Ideer gir penger

Konkurransebasert stipend i Kristiansand.

SØRF – kompetansesenter for rytmisk musikk i Kristiansand – har utlyst Idéstipendet. Stipendet er lagt opp som en konkurranse der man kan vinne 50 000 kroner om man blir tatt ut som en av fire finalister.

Følg Ballade på Facebook

Den 28. september på Kick i Kristiansand kan én av de fire bandene vinne ytterligere 200 000 kroner til sitt prosjekt. Det man trenger å gjøre er å forklare hvordan man kan bli en suksesshistorie ved å sette seg et mål og gjennomføre det.

Fristen for å søke er 1. september. Les mer om stipendet her.