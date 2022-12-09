Ballade video: Honning og salt

Variert førjulsmeny med Rural Tapes med Steve Wynn, Hanne Tveter og Diego Amador, The Age of Colored Lizards, Pia Isa, Djerv, Grand Minor, Atena, Wig Wam, De Ubrukelige og Gunerius.

Det nærmer seg jul, men fremdeles slippes det en hel del plater. Noen av denne ukens videoer er smakebiter på kommende album, eller låter som løftes frem fra plater som alt er utgitt. I tillegg kommer det også noen enkeltstående bidrag, slik som de to alternative julelåtene vi presenterer helt til sist.

Vi kommer med nok en utgave den 15. desember, men den blir nok den siste for i år.

Merk gjerne e-posten Ballade video.

RURAL TAPES: Bossa Nova For The contrails Of My Tears (featuring Steve Wynn)

Rural Tapes, aka Arne Kjelsrud Mathisen, ga i november ut den virkelig fine og varierte platen Inner Space Music, som så langt har fått svært bra omtaler i blant annet Uncut, Electronic Sound, Prog Magazine og Klassekampen. Også britiske Mojo anmelder albumet nå i desember.

Det er mange internasjonale gjester her, inkludert Peter Buck og Scott McCaughey fra R.E.M. – to musikere som Mathisen også spiller med i The No Ones. Og saksofonisten Terry Edwards, som har musisert med PJ Harvey, samt Gary Olson fra The Ladybug Transistor. Brorparten av musikerne er likevel norske, der blant annet samtidskomponisten Kristine Tjøgersen bidrar på klarinett.

Fokuslåten fra Inner Space Music heter «Bossa Nova For The Contrails Of My Tears», og byr på resitasjon av Steve Wynn fra Dream Syndicate.

– Videoen til «Bossa Nova … » er animert av Andrew Colin Beck, som jeg synes er en stor kunstner. Han er nå freelance-illustratør og -animatør, og har tidligere blant annet jobbet for Nickelodeon og Warner Bros Animation, forteller Mathisen til Ballade video.

– Låten er den eneste på platen med vokal. Det er en historie fortalt av The Dream Syndicate-frontmann Steve Wynn, skrevet av min gode venn og tekstforfatter extraordinaire, Hans Jørgen Undelstvedt.

Inner Space Music er utgitt på Smuggler Music og Rural Tapes.

HANNE TVETER & DIEGO AMADOR: Miel y Sal

«Miel y Sal» er en ny single fremført av den norske verdensmusikeren Hanne Tveter og den spanske flamenco-sangeren og produsenten Diego Amador. Den beskrives som den kanskje mest inderlige sangen duoen har laget til nå.

«Miel y Sal» betyr »honning og salt», og omtales som en flamenco-inspirert alegría, en duett med Diego Amador ved pianoet. Ordene til sangen er skrevet av Carlos Lencero, en spansk romanforfatter og poet som har laget tekster for flere kjente flamencogrupper.

– Jeg har jobbet aktivt med promo i Spania i høst og vært lite i Norge, forteller Hanne Tveter til Ballade video. – Vi har vært i diverse presse, og på radio, samtidig som den første konserten før lanseringen blir 19. desember i Madrid.

Tveter sier at det kommende albumet følger opp de tidligere utgivelsene Oslo – Madrid (Norwegian Folk Songs & Flamenco) og My Footprints.

– Denne gangen har jeg jobbet frem et repertoar med norske sanger, gjendiktninger av Federico Garcia Lorca, mine egne tolkninger av spanske komponister med mer. Første singleslipp var «Un Castillo en el Cielo», en tospråklig innspilling der den norske salmen «Eg veit i Himmerik ei borg». møter en gammel flamenco-tekst – en soleá fra Jerez.

«Miel y Sal» er arrangert av Diego Amador og Hanne Tveter, og er utgitt av Musikkmakeriet. Den fargerike videoen er det Ana Solinis som står bak.

THE AGE OF COLORED LIZARDS: Don’t Say Goodbye

The Age of Colored Lizards er en gruppe som har blitt beskrevet som en noise-, shoegaze- & fuzz pop-trio. Prosjektet ledes av vokalist og gitarist Christian Dam.

Det meste av materialet deres er tatt opp i Dams hjemmestudio, der han samarbeider med Cato Holmen fra Cockroach Clan på trommer og Anders Bøe fra Truly Awful Weather på bass. Det sistnevnte soloprosjektet slapp i november singelen «I Don’t Know».

The Age of Colored Lizards ga i 2020 ut albumet Daydreamer på det lille Oslo-selskapet Sotron Records. Det selskapet sto også bak EP-en «Perfect Smile», som kom ut i høst. Det er denne utgivelsen «Don’t Say Goodbye» er hentet fra.

The Age of Colored Lizards slipper sitt fjerde album neste år. Interesserte finner mange flere utgivelser på trioens Bandcamp-side. Selv kaller de seg bare «the band with the weird name».

Videoen til «Don’t Say Goodbye» er laget av Håvard Berstad. I tillegg til å være animatør var han også trommis på de tidlige utgivelsene med The Age of Colored Lizards. Berstad forteller at ”videoen ble laget i blender 3D”.

Christian Dam og Håvard Berstad spiller ellers i duoen Broken Swans, som vi har presentert i Ballade video fra før. De har også gitt ut to album på Sotron Records.

PIA ISA: Trauma

Pia Isa er soloprosjektet til bassist og vokalist Pia Isaksen fra det norske psych/doom-bandet Superlynx, som startet opp i 2013.

Hun ga i våres ut sitt debutsoloalbum, Distorted Chants. Der har hun med seg Ole Teigen fra Superlynx på trommer, med gjesteopptredener av gitarist Gary Arce (Yawning Man, Big Scenic Nowhere) på tre av låtene.

– Denne videoen slippes som en feiring av at albumet nå er ute på vinyl, forteller hun til oss. – Med i videoen er også Gary og Ole, som spilte på låten med meg.

– «Trauma» er kanskje den aller mest personlige og tunge på hele platen, og tar for seg vanskelig materie som representeres visuelt med røyk, lava og vulkanutbrudd i musikkvideoen.

– Jeg ser alltid etter en oppløftende eller håpefull måte å se ting på gjennom musikken. For meg personlig er denne låta et tydelig eksempel på hvor helende musikk kan være – og hvordan den kan transportere deg til et annet sted, både tanke- og følelsesmessig.

– For tiden skriver jeg, og det former seg tanker om neste album. Jeg har også ønsker om å gjøre noe live med soloprosjektet etter hvert, men det er ingen konkrete planer om det akkurat nå.

– Jeg har dessuten noen samarbeidsprosjekter på gang, og så kommer det til å skje ting med Superlynx i 2023.

Distorted Chants er sluppet på Argonauta Records, som har base i Italia.

DJERV: Enemy

Djerv er tilbake. De slo gjennom i 2010, da deres selvtitulerte debutalbum entret hitlistene i Norge. Fire år senere ble det stille rundt bandet, etter at de hadde turnert flere ganger i Europa. Det var ikke før i 2019 at de vendte tilbake til live-scenen, med en påfølgende single året etter.

8. desember ble singelen «Enemy» sluppet. Om den nye låten sier vokalist Agnete Kjølsrud:

– «Enemy» handler om å møte dine egne demoner. Om å lære og akseptere hvem du er. Og til slutt omfavne det.

– Det var veldig gøy å utforske våre mer rockeaktige elementer på låter som «Throne» og «(We Don’t) Hang No More» i 2020, utdyper trommeslager Erlend Gjerde.

– Men det føles flott å vende tilbake til den mørke siden. «Enemy» er en rett frem metallåt med en 90-tallsvri på toppen. Det var så gøy å skrive og spille den inn.

Bandmedlemmene i Djerv kom fra band som Trelldom, Animal Alpha og Stonegard. Stian Kårstad var opprinnelig gitarist, men i dag er det Agnete Kjølsrud og Erlend Gjerde som driver prosjektet.

Videoen til «Enemy» er produsert av Helmet Films & Visual Effects. Regissør og klipper er Toni Kotka, med Line Klungseth Johansen som produsent. Øystein Moe har stått for filmingen.

Lørdag 10. desember spiller Djerv på Eindhoven Metal Meeting. Uken etter følger konserter i Oslo, Bergen og Trondheim.

GRAND MINOR: I Can’t Tell You Why

Norsk progrock og beslektet musikk har vært i vinden de siste årene. Her kommer nok et hyggelig bekjentskap, fremført av erfarne musikere fra Trondheimsområdet.

Grand Minor er et relativt nytt band, med mye på gang om dagen. Vokalist Petter Selliseth sang for en stund siden i Marillion-tribute-bandet Misplaced Neighbourhood, og har også frontet band som The Wall – A Tribute to Pink Floyd, og vært gitarist i Emerald – A Tribute to Thin Lizzy.

– Jeg har ellers spilt i Pøbb T Pøbb Band, et coverband som har turnert fra Afghanistan til Svalbard. Jeg er også vokalist og gitarist i King for a Day, forteller Selliseth, som presenterer de andre medlemmene på denne måten:

– Bassist Tage Johnsen og trommis Roy Jakobsen kommer fra Mo, men har vært bosatt i Trondheim siden slutten av 80-tallet. Tore Stamnsve har tretti års fartstid og tar seg av leadgitar-delen i Grand Minor. Gitarist Christian Laukholm er en viktig del av de kreative kreftene i bandet. Også han har lang fartstid, blant annet med musikk på MTV.

Grand Minor ble startet i denne formen i september 2016. Selliseth, som også er soloartist på eget mål, konkluderer:

– Ambisjonene til Grand Minor er å komme seg på TV og opp på større festivalscener. Alle konserter bandet har gjennomført har vært utsolgte, og til tider vært euforiske. «I Can’t Tell You Why» er ellers en kjærlighetssang, bare i perspektivet til en vampyr.

Som vi ofte sier her i spalten: Vi hører gjerne mer. Film og regi er ved Sondre Gråberg.

WIG WAM: Out Of The Dark

For første gang på 13 år legger Wig Wam ut på Norgesturné, rett fra USA og Australia. Den 2. desember slapp de også tittellåten fra det kommende studioalbumet Out Of The Dark, som kommer 10. februar 2023.

«Do Ya Wanna Taste It» dukket opp som gjennomgangstema i HBO MAX-serien Peacemaker i februar i år, og ga det nylig gjenoppståtte bandet deres største suksess noensinne. På få måneder ble den 13 år gamle låten, skrevet av bandets gitarist Trond Holter og vokalist Åge Sten Nilsen, strømmet over 24 millioner ganger, noe som åpnet dørene til et nytt publikum i store deler av verden.

I januar legger Wig Wam derfor ut på sin aller første turné i USA og Australia. De har ellers brukt året til å spille drøssevis av konserter og festivaler i inn- og utland. I Norge opptrådte de på hovedscenen under Tons Of Rock foran 30.000 rockere på Ekebergsletta.

Bandet består i dag av Glam (Åge Sten Nilsen) på sang, Teeny (Trond Holter) på gitar, Flash (Bernt Jansen) på bass og Sporty (Øystein Andersen) på trommer. Den kommende Norgesturnéen gjennomføres i mars og april, og avsluttes med et eget Wig Wam-cruise ombord på Color Fantasy ved Oslo.

Videoen til «Out Of The Dark» er laget av Patric Ullaeus i svenske Revolver Film.

ATENA: Slip Away

Atena har blitt omtalt som et av landets ledende metalcore-band. Nå er de tilbake med ny singel og musikkvideo, «Slip Away», som ble sluppet forrige måned.

Deres siste album, Drowning Regret & Lungs Filled With Water, førte til internasjonal ros, der Metal Hammer UK beskrev Atenas vilje til å skyve grenser som «beundringsverdig». Her hjemme omtalte Dagbladet dem som «noe semi-eksotisk i den norske metallfloraen.»

Atena har alt fire album under beltet, og spiller ifølge utgiver Indie Recordings «en nådeløs blanding av tunge gitarer, elektroniske samples og hiphop-påvirkninger». Låten «Slip Away» er mikset og mastret av den svenske produsenten Henrik Udd, som ellers har jobbet med band som Bring Me The Horizon, Architects og Dayseeker.

– Vanligvis har vi ikke kontroll over hvordan noen av sangene våre ender opp, sier Atena selv.

– «Slip Away» er et perfekt eksempel på det. Under skrivingen ble det klart at det handlet mye om å mimre fortiden og melankolien fra de siste solskinnsdagene på høsten.

Atena består av Vebjørn Iversen (gitar), Jakob Skogli (vokal), Ulrik Linstad (bass) og Fredrik Kåsin (trommer). Videoen er regissert av Eddie Berg.

DE UBRUKELIGE: Begredelig jul

Julepremiere!

Vi skal slutte av med et par alternative julesanger. Den første av disse kommer fra det nordnorske visebandet De Ubrukelige, som i følge seg seg selv kjører ut «et riktig sjøslag» av en julelåt.

– En romjulsdag noen år tilbake i tid dukket det opp et dikt i Folkebladet, lokalavisa for Midt-Troms. Diktet om den begredelige jula var signert den mystiske Miss Antrop og illustrert med en døddrukken vattnisse som klamret seg til akevitten, heter det.

Diktet ble en aldri så liten snakkis i kystbyen Finnsnes. Avsløringen kom på Kråkeslottfestivalen i 2017, da De Ubrukelige klinket til med en julesang i juni — og ifølge historien «sikret sitt jordiske ettermæle med festivalens lengste sammenhengende latterkrampe på konsert».

– «Begredelig jul» spiller på høytidens mer tragiske sider, med brutte forventninger, fyll og rør. Låten er spilt inn i ett take etter et bedre boknafiskmåltid med tilhørende øl og akevitt for å sette stemninga. Pianolyden er også helt autentisk, og pianisten måtte overtales for å i det hele tatt ta i instrumentet.

De Ubrukelige omtales som et viseband i spagaten mellom nord og sør, kyst og storby, nordnorsk direkthet og fransk temperament. Bandet ble til som en musikalsk oppreisning etter at vokalist Christine Henriksen fra Finnsnes og gitarist Hallvard Høiberg fra Notodden fant et fellesskap i at begges tidligere prosjekter gjorde kassasuksess etter at de hadde forlatt skuta.

Sammen med låta slippes en musikkvideo laget av dukkemakeren Jack Pullman. I april 2023 gir De Ubrukelige ut sitt andre album i samarbeid med Olivias Rekorder, det første norske plateselskapet laget for å distribuere skeiv og kvinnelig tekst og musikk til offentligheten.

GUNERIUS: Glade Jul

Gunerius – også kjent som blant annet Harvey Steel og Big Chief (samt Thomas Bergsten blant familie og venner) – har lang fartstid i Oslos musikkmiljø. Han sier selv at han har kjørt sikksakk mellom sjangere som psych-rock, jazz, gospel, folk, hip hop, elektronika og samtidsmusikk under ymse artistnavn.

Thomas Gunerius regner seg som en outsider-kunstner. Han er også en utøver av «(u)populærmusikk», med utforskning av klanger, mikrotonalitet og funne materialer, og en interesse for det underfundige i verden. I år har det resultert i fire utgivelser med tre forskjellige prosjekter på fire forskjellige selskap.

– Jeg tenker på mitt kunstneriske virke som et pågående og sammenhengende prosjekt hvor selve livet er en del av det kunstneriske virke. En tradisjon i min familie i noen år var å gjøre små julealbum med meg, min kone, min bror og hans daværende kone.

– Jeg har savnet tradisjonen og tenkte for meg selv, hva med en mikrotonal versjon av Glade Jul? En nøytral jul? Dur-tersen er byttet med nøytral ters. Med tanke på hvordan ståa er for mange i landet, burde jeg nok kanskje gått ned til en moll-ters, eller enda en kvart-tone ned. Uansett syns jeg den ble ganske fin.

– Selve videoen slang jeg sammen av stock-videoer jeg fant på verdensveven, sier Gunerius.

Og ønsker samtidig god jul.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Dette er utgave nr. 166 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

