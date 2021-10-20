Heile livet med Terje Tysland

Fullt hus, stående applaus og mange gjesteopptredener. Slik var det under Terje Tyslands jubileumskonsert i hjembygda Oppdal nylig. Tysland feirer 70 år i år, og at det er 50 år siden han begynte å spille i Prudence.

Av Harald Vingelsgaard

– Jeg føler meg så forbanna gammel, men jeg er bare 70 år, og har fortsatt 50 år igjen til jeg dør, sa Tysland da han skulle introdusere en låt som handler om å leke før han dør.

– Men har du i det hele tatt gjort annet enn å leke i hele livet da, fikk jeg høre av Raymond i bandet, fortalte Tysland litt selvironisk på scenen, før han spilte sangen.

Tysland er i følge seg selv en styggammal mann – men jammen en med kraft og stor utholdenhet. Sist lørdag holdt 70-åringen en tre timer lang konsert. Den første allsangen som tok av denne kvelden var «Send mæ en øl» et stykke ut i konserten.

Publikum fikk høre mange av de gamle slagerne han er kjent for, og noen sanger fra nyere tid. Spennvidden er stor i repertoaret til Tysland, med alt fra rebelske tekster og festmusikk til rolige kjærlighetsballader som «Heile livet».

Konserten startet med det Tysland beskrev som en verdenspremiere på sangen «Heile livet»: Claudia Scott og Casino Steel hadde laget en egen versjon av sangen på engelsk, med tittelen «All my life». Til sangen fulgte også en musikkvideo som ble vist på et kjempestort lerret før hele konserten startet.

– Alt sammen handler om kjærlighet.

Noe av det første jubilanten gjorde da han selv kom på scenen, var å snakke om at han hadde blitt styggammel, et tema han kom tilbake til mange ganger. I den sammenheng synes han det var på sin plass å tenke på generasjonene som kommer etter ham. Da kom barnebarnet hans inn på scenen og sang duett med bestefar Terje.

Alt handler om kjærlighet

Terje Tysland markerte denne kvelden at han har vært artist i 50 år. Det er 50 år siden han begynte å spille i Prudence, som var det banebrytende bandet som skapte trønderrocken.

Tysland var med andre ord med på å skape en ny stilart i norsk rock – trønderrock. Publikum fikk ikke høre noe fra Prudence-tida, men låter fra Tysland som soloartist. Han har gitt ut en lang, lang rekke plater og turnert utrolig mye opp gjennom årene.

Vent. Vent litt på mæ no, kjære, sang Tysland i en annen låt. Og i introduksjonen til denne snakket han om sitt store tema for kvelden: Kjærlighet.

– Alt sammen handler om kjærlighet, sa Tysland, der han stod på scenen med hatt, hvit dressjakke og matchende hvitt, langt skjerf.

Gjesteartister

Tid for overraskelser. Midt i konserten tok Tysland en pause og gikk opp på galleriet, hvor han satte seg for å høre på kveldens overraskelser. Inn på scenen kom den ene store, norske artisten etter den andre og fremførte låter til jubilanten.

– Terje er en av de flotteste artistene i bransjen, og for meg en av de fineste menneskene, sa Ketil Stokkan.

– Jeg er veldig glad i Terje. Det finnes bare en Terje Tysland. Han har skrevet mange flotte sanger, også mange som kanskje ikke alle kjenner, sa Claudia Scott før hun fremførte en av de mer ukjente låtene til Tysland.

Øivind «Elg» Elgenes gratulerte jubilanten med 50 år på veien, før han fremførte sin jubileumsgave-sang. Petter Øien og Magne Almås fra gruppa Sie Gubba spilte Tyslands låt «Ei flaske vin» for å hedre jubilanten. Reidar Larsens musikalske gave var en ballade på piano.

Chand Torsvik kom på scenen og fortalte at Terje Tysland, både personen og i kraft av sangene hans, har vært svært viktig for ham personlig. Spesielt da han opplevde vanskelige tider som barn og ungdom.

– Terje har betydd utrolig mye for meg, sa Chand, før han fremførte en sang med en låt som handlet om rasisme.

Snart kom jubilanten igjen i søkelyset. Lysene på scenen er slått av, hele salen er mørk. Så blir spotlighten rettet mot Tysland oppe på galleriet. Han reiser seg og synger «Storm over åsen» mens han går ned trappene og setter seg på scenekanten.

Hyller publikum

– Kjære venner. Det er hyggelig å være her, sa han da han startet andre del av konserten. Det var ikke tilfeldig at han snakket om venner, og ikke kjære publikum.

Vennskap er viktig for Tysland. Han ser på fansen som venner, enten de er i salen eller ute på internettet.

– Nå har jeg 25.000 venner på Facebook, sa han.

Neste låt var en festsang og gladsang som skapte full jubel i salen, «Liddeli gla». Noe av det mest spesielle under denne melodien var akkompagnementet på tuba – framført av advokat Brynjar Meling.

Det ble etter hvert flere kjærlighetsviser, og en festsang med latinamerikanske rytmer: Tyslands backingband Oh-La-La-Lag svingte ekstra, så også en publikummer kom opp på scenen for å danse etter de latinamerikanske rytmene.

Bygda mi

Oppdal er ei fjellbygd sør i Trøndelag. Der bor Terje Tysland, som opprinnelig er fra Namsos. Tysland er imidlertid blitt så glad i bygda Oppdal at han har lagd sangen «Bøgda mi». Den fikk publikum selvsagt høre. Og nesten til slutt var det tid for «Heile livet» og mer allsang. Tysland fremførte den i duett sammen med Claudia Scott, slik de har gjort utallige ganger gjennom mange år.

Publikum fikk også høre gamle slagere som «Gutta på by´n» i et potpurri mot slutten. Helt til slutt under konserten ble det ekstranummer. Og det ble stående applaus fra et fullsatt kulturhus. Terje Tysland strekte ut armene og omfavnet gjesteartistene og bandet sitt i vid forstand, til stående applaus fra publikum.

– Jeg har sceneskrekk. Jeg tror aldri på forhånd at noe skal gå bra, så når jeg lykkes, blir jeg ustyrtelig glad, som i kveld.

Ustyrtelig glad

Ballade fikk et møte med Terje Tysland bak scenen etter konserten.



– Hvordan opplevde du jubileumskonserten med alle dine gjesteartister foran en fullsatt sal med publikum i hjembygda di i kveld?

– Jævlig artig.

– Jeg har sceneskrekk. Jeg tror aldri på forhånd at noe skal gå bra, så når jeg lykkes, blir jeg ustyrtelig glad, som i kveld. Men innerst inne vet jeg jo at det går bra hver gang jeg holder konserter, sier han.

– Norge har åpnet etter koronakrisa. Dermed kan kulturhuset fylles med publikum igjen, for første gang, uten restriksjoner, siden mars 2020! Hvordan føles det?

– Det er show. Plutselig blir artistlivet normalt igjen. Men jeg har stått på scenen mange ganger med et begrenset publikum under koronakrisa.

– Hvordan opplever du å være på topp som 70-åring?

– Da jeg begynte som musiker i min ungdom, trodde jeg ikke det kunne gå an å bli gammel i rockebransjen, sier Tysland. Han snakker om Jimi Hendrix, Janis Joplin og flere med dem som døde før de ble 30 år.

– Du var med på å skape en stilart i norsk musikk – trønderrocken – gjennom bandet deres Prudence på 1970-tallet.

– Ja, vi kom med noe nytt med Prudence, som var ei slags heavyrockgruppe, hvor vi tok inn blant annet folkemusikk og trekkspillet.

– Du som musiker har overlevd mange musikktrender opp gjennom disse 50 årene, som punk og disco.

– På 80-tallet kom synthesizer og alle skulle for enhver pris bruke synthesizer i musikken sin. Men det roet seg. Senere kom hiphopen.

– Det grunnleggende i musikken overlever trendene. Melodien er der hele tiden. Tonen som rører hjertet er der. Nye trender utvider musikkforståelsen. Det er gledelig. Det er min mening.

– Du er med i en jury i GramArt som deler ut Bendiksenprisen. Hva synes du om musikerne som er på vei opp og frem nå for tiden?

– Det siste året hadde vi et vanskelig valg. Det var så mange bra artister. Bokassa vant. Jeg kan stå opp til Bokassa og legge meg til klassisk musikk av Gustav Mahler. Jeg er altetende innen musikk. Jeg er glad i alle typer musikk, sier Tysland. Bokassa er et stonerpunk-band.

– Hvilket råd har du til musikere som vil skape noe nytt, slik dere gjorde med Prudence og trønderrocken?

– Gå inn i ditt eget hjerte og finn fram til hva du har lyst til å gjøre. I din egen verden rendyrker du det du synes er all right, uavhengig av trender. På den måten lager du din egen trend! sier Tysland.

Inn fra høyre på bakrommet kommer Reidar Larsen og gir jubilanten et glass vin.

– Skål for Terje Tysland som har vært artist i 50 år! Og som feirer 70 år!