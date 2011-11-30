Kutt i Kristiansand

Musikkmiljøet i Kristiansand reagerer sterkt på nytt budsjettforslag.

Partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig Folkeparti har i Kristiansand gått sammen om et forslag til kommunalt budsjett for de neste fire årene. I forslaget ønsker de å kutte reise- og turnéstøtten til SØRF (Kompetansesenteret for rytmisk musikk) med 500 000 kroner. Om forslaget blir vedtatt, vil dermed potten til «rytmisk satsing» halveres, og det før ordningen har blitt evaluert.

Musikkmiljøet i byen reagerer sterkt på forslaget. Det er opprettet en egen kampanje på Facebook for å protestere.

— Arrangørstøtten til SØRF har vært alfa og mega for Trashpop og alle andre som driver med musikk i Kristiansand. Det har vært en ordning man kan lene seg litt på ved vanskelig prosjekter og har bidratt til å løfte flere prosjekter fram. Fram til nå har den hjulpet kulturlivet veldig, veldig mye, sier Espen Mentzoni, bookingansvarlig for konsertserien Trashpop.

Ser ikke verdien

Mentzoni mener politikerne ikke ser verdien av hvordan midlene har blitt brukt og hva det har resultert i.

— Vi har fått et større kulturtilbud, og muligheter til å utvikle kulturnæring i Kristiansand og omegn. Jeg synes dette er kjempedumt.

Kjepper i hjulene

Daglig leder for SØRF, Kjetil Nordhus, tar forslaget tungt.

— Jeg har sagt fra til de jeg jobber med at hvis dette blir vedtatt, da er det nok for min del. Da gir jeg meg. Nå har vi jobbet så lenge for å få hjulene til å begynne å rulle, og når det endelig er på gang, kommer politikerne og stikker kjepper i hjulene, sier Nordhus.

Har gitt resultater

Støtten til SØRF ble i sin tid innvilget etter at senteret selv foreslo at kommunen skulle støtte arrangørsiden og turnévirksomheten av byens musikkliv, heller enn å bruke pengene på å bygge en ny scene.

— Vi sa fra at vi heller ville ha støtte til turnering og konsertarrangement. Vi investerte i øvingsbrakker for å avlaste Samsen Kulturhus, hvor det var lange køer, og vi bidro til å lydisolere Kick Scene, som i den tida ikke hadde muligheter for å gjøre konserter. Nå ser vi at det gir resultater: Kick har blitt etablert som en viktig klubbscene i sør, og band fra Kristiansand kommer seg ut og begynner å spille i Norge og på kontinentet. Samtidig har vi fått opp arrangørmiljøet, akkurat slik vi håpet på. Så kommer denne meldingen fra politikere som jeg antar ikke har snøring på hva de snakker om.

Effekten forsvinner

Hvis man kutter 500 000,-, forsvinner hele effekten av arrangør- og turnéstøtten, sier Nordhus. De resterende midlene vil da i stor grad gå til avskrivninger av investeringene som er gjort på øvingsrom og scene.

— Vi er dermed totalt spilt ut på sidelinja i forhold til andre rytmiske kompetansesentrene. Dette vil gå ut over alle konsertarrangører i Kristiansand, og alle de som ønsker å sette byen på kartet ved å være turnerende band i Norge og Europa, forklarer han.

Har advart mot dette

Nordhus sier også at det som nå er i ferd med å skje, er akkurat det SØRF har advart mot tidligere.

— Kristiansand kommune har investert utrolig mye penger i bygg. Store signalbygg, som Kilden. Vi har hele tiden vært redde for at det skal gå ut over midlene til de som skaper innholdet, kulturen i Kristiansand. Det er akkurat disse tingene politikere får mest kritikk for, at de ikke klarer å se helheten i en satsning.

Slag i ansiktet

Mentzoni tror kuttet kan skade Trashpop.

— De arrangørene og artistene som allerede har etablert seg kan sikkert klare å finne nye måter å finansiere driften sin på enn gjennom SØRF, men SØRF er likevel den viktigste regionale ordningen for hele musikkmiljøet. For de nye og uetablerte blir det vanskeligere, og det kommer til å bli verre å starte opp kulturdrift uten den viktige støttespilleren SØRF er, gjennom arrangørstøtten. Opp gjennom de siste årene har arrangørstøtten betydd mye for at vi har kunnet bygge oss opp. For det rytmiske musikklivet blir det et slag i ansiktet å miste noe så verdifullt i det regionale miljøet, sier han.