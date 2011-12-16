Politikk & debatt

Jubel og fortvilelse

Publisert
16.12.2011
Skrevet av
Espen A. Eik

SØRFs arrangør- og turnéstøtte er bevart. Men SØRF selv vurderer om de kan fortsette som organisasjon.

SØRFs arrangør- og turnéstøtte blir, etter en , likevel ikke redusert slik konstellasjonen av Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig folkeparti først foreslo.

I alle fall ikke med en gang.

— Støtten skal utbetales som normalt det første halvåret. Så blir det en evaluering av ordningen i sommer, før en tar stilling til om den skal fortsette etter det, sier daglig leder av SØRF, Kjetil Nordhus.

Les om

Dyp frustrasjon
Han er glad for at arrangør- og turnéstøtten får leve videre, men samtidig dypt frustrert over at driftsstøtten til SØRF Kompetansesenter for rytmisk musikk ikke økes slik tidligere lovet.

— Ja, der har vi et stort problem. Det var enighet i det politiske miljøet om at SØRF skulle bygges opp gradvis. Nå skulle tilskuddet økes fra 480 000 til 530 000 – det ble det ikke noe av. Vi fikk heller ikke indeksregulert støtten, altså blir det i praksis et kutt.

SØRF har nå innkalt til ekstraordinært styremøte på mandag.

— Vi må rett og slett se om det er noen vits for oss å fortsette. Det er en absurd situasjon. På den ene siden har vi en vanvittig opptur gjennom år med bygging av et velfungerende musikkmiljø i det som tidligere var en bakevje, og en enorm støtte i lokalmiljøet under den siste tidens aksjon. På den andre siden har både Cultiva og kommunestyret snudd seg mot oss. Det føles så merkelig at jeg ikke helt vet hvordan jeg skal forholde meg til det, rett og slett.

Invitert av ministeren
SØRF har, midt i de siste ukenes kampanje, blitt invitert til kulturministerens kontor i januar.

— Det ser vi som et kjempegodt signal, selvfølgelig. Men akkurat nå er det likevel usikkerheten som preger oss.

BransjeGenrePopulærmusikkPolitikkStøtteordninger

