerikanske artisten Lissie, aka Elisabeth Corrin Maurus. «Dreams» er en låt som er skrevet av Stevie Nicks, og som kom ut på den klassiske LP-en Rumours med Fleetwood Mac i 1977.

Samtidig bruker vi gjerne anledningen til å anbefale den kommende NRK-sendingen med Darling West. Her stiller de med et stjernelag av norske artister, og inviterer til en sikkert stemningsfull julekonsert på lille juleaften.

Med seg på scenen har de Dagny, Odd Nordstoga, Jarle Bernhoft, Sivert Høyem, Kamara og Malin Pettersen – alle artister som vi tidligere har presentert her i Ballade og Ballade video.

Darling West er ellers blant de norske artistene som skal opptre på SXSW-festivalen i Austin i mars – sammen med blant andre Ask Carol, som vi presenterte i slutten av november. Utpå nyåret skal de også spille i Nederland og Tyskland, før de legger ut på en større Norgesturné.

Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 167 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.

Og god jul, sammen! ❤