William Kristoffersen fra Ole Ivars fikk Prøysens ærespris

ÆRESPRIS: William Kristoffersen fra Ole Ivars fikk Prøysens ærespris 2023. Nå kan du bli med på å nominere kandidater til de tre Prøysenprisene.(Foto: Frank Michaelsen / Nopa)

AktueltBransjen

Hvem skal få Prøysenprisene 2024?

Publisert
28.02.2024
Skrevet av
Guro Kleveland- Red.

Prøysenprisene fyller 50 år, og inviterer publikum til å bli med på å nominere prisvinnere.

– Prøysenprisene gis årlig for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innen sjangerne som forbindes med Alf Prøysen, forteller Liv Bakke Kvinlog i Norsk Viseforum.

Sammen med NOPA, Prøysenhuset og Norske Barne- og Ungdomsforfattere arrangerer og deler de ut prisene i den store sangdikteren og visekunstnerens navn.

– Hvert år markeres Alf Prøysens dødsdag, 23. november, i Kulturkirken Jacob i Oslo. På konserten Prøysen tel by’n minnes vi den folkekjære dikteren gjennom musikkinnslag, fremføringer og utdelingen av de tre Prøysenprisene. I år er det 50 år siden prisene ble delt ut for første gang, nå inviterer vi publikum til å være med på å nominere de dere synes fortjener prisene for 2024!

Send inn forslag med en kort begrunnelse innen fredag 22. mars i dette skjemaet.

Prøysenprisene består av Prøysenprisen, Teskjekjerringprisen og Alf Prøysens Ærespris. Sistnevnte deles ut for langt og fortjenestefullt virke, og det er juryen som beslutter fra år til år om denne prisen skal deles ut. I fjor gikk æresprisen til William Kristoffersen, bassist, sangdikter og drivkraft i Ole Ivars gjennom 40 år.

 

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

