Hvem skal få Prøysenprisene 2024?

– Prøysenprisene gis årlig for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innen sjangerne som forbindes med Alf Prøysen, forteller Liv Bakke Kvinlog i Norsk Viseforum.

Sammen med NOPA, Prøysenhuset og Norske Barne- og Ungdomsforfattere arrangerer og deler de ut prisene i den store sangdikteren og visekunstnerens navn.

– Hvert år markeres Alf Prøysens dødsdag, 23. november, i Kulturkirken Jacob i Oslo. På konserten Prøysen tel by’n minnes vi den folkekjære dikteren gjennom musikkinnslag, fremføringer og utdelingen av de tre Prøysenprisene. I år er det 50 år siden prisene ble delt ut for første gang, nå inviterer vi publikum til å være med på å nominere de dere synes fortjener prisene for 2024!

Send inn forslag med en kort begrunnelse innen fredag 22. mars i dette skjemaet.

Prøysenprisene består av Prøysenprisen, Teskjekjerringprisen og Alf Prøysens Ærespris. Sistnevnte deles ut for langt og fortjenestefullt virke, og det er juryen som beslutter fra år til år om denne prisen skal deles ut. I fjor gikk æresprisen til William Kristoffersen, bassist, sangdikter og drivkraft i Ole Ivars gjennom 40 år.