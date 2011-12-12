Politikk & debatt

Skjebneuke i Kristiansand

Publisert
12.12.2011
Skrevet av
Espen A. Eik

Torsdag vedtas kommunebudsjettet. Det lokale musikkmiljøet avslutter intens kampanje med festaften onsdag.

— Det er gøy å være i Kristiansand for tiden, sier Jan Kenneth Transeth.

— Det er god stemning og høyt engasjement. Vi er alle enige om at klisjeen den «treige sørlendingen» ikke lenger er representativ.

Transeth driver Karmakosmetix, et lokalt musikkselskap som nå er med på den største mobiliseringen av lokale musikkrefter i Kristiansands historie. Etter at den rådende konstellasjonen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig folkeparti la frem sitt budsjettforslag, har en kraftig bølge av protester vokst frem. Et foreslått kutt i turnéstøtten som forvaltes av SØRF har ført til en egen Facebook-kampanje med drøyt 3500 medlemmer, en underskriftskampanje, folkemøter og avisdebatt.

«Å kutte i budsjettposten til SØRF vil være å gå imot nasjonal og internasjonal politikkføring», skrev forsker Emma Lind og seniorforsker Elisabet Sørfjorddal Haugeved Agderforskning.

Endret mening flere ganger
Hele prosessen har vært preget av mye frem og tilbake fra partiene som har lansert forslaget. Det vil si: Høyre har i alle fall endret mening flere ganger. Til sa Høyres Hans Otto Lund at partiet ville «kjempe for å bevare støtten til SØRF», før de dagen etter sa til Fævennen at de sto ved forslaget, før de så noen dager senere angivelig snudde igjen, etter et opphetet gruppemøte.

— Politkerne sitter med kortene tett til brystet foreløpig. Men de signalene jeg får nå, sier at dette kommer til å ordne seg for vår del. Jeg håper det stemmer, sier daglig leder i SØRF, Kjetil Nordhus.

Noe å lære
Budsjettet skal endelig vedtas på torsdag. For å avslutte kampanjen «Dugnaden 2011», som har pågått hele helgen, inviterer musikkmiljøet til en gratis festaften på Kick onsdag kveld. Der skal flere band, artister og forfattere delta, inkludert Honningbarna, Tenderleaves og Hanne Kolstø.

— Det er en positiv vibb i det hele, sier Nordhus.

Han mener musikkmiljø i andre byer uansett utfall kan ha noe å lære av den siste tidens aksjon i Kristiansand.

— Det kan være at musikkmiljøene rundt om i Norge burde være flinkere til å tenke at politikere ikke automatisk skjønner hva musikkmiljøene er. Kanskje en derfor burde bli flinkere til å invitere dem inn på en mer strukturert måte, slik at de også får sett hva som skjer og får en større forståelse for hvilke verdier vi representerer.

BransjeDebattGenrePopulærmusikkPolitikkStøtteordninger

Thelma & Clyde

Høyre snur i Kristiansand

Ønsker nå å beholde turnéstøtten – hvis de finner midler til det.

Kilden, Kristiansand

Usikkert for Kilden

Det nye kulturhuset i Kristiansand vurderer å øke utleiepriser og kutte i tilbudet om kommunen vedtar budsjettinnstillingen.

Samler støtteordninger

KulturCash vil gjøre det enklere å finne finansiering.

Jubel og fortvilelse

SØRFs arrangør- og turnéstøtte er bevart. Men SØRF selv vurderer om de kan fortsette som organisasjon.

Mods

– Rimelig kontroll

Det nye konserthuset i Stavanger åpner i september, og ligger ”godt an” med programmet.

Ideer gir penger

Konkurransebasert stipend i Kristiansand.

Flere saker

Vågard Unstad med venn og manager Leo Ajkic.

Etablerte gullstandard for bergensk hiphop: Hvil i fred, Vågard Unstad (1986-2022)

– Han fortjener en gate eller plass oppkalt etter seg. Les fra Øyvind Holens hybrid av minneord og reportasje om...

Ola Kvernberg, Elias Akselsen, Stian Carstensen. Fele, sang, trekkspill. Og viser hele Europa kjenner i forskjellige versjoner.

Akselsen / Kvernberg / Carstensen sammen om taterviser

Tre generasjoner tatere synger på kommende album – med Elias Akselsen som bro tilbake til den gamle tida med vandrende viser.

Frå femtitimarsjam på Kongsberg

Verdig og vital jubilant

Kongsbergjazz hadde i år alt som skal til for åvere Noregs beste jazzfestival, både for dei som har deltatt i...