Bransjen

– Frekt og merkelig

Publisert
30.11.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Edvard Valberg i Honningbarna mener det foreslåtte kuttet rammer Kristiansands fremtidige kulturliv.

I et budsjettforslag for neste fire årene foreslår Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig Folkeparti i Kristiansand å kutte reise- og turnéstøtten til SØRF (Kompetansesenteret for rytmisk musikk) med 500 000 kroner.

Musikkmiljøet knyttet til SØRF har reagert sterkt på dette forslaget.

Frontfigur i det profilerte Kristiansand-bandet Honningbarna, Edvard Valberg, er kritisk til forslaget.

— Jeg synes det er ganske frekt og merkelig, når Kristiansand virkelig begynner bli en artist- og konsertby og er i ferd med å bygge opp noe, å trekke midler fra SØRF der de har fått så mye kultur for ikke så mye penger. Det er veldig dumt for de som driver med musikk på Sørlandet, sier Valberg.

Bruker SØRF-kompetanse
SØRF var de første Honningbarna gikk til da de startet band. Honningbarna bruker kompetansesenteret også etter at de har fått sitt gjennombrudd.

— SØRF er blant dem vi fortsatt går til for å spørre om hjelp fordi de har kompetanse, og de har penger til å hjelpe band ut på turneer. De hjelper med penger, som man dessverre er nødt til å forholde seg til i musikkbransjen.

— Hvordan tror du utviklingen blir om dette går gjennom?

— Jeg tror ikke dette er totalt ødeleggende. Vi har såpass mange ildsjeler som har kjempet i mange, mange år for å få til det vi driver med nå. Det har vært karrige kår i Kristiansand tidligere, men dette stikker kjepper i hjulene.

— Hva betyr dette for Honningbarna?

— For å få Honningbarna til å gå opp økonomisk har vi blant søkt hos SØRF. SØRF er kanskje ikke først og fremst til for Honningbarna der vi er nå, men der vi var for halvannet år siden. Det er når man er ung og uetablert, ikke kjenner til hvordan bransjen fungerer, ikke har penger og ikke har peiling på hvordan man skaffer de, at SØRF er en veldig viktig kontakt. Når politikerne snakker så varmt om fremtiden er det rart at de trekker tilbake midler som nettopp går til fremtiden innen kultur i Kristiansand.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

