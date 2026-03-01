Nils Bech ser utover
Å blande kunst og musikk har gitt ham et utilgjengelig image. Egentlig ønsker Nils Bech å bli oppfattet som så...
Populærmusikken øker i lydstyrke, men er mindre variert i både klang og tonehøyder enn før, viser spansk studie.
I helga orkesterdebuterte Jaga Jazzist på Barbican Hall i London. I september tar de samarbeidet med Britten Sinfonia til Ultimafestivalen...
Til tross for dyp økonomisk krise og et ikke-eksisterende platesalg, har norsk bransje tro på Spania.
Norske band kan få opp til 50 prosent rabatt på backline-leie i Tyskland.
Øyafestivalens merkevare brukes til å profilere norske artister i utlandet. Etter London og New York, satser festivalen nå på klubbkveld...
Med European Talent Exchange Programm (ETEP) forsøker Eurosonic å øke antall europeiske navn på festivalplakatene i Europa.
Musikkbransjen i Kristiansand dro mannsterke til årets Eurosonic. Her har de ulik agenda, men dugnaden før jul har ført til...
I følge P3s musikksjef Mats Borch Bugge spiller Norge endelig i svensk liga. Kan også by:Larm rykke opp en divisjon?
Transformator tar konsert- og klubbkonseptet sitt fra Bergen til Berlin.
Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) var i Berlin på mandag. Der fikk hun høre en norsk suksesshistorie.
Music Export Norway kobler norsk bransje med tysk musikkindustri. En perfekt match, ifølge deltakerne.
Maylen Rusti brukte «crowdfunding»-nettside for å få råd til å spille inn debutplata. Men uttellinga var dårligere enn forventa.
TONO forhandler med YouTube i Norge, men i Tyskland står samtalene fast. Hva betyr det for norske artister?
Grammy-nominasjonene gjør TrondheimSolistene mer attraktive for festivaler og konsertarrangører. Denne helgen deles prisene ut.
Yoyoyo Acapulco kommer fra Vestre Gausdal, men administreres fra Paris. Den franske forbindelsen har vært svært verdifull for bandet.
Det norske bandet Gazpacho er drevne på digital markedsføring, og har blitt større i utlandet enn de er i Norge....
– Det er viktig å vise apparatet bandet har rundt seg, sier Kvelertaks manager Martha Lyse. Hun var med bandet...
Øyafestivalens Claes Olsen tok initativet til at «augustfestivalene» skulle ha felles møte under Eurosonic. Nå samarbeider de om å legge...
2011 kan bli Ingebjørg H. Bratlands år. Men platedebuten sitter langt inne – hittil har perfeksjonisten forkastet fire album.
Hubro er den nye fuglen i Grappas musikalske reservat. Her samler selskapet jazz- og improutgivelser.
Pål Moddi Knutsen sier han har nytt godt av å få små beløp i starten av karrieren, og er for...
Torsdag debuterte Eivind Gullberg Jensen med Berlinfilharmonien. Dermed er han for alvor etablert i dirigentenes verdensklasse.
To år etter at Music Export Norway (MEN) åpnet sitt første utenlandskontor i London, utvider de geskjeften med kontor i...
I ni år har Tone M. Birkeland ledet Bergen Unge Kammerorkester. Her driller hun unge talenter i hvordan det er...
Et vingeklipt Popkomm måtte kaste inn håndkleet i fjor. Men nå prøver bransjetreffet å ta av på nytt, denne gangen...
Jazzvokalist Randi Tytingvåg takker sine forgjengere blant norske jazzmusikere og sin manns mormor for mulighetene hun får i Tyskland.
Grappas debutantpris-vinner tester sine norske tekster på tyskere før hun går i studio. Og inspirasjon har Frida Ånnevik funnet hos...
Norske kunstnere holder høyt nivå, men Norge har en jålete angst for dannelse. Det hevder sanger og skuespiller Tora Augestad,...
Tyske bransjefolk er imponert over kreativiteten og originaliteten i norsk musikk, og mener Norge endelig har trådt ut av skyggen...