Forfatter: Ida Svingen Mo

Nils Bech
Populærmusikk

Nils Bech ser utover

Å blande kunst og musikk har gitt ham et utilgjengelig image. Egentlig ønsker Nils Bech å bli oppfattet som så...

Joan Serrà
Populærmusikk

Popens evolusjon

Populærmusikken øker i lydstyrke, men er mindre variert i både klang og tonehøyder enn før, viser spansk studie.

Jaga Jazzist og Britten Sinfonia i Barbican, London 16. juni
Kunstmusikk

Orkestral Jagaremix

I helga orkesterdebuterte Jaga Jazzist på Barbican Hall i London. I september tar de samarbeidet med Britten Sinfonia til Ultimafestivalen...

Fra Primavera festivalen i Barcelona, Spania.
Bransjen

Trosser eurokrisa

Til tross for dyp økonomisk krise og et ikke-eksisterende platesalg, har norsk bransje tro på Spania.

Kakkmaddafakka på Dockville Festivalen i Hamburg, august
Bransjen

Særavtaler for leie

Norske band kan få opp til 50 prosent rabatt på backline-leie i Tyskland.

Fra Øyas klubbkveld i Berlin på Bi Nuu.

Bygging i utlandet

Øyafestivalens merkevare brukes til å profilere norske artister i utlandet. Etter London og New York, satser festivalen nå på klubbkveld...

Peter Smidt, Kunstnerisk leder av Eurosonic og en av inititativtakerne til ETEP programmet
Bransjen

Slår et slag for Europa

Med European Talent Exchange Programm (ETEP) forsøker Eurosonic å øke antall europeiske navn på festivalplakatene i Europa.

Jan Kenneth Transeth, Karmakosmetix Music
Populærmusikk

Sørlandet ser sørover

Musikkbransjen i Kristiansand dro mannsterke til årets Eurosonic. Her har de ulik agenda, men dugnaden før jul har ført til...

Mats Borch Bugge
Bransjen

Økt interesse på Eurosonic

I følge P3s musikksjef Mats Borch Bugge spiller Norge endelig i svensk liga. Kan også by:Larm rykke opp en divisjon?

Transformator – Petri Henriksson og Henrik Svanevik
Bransjen

Eksporterer Bergen

Transformator tar konsert- og klubbkonseptet sitt fra Bergen til Berlin.

Inger Dirdal, Marc Fritsch og Anniken Huitfeldt hos Embassy of Music i Berlin
Bransjen

– MEN har gjort en god jobb

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) var i Berlin på mandag. Der fikk hun høre en norsk suksesshistorie.

Christopher Wareing, Marius Lie
Bransjen

Norsk bransje på tysk date

Music Export Norway kobler norsk bransje med tysk musikkindustri. En perfekt match, ifølge deltakerne.

Maylen Rusti
Bransjen

Begrenset effekt

Maylen Rusti brukte «crowdfunding»-nettside for å få råd til å spille inn debutplata. Men uttellinga var dårligere enn forventa.

Miranda Moen
Bransjen

– YouTube ikke alene

TONO forhandler med YouTube i Norge, men i Tyskland står samtalene fast. Hva betyr det for norske artister?

Tronheimsolistene
Bransjen

Grammy med effekt

Grammy-nominasjonene gjør TrondheimSolistene mer attraktive for festivaler og konsertarrangører. Denne helgen deles prisene ut.

Yoyoyo Acapulco
Bransjen

Oh là là Acapulco

Yoyoyo Acapulco kommer fra Vestre Gausdal, men administreres fra Paris. Den franske forbindelsen har vært svært verdifull for bandet.

Gazpacho på Maschinenhaus i Kulturbrauerei. Berlin, 22.01.2011.
Bransjen

Nettverk og fotarbeid

Det norske bandet Gazpacho er drevne på digital markedsføring, og har blitt større i utlandet enn de er i Norge....

Maciek Ofstad (t.v.) og Erlend Hjelvik fra Kvelertak med et godt tak rundt manager Martha Lyse.
Bransjen

Krafttak for Kvelertak

– Det er viktig å vise apparatet bandet har rundt seg, sier Kvelertaks manager Martha Lyse. Hun var med bandet...

Claes Olsen

August-alliansen

Øyafestivalens Claes Olsen tok initativet til at «augustfestivalene» skulle ha felles møte under Eurosonic. Nå samarbeider de om å legge...

Folkemusikk

Alle gode ting er fem

2011 kan bli Ingebjørg H. Bratlands år. Men platedebuten sitter langt inne – hittil har perfeksjonisten forkastet fire album.

Splashgirl
Jazz

Etikett på livstid

Hubro er den nye fuglen i Grappas musikalske reservat. Her samler selskapet jazz- og improutgivelser.

Pål Moddi Knutsen opptrer på Island Airwaves
Bransjen

– Musikere i dag er vant til at det ikke er penger i det vi driver med

Pål Moddi Knutsen sier han har nytt godt av å få små beløp i starten av karrieren, og er for...

Eivind Gullberg Jensen
Kunstmusikk

Berlindebut til inspirasjon

Torsdag debuterte Eivind Gullberg Jensen med Berlinfilharmonien. Dermed er han for alvor etablert i dirigentenes verdensklasse.

Siri Narverud Moen
Bransjen

Tysk døråpner på plass

To år etter at Music Export Norway (MEN) åpnet sitt første utenlandskontor i London, utvider de geskjeften med kontor i...

Tone M. Birkeland
Kunstmusikk

Springbrett til klassisk karriere

I ni år har Tone M. Birkeland ledet Bergen Unge Kammerorkester. Her driller hun unge talenter i hvordan det er...

Popkomm Berlin
Jazz

Popkomm får nye vinger

Et vingeklipt Popkomm måtte kaste inn håndkleet i fjor. Men nå prøver bransjetreffet å ta av på nytt, denne gangen...

Randi Tytingvåg på scenen i Berlin 2. juni 2010.
Jazz

Tytingvågs oppskrift: Google + epost = platekontrakt.

Jazzvokalist Randi Tytingvåg takker sine forgjengere blant norske jazzmusikere og sin manns mormor for mulighetene hun får i Tyskland.

Frida Ånnevik
Populærmusikk

Fridas flørt med Alf og Joni

Grappas debutantpris-vinner tester sine norske tekster på tyskere før hun går i studio. Og inspirasjon har Frida Ånnevik funnet hos...

Tora Augestad
Kunstmusikk

Tora Augestad: Multiformatert

Norske kunstnere holder høyt nivå, men Norge har en jålete angst for dannelse. Det hevder sanger og skuespiller Tora Augestad,...

Next Life i Berlin
Bransjen

Ut av svenskeskyggen?

Tyske bransjefolk er imponert over kreativiteten og originaliteten i norsk musikk, og mener Norge endelig har trådt ut av skyggen...