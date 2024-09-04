Hardcore-punkbandet Tiebreak med sin første utgivelse siden 1998

Noe uforløst lå og gjæret i bandet. Det tok de tak i, og nå er EP’en «Hardcore Bugs» ute, 26 år etter forrige utgivelse.

Det var et annet årtusen da hardcore-punkbandet Tiebreak sist ga ut musikk. De skriver til Ballade at bandet var et av Norges «mest beryktede straight-edge hardcore band» på 90-tallet, og at de lenge turnerte rundt i Skandinavia før bandet «eksploderte i slåsskamper, alkohol og arbeidsledighet» i 2001.

Bandmedlemmene var imidlertid aktive på hver sin kant i andre band gjennom de kommende tiårene, i band som Sportwear, Fairfuck, Haraball, For Pete’s Sake og Team Spirit.

I 2021 kom de sammen igjen, og har siden skrevet mye ny musikk og øvd hardt. Nå er EP’en Hardcore Bugs ute, med Trond Mjøen (Euroboys, Haraball, Okkultokrati, Haust med flere) med på laget som produsent. EP’en er gitt ut på tyske Crucial Response Records, og er tilgjengelig både i strømmetjenester og på vinyl. Lørdag 14. september er det slippfest på Last Train i Oslo.

– Soundet på EP’en har fortsatt røtter i 80-tallets New York Hardcore-tradisjon, men med et litt bredere perspektiv, både musikalsk og tekstmessig, forteller bandets trommeslager, Kim.

– Aggresjonen er fortsatt der, den har bare tatt en annen form. Dette er musikk både for frustrerte, kvisete tenåringer og for sinte, middelaldrende huslånsbetalende enslige mødre, utdyper han.

– Er det samme besetningen som i 1999?

– Kjernen, William (vokal), Philip (gitar) og Kim (trommer), er lik som på 90-tallet. Vegard, som spilte bass på EP-en fra 1998 og i mesteparten av «første runde», var også med da vi startet opp igjen i 2021. Familiære forpliktelser og mangel på tid gjorde at den nye innspillingen ble gjennomført med kun William, Philip og Kim i studio.

– Nå som vi skal spille live igjen har besetningen blitt utvidet med Mats Engen på bass og Lars Rasmussen på gitar. Mats spilte jo i bandet mot slutten av forrige versjon av Tiebreak, så det var veldig naturlig å høre med ham. I tillegg har han lang fartstid, ikke bare fra hardcorescenen, men også mykere opplegg som Euroboys og Ladyfriend. Vilt musikalsk! Når det gjelder Lars, er han jo en levende gitarlegende. Riffingen hans i Amulet (og soloene!) har satt dype spor i resten av Tiebreak, så vi er sjukt beæret over at han har nedverdiget seg til å bli med i bandet.

– Hvorfor bestemte dere dere for å komme sammen igjen i 2021?

– Rett og slett fordi vi innså at vi hadde mer faenskap i oss, noe uforløst som lå og gjæra langt der inne. Så vi tok rett og slett tak og gjorde noe med det. Heldigvis!

– Har dere flere spillejobber på gang?

– Ja, det er allerede booket en konsert i Drammen (TBA), og det er mer på gang på nyåret i inn- og utland. Planen er å fortsette å spille live, og å gi ut en LP så snart vi greier.



Se også musikkvideoene fra Tiebreak; den ene med filmklipp fra en amerikansk politifilm fra 50-tallet, den andre basert på footage fra en konsert bandet hadde i 1998 (!).

TIEBREAK: Bang Bang

TIEBREAK: Hardcore Bugs