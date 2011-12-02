Høyre snur i Kristiansand

Ønsker nå å beholde turnéstøtten – hvis de finner midler til det.

Denne uken presenterte en konstellasjon bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig folkeparti sitt forslag til kommunebudsjett. Partiene ønsket blant annet å redusere en turnéstøtte som har vært administrert av SØRF (Kompetansesenteret for rytmisk musikk på sørlandet) med 500 000,-, noe som skapte .

Høyre signaliserer nå at de har snudd, og ønsker å bevare turnéstøtten slik den er per i dag – om de finner midler til det.

— Vi har et kjempestort problem. Vi er nødt til å kutte for å ivareta liv og helse og våre lovpålagte oppgaver. Da skjermer vi det som kan skjermes, og kutter der vi kan. Men når det nå ser ut til at vi kan klare å finne noen ledige midler. Da vil vi kjempe for å bevare støtten til SØRF, sier Høyres Hans Otto Lund.

— Og når du sier «vi» nå, da snakker du for Kristiansand Høyre?

— Ja.

SØRFs turnéstøtte skal etter planen evalueres i 2012. Lund var selv med å presentere forslaget om kutt tidligere denne uken.

— Hvorfor har dere nå snudd?

— Den viktigste grunnen er at vi har funnet noen ledige midler. Det andre er at jeg ser det ulogiske i å kutte så drastisk i ordningen samme året som den skal evalueres. Vi hører hva det lokale musikkmiljøet sier i sine dels kraftige reaksjoner, men dette er også noe vi må ha en tredjepart til å evaluere.

Bredt engasjement

Daglig leder i SØRF, Kjetil Nordhus, sier at mobiliseringen mot forslaget har vært «vanvittig stor».

— Og det er ikke bare hovedaktørene som reagerer her, det er alle. Folk ser hvor korttenkt dette forslaget er, og den uheldige symbolverdien det har. Det brede engasjementet varmer veldig, og fører til at musikkmiljøet i Kristiansand samles enda tettere sammen.

— Budsjettet skal vedtas den 15. desember. Hvordan arbeider dere frem mot det?

— Vi i SØRF skal gjøre mange av de «usynlige» tingene, det vil si møte politikere, informere dem om hva turnéstøtten er og hva slags effekt den har hatt – mitt inntrykk er at politikerne ikke har visst hva de kutter i. Det er også en aksjonsgruppe på gang som skal organisere mer synlige protester.

Protestaksjonen mot kuttforslaget har en egen Facecbook-side, og har også startet en underskriftskampanje.