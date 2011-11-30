Støtten til SØRF har skapt «svært mye synlig aktivitet», sier Norsk Rockforbund. De håper politkerne i Kristiansand ikke vedtar det foreslåtte budsjettet.

I Kristiansand har partiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet gått sammen om forslag til kommunebudsjett for de neste fire årene. I forslaget ønsker de å kutte reise- og turnéstøtten til SØRF (Kompetansesenteret for rytmisk musikk) med 500 000 kroner.

Musikkmiljøet i byen reagerer sterkt, og daglig leder for SØRF, Kjetil Nordhus, sier til Ballade at han om forslaget blir vedtatt.

Nå kommer også Norsk Rockforbund på banen.

— Som konsertarrangørenes interesseorganisasjon har vi sett en svært positiv trend fra Sørlandet de siste 2-3 årene, sier fungerende leder Lars Tefre Baade.

Vind i seilene

Baade trekker frem aktører som TrashPop, Imperiet og SØRF, som han mener «har gjort seg bemerket nasjonalt som produktive og samlende miljøer».

— Måten Sørlandets musikkmiljø har samlet seg på kom tydelig til syne under by:Larm tidligere år, da både artister og arrangører var sterkt representert. Et annet eksempel er bransjetreffet Sørveiv, hvor vi var til stede og kunne bevitne at Kristiansand og Sørlandet som musikkregionen har vind i seilene.

Baade påpeker at det er vanskelig for Norsk Rockfobund å kommentere kommunale budsjettprioriteringer.

— Men vi kan understreke at de forholdsvis små midlene i den lokale arrangørstøtten i Kristiansand har generert svært mye synlig aktivitet. Vi håper selvfølgelig at lokale politikere snur og ser den samme verdien av disse midlene som vi i Norsk Rockforbund.