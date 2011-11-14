Grunnmursbygging

Kristiansand ble denne helgen foreløpig siste by ut med eget «mini-by:Larm». Dermed kan sørlendingene slutte å skrøne, og begynne å fortelle sannheten.

— Historien om Kristiansand gikk sånn: Vi hadde Quarten, og ingenting utenom det. Kristiansand var et musikalsk sort hull, en død del av landet som band styrte unna når de var på turné. Om det utrolige skjedde at det var booket to konserter på samme kveld, ble folk nærmest sinte. “Kunne det være så vanskelig å få koordinert dette?”, liksom.

Kjetil Nordhus, daglig leder av SØRF tar seg en pustepause mellom slagene på Sørveiv, bransjetreffet som arrangeres av Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk. Treffet er det første av sitt slag i Kristiansand, men samtidig også foreløpig siste tilskudd til det som begynner å ligne veldig på en desentralisering av den rytmiske delen av norsk musikkbransje. Byene Tromsø, Trondheim, Stavanger og Bergen har alle arrangert egne treff etter at by:Larm slo rot i Oslo.

— Det handler i bunn og grunn om å få folk til å møtes. Det er ikke noen stor tradisjon for at de som jobber med musikk her i landsdelen omgås hverandre og snakker om det de driver med, eller utveksler erfaringer.

Lang prosess

På Sørveiv gjør folk nettopp det, møtes og prater. Arrangementet kan slik sees som prikken over i’en i en lang og bevisst prosess.

— Vi begynte for fem år siden med opplæring i helt grunnleggende ting. I samarbeid med Norsk Rockforbund og GramArt arrangerte vi kurs om hvordan man kan organisere bandet, hvordan føre regnskap – helt grunnleggende kunnskap for alle som vil drive med musikk. Gradvis fikk vi bygget kompetanse og strukturert musikksatsningen. Vi så gode resultater på by:Larm i år, med Honningbarnas mer enn utsolgte konsert på Rockefeller som et høydepunkt, sier Nordhus.

Han blir et lite øyeblikk noe fjern i blikket.

— Det er nesten så jeg kjenner nakkehårene reiser seg, bare jeg tenker på hvor bra det øyeblikket var! Men, altså: Sånn sett er det helt naturlig at Sørveiv kommer nå.

Les også om:

Gatelaget

Og det er ikke bare Honningbarna som er med på å sette Kristiansand tilbake på kartet igjen. Konsertserien Trashpop har siden 2004 vært med på å gjøre byen til et mer naturlig stoppested for band på turné. Og KarmaKosmetix, selskapet som jobber med Honningbarna, har også andre ess i ermet.

Selskapet drives av ekteparet Mira Svartnes Thorsen og Jan Kenneth Transeth, og jobber med band og artister som Thelma & Clyde og Hanne Kolstø. En ganske iøyenfallende indikator på at ting begynner å ta form og fart i Kristiansand, er at selskapet de seneste årene har rekruttert et eget street team.

— Som er hva, egentlig?

— Det var en periode der hvor ting vokste så fort at vi innså vi trengte mer hjelp for å få det til å fungere. Jeg leste meg opp på dette med street team, som er en amerikansk greie som hip hop-bransjen først benyttet på 80-tallet. Kort sagt har vi rekruttert en gjeng ungdommer som er interessert i musikk, og i å lære mer om hvordan bransjen fungerer. De gjør mindre jobber for oss, og får adgang til konserter, bransjeerfaring og tilgang på et nettverk i retur, forklarer Transeth.

Det handler også mye om å vise at det er mulig å få kontakt med artister og bransjefolk som gjerne virker umulig langt fra hverdagen i øvingslokalet. I forbindelse med Sørveiv har gjengen blant annet distribuert plakater og flyers.

Internasjonal akse

Sørveivs program denne helgen består av foredrag, intervjuer, presentasjoner og showcaser.

Det samme miljøet som for fem år siden lærte hvordan de skulle føre regnskap, sitter nå her og spør musikksjefer fra norsk og dansk radio hvordan man får musikken sin på lufta, eller de hører fra den tidligere manageren til The Clash om hvorfor det er viktig for managere å aldri delta på bandmøter, eller de hører grunnleggeren av Hultsfredfestivalen fortelle hvor langt man kan komme hvis man er bevisst hvilke verdier man sitter på, eller de hører et av Danmarks fremste underholdningsselskap forklare hvordan man kan finne de beste sponsorsamarbeidene. Til å være et første, regionalt bransjetreff er Sørveiv imponerende lite opptatt av landegrenser. Det er ikke tilfeldig.

— Vi har jobbet med å bygge opp en akse fra Stavanger til Berlin, via Kristiansand, Ålborg, Aarhus og Hamburg, sier Nordhus.

Norsk-danske koblinger

For en sørlandsby med fergeanløp er Danmark like nærliggende turnéområde som Østlandet. Og er man først i Danmark…

— Vi jobber bevisst med å utvikle et samarbeid med bransjefolk i disse byene, nedover mot Tyskland. Vi har flere av dem her på Sørveiv denne helgen, og har også tidligere arrangert treff oss i mellom. For eksempel da vi dro til Spotfestivalen i Aarhus, da stoppet vi underveis i Ålborg, og hadde møter med gjengen der. Vi hadde med oss en delegasjon fra Kristiansand, og kunne for eksempel koble de som arrangerer studentkonserter i Kristiansand med de som arrangerer studentkonserter i Ålborg.

Nok skryt nå

Også norske bransjefolk er med på Sørveiv, selvfølgelig. Stein Bjelland fra Great Moments i Stavanger gjør suksess med et foredrag som blant annet inkluderer noe han kaller Block Wathne-modellen: Man kan ikke bygge hus i løse lufta. Har man ikke grunnmur, har man ingenting. Bildet passer ikke bare for enkelte band, men også med inntrykket en har av hele Sørveiv-treffet, og med lignende bransjetreff i andre deler av landet: De bygger grunnmurer, rammer som musikken både kan leve i, og bli formidlet videre fra.

Uansett. Det handler ikke bare om læring. Musikk er mye kunnskap, men minst like mye image. Nordhus var tidlig klar over viktigheten av å forbedre Kristiansands rykte (eventuelt anti-rykte) som musikkby.

— Jeg skjønte at det ville bli viktig at vi pratet hverandre opp, at vi ble flinkere til å fortelle om de gode tingene som kom herfra. Derfor gjorde jeg det, helt bevisst og stort sett hele tiden. Nå kan jeg jo godt innrømme at jeg forskutterte noe av skrytet – jeg var nok litt tidlig ute med å si at “Vi har mye bra på gang i Kristiansand, folkens!”. Men nå er det sant. Nå stemmer det: Vi har mye bra på gang i Kristiansand.