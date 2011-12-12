Skjebneuke i Kristiansand

Torsdag vedtas kommunebudsjettet. Det lokale musikkmiljøet avslutter intens kampanje med festaften onsdag.

— Det er gøy å være i Kristiansand for tiden, sier Jan Kenneth Transeth.

— Det er god stemning og høyt engasjement. Vi er alle enige om at klisjeen den «treige sørlendingen» ikke lenger er representativ.

Transeth driver Karmakosmetix, et lokalt musikkselskap som nå er med på den største mobiliseringen av lokale musikkrefter i Kristiansands historie. Etter at den rådende konstellasjonen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig folkeparti la frem sitt budsjettforslag, har en kraftig bølge av protester vokst frem. Et foreslått kutt i turnéstøtten som forvaltes av SØRF har ført til en egen Facebook-kampanje med drøyt 3500 medlemmer, en underskriftskampanje, folkemøter og avisdebatt.

«Å kutte i budsjettposten til SØRF vil være å gå imot nasjonal og internasjonal politikkføring», skrev forsker Emma Lind og seniorforsker Elisabet Sørfjorddal Haugeved Agderforskning.

Endret mening flere ganger

Hele prosessen har vært preget av mye frem og tilbake fra partiene som har lansert forslaget. Det vil si: Høyre har i alle fall endret mening flere ganger. Til sa Høyres Hans Otto Lund at partiet ville «kjempe for å bevare støtten til SØRF», før de dagen etter sa til Fævennen at de sto ved forslaget, før de så noen dager senere angivelig snudde igjen, etter et opphetet gruppemøte.

— Politkerne sitter med kortene tett til brystet foreløpig. Men de signalene jeg får nå, sier at dette kommer til å ordne seg for vår del. Jeg håper det stemmer, sier daglig leder i SØRF, Kjetil Nordhus.

Noe å lære

Budsjettet skal endelig vedtas på torsdag. For å avslutte kampanjen «Dugnaden 2011», som har pågått hele helgen, inviterer musikkmiljøet til en gratis festaften på Kick onsdag kveld. Der skal flere band, artister og forfattere delta, inkludert Honningbarna, Tenderleaves og Hanne Kolstø.

— Det er en positiv vibb i det hele, sier Nordhus.

Han mener musikkmiljø i andre byer uansett utfall kan ha noe å lære av den siste tidens aksjon i Kristiansand.

— Det kan være at musikkmiljøene rundt om i Norge burde være flinkere til å tenke at politikere ikke automatisk skjønner hva musikkmiljøene er. Kanskje en derfor burde bli flinkere til å invitere dem inn på en mer strukturert måte, slik at de også får sett hva som skjer og får en større forståelse for hvilke verdier vi representerer.