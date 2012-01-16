Sørlandet ser sørover

Musikkbransjen i Kristiansand dro mannsterke til årets Eurosonic. Her har de ulik agenda, men dugnaden før jul har ført til at de driver kraftig fremsnakking av hverandre.

Både konsertarrangørene Trashpop og Imperiet, samt plateselskapet Karmakosmetix, hadde tatt turen nedover. Tilsammen var rundt ti representanter knyttet til musikkmiljøet i Kristiansand på plass i den nederlandske byen Groningen, i tillegg til Honningbarna, som spilte tre konserter under bransjefestivalen.

Det har vært en turbulent vinter for musikkmiljøet i Kristiansand.

Tettere samhold

— En interessant sideeffekt av debatten rundt turné- og arrangørstøtta er at vi nå snakker mer sammen. Det er enda tydeligere enn tidligere at vi i musikkmiljøet i Kristiansand må holde sammen. Vi vet hvor viktig de andre aktørene er i byen. Det har ført til et enda bedre og tettere samhold oss imellom, mener Mads Hatlevik, daglig leder i konsertarrangøren Trashpop.

Platesjef Jan Kenneth Transeth i Karmakosmetix er enig.

— Vi fremsnakker hverandre blant utenlandske bransjefolk. Vi har kanskje ikke vært så kollektive i måten vi angriper Eurosonic på, for her har vi ganske forskjellig agenda, men dugnaden før jul har i enorm grad vært med på å styrke samarbeidsmulighetene i musikkmiljøet i Kristiansand, sier Transeth til Ballade i Groningen.

Billig og bra

Karmakosmetix er i Groningen for å promotere Honningbarna, som er en av elleve norske band som spiller på årets festival, i tillegg til de andre artistene plateselskapet har i stallen sin.

— Vi ser på nye bekjentskaper og nye utviklingsmuligheter når det gjelder booking og promotering for bandene våre. Tidligere har vi hatt mer fokus på Tyskland og Popkomm og det er første gang vi er på Eurosonic, forteller Transeth.

— Hva vil være et vellykka Eurosonic for deg?

— Å ha en bråte med nye og bra ansikter som vi kan tenke kreativt og konstruktivt med videre. Vi er veldig opptatt av å finne samarbeidspartnere som gjerne tenker tre og fem år frem i tid for å få en best mulig tyngde i jobben vi gjør. Her får vi muligheten til å møtes ansikt til ansikt. Det er positivt og åpner for et tettere samarbeid, mener Karmakosmetix-sjefen.

— Det er ganske dyrt å gjøre en internasjonal satsing på en artist, så man må bruke hver krone to ganger. På Eurosonic prøver vi å finne kombinasjonen av veldig bra folk og å legge opp til muligheter for langsiktige, gode avtaler, legger Transeth til.

Kjedelig kompetanseheving

Konsertarrangørene i Imperiet og Trashpop er på sin side på utkikk etter band å ta hjem til Kristiansand, samt å selge byen som et attraktivt sted å spille for internasjonale artister.

— Vi kommer til å aktivt lete etter gode band. Det er viktig å ikke begrense seg til å bare booke artistene som tilfeldigvis svinger innom Kristiansand, men å selv sette standarden, forteller Mads Hatlevik i Trashpop.

I september var konsertarrangørene også tilstede på Reeperbahnfestivalen i Hamburg og ifølge Hatlevik er dette en del av en større strategi.

— Vi må tenke internasjonalt. Trashpop ønsker å presentere gode ting som kommer utenfra Norge og vi vil hjelpe utenlandske band med å komme hit. Du kan kalle det noe så kjedelig som kompetanseheving. Det handler om å informere seg om band og er en naturlig del av utviklingen i Trashpop. Hadde vi ikke sett utover hadde vi bare gjort halve jobben, mener Hatlevik.

Det er første gang han er tilstede på Eurosonic, men tidligere daglig leder i Trashpop, Louis Holbrook, har i flere år hatt festivalen som fast punkt på programmet.

Holbrook, som nå er bosatt i Berlin, var forøvrig også tilstede som manager for blant andre Honningbarna.

Viktig festival

Jørgen Skauge, daglig leder i Imperiet, reiser ned på bransjefestivalen for sjette året på rad.

— Eurosonic er den beste festivalen av sitt slag etter min mening. Her får jeg muligheten til å oppdage nye band og får inspirasjon og faglig kompetanse igjennom seminarene, sier Skauge.

— For Imperiet sin del er det band vi kan hente hjem som er vår input til Eurosonic, men vi programmerer også noen mindre festivaler og har i så måte god dialog med andre festivaler på generelle utfordringer, praktiske løsninger og bandtips. Dette går begge veier, legger Skauge til.

Trashpops Hatlevik er klar på hva Kristiansand kan tilby utenlandske artister.

— Byen ligger bra til. Det er kort vei til Danmark og overkommelige kjøreturer både til Oslo og Stavanger. I tillegg har vi et interessert musikkpublikum og yrende musikkliv, konstaterer konsertarrangøren.

— Har du en god forklaring på hvorfor dere er så mange fra Kristiansand på årets Eurosonic?

— Det begynner å gå opp for folk i byen at man ikke trenger å stå med ryggen mot havet. Kristiansand er byen som er nærmest Europa i Norge. Det er en enkel forklaring på hvorfor vi er så mange som satser på musikk her i byen. Det er fordi vi har troa på at det er mulig.