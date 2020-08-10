Suksess for Nordland Musikkfestuke

Til tross for smitteverntiltak, publikumsbegrensning og innreiseutfordringer ble den 40. utgaven av Nordland Musikkfestuke en suksess, melder arrangørene.

Nordland Musikkfestuke ble avsluttet søndag 9. august, og i en e-post til Ballade presenterer festivalen publikumstallene for jubileumsutgaven.

I alt 5 106 festivaldeltakere fikk fysisk med seg et eller flere av de 46 konsertene og arrangementene i årets program, mens Musikkfestukas digitale satsning samlet godt over 26 000 digitale deltakere til festivalens direktesendinger, melder arrangøren. Festivalbesøket overgikk alle forventninger, forteller festivaldirektør André Wallann Larsen.

Svært fornøyd

Åpningskonserten med Leif Ove Andsnes og venner sto for den største andelen, men Wallann Larsen er svært godt fornøyd med oppslutningen rundt hele Nordland Musikkfestuke:

– Det at over 5 000 mennesker deltar på festivalen i et så spesielt år som 2020 viser at Musikkfestuka står sterkt blant publikum og leverer et produkt folk setter pris på. Når vi legger til alle som har fulgt en eller flere av våre digitale satsninger er det nesten så vi blir litt overveldet. Det gleder oss stort at vi har klart å glede så mange, spesielt med tanke på den spesielle inngangen til årets festivalsesong. Jeg vil rette en stor takk til hele vårt publikum, alle våre gode og trofaste samarbeidspartnere, alle artister som endelig har kunnet stå på en scene igjen og virkelig gitt jernet uansett størrelsen på publikum, vår fantastiske stab og de mange uunnværlige frivillige ildsjelene som gjør Musikkfestuka mulig å gjennomføre – med eller uten pandemi.

Gjennom festivalens tolv dager har musikere som Leif Ove Andsnes, Eldbjørg Hemsing, Trygve Siem Essamble, Arktisk Filharmoni, Arvid Engegård, Knut Erik Sundquist, Gjertruds Sigøynerorkester, Helge Jordal, Gjermund Larsen, Mari Eriksmoen, Daniel Kvammen, Sveinung Bjelland, festivalprofil Nils Henrik Asheim og mange lokale kulturkrefter bidratt «på en scene, i en park, i en kirke, på en pub eller i en båt», som arrangørene sier.

Til Bodø 2024 – Europeisk Kulturhovedstad

Dette året var festivaldirektør André Wallann Larsens siste som leder av Nordland Musikkfestuke. 1. oktober starter han i ny jobb som direktør og administrator for Bodø 2024 – Europeisk Kulturhovedstad.

– Det har vært veldig artig å se hvordan festivalen har utviklet seg, forteller han i et intervju Musikkfestuka gjorde med ham nylig.

– Den har blitt atskillig mer profesjonalisert, den har blitt stadig mer attraktiv for artister, den har blitt atskillig mer verdsatt hos artisters managementer og agenter. Særlig etter at Stormen ble åpnet. Nå er det stas for en internasjonal artist å komme til Nordland Musikkfestuke i Bodø, sier André Wallann Larsen.

Wallann Larsen kan se tilbake på ti år med Nordland Musikkfestuke.

– Ja, det er litt rørende, det er underlig å forlate Nordland Musikkfestuke etter ti år i direktørstolen. Den siste festivalen min er over, nå er det bare litt opprydning igjen, så er det slutt på dette kapittelet for meg.