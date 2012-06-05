Trosser eurokrisa

Til tross for dyp økonomisk krise og et ikke-eksisterende platesalg, har norsk bransje tro på Spania.

Spania er inne i en dyp økonomisk krise. Da den spanske festivalsommeren braket løs med Primavera Sound i Barcelona, ble det naturligvis et tema. Over 200 internasjonale navn stod på plakaten, og 1100 bransjefolk var samlet på bransjeavleggeren Primavera Pro. Men:

–Det er svært vanskelig for nykommere å få innpass på det spanske markedet nå, sier Christophe Cassan.

Han driver det barcelonabaserte bookingbyrået Chispas Music, og henter blant annet artister som Iggy & The Stooges, M.I.A. og Sharon Jones and The Dap-Kings til den katalanske Cruïlla-festivalen i Barcelona.

— Mange magasiner og musikkprogram på fjernsynet legges ned som følge av krisa. Dermed er det mindre plass til artister i mediene. Og platesalget er nærmest ikke-eksisterende, sier Cassan.

Strømming som promotering

Spania har vært hardt rammet av musikkpirater, de siste ti årene har musikksalget gått ned med 70 prosent. I vinter trådte en ny anti-piratlov i kraft, og bransjen venter nå i spenning på å se om den kan føre til en forandring. Men foreløpig er det i følge Cassan ingen som tjener penger på digitalt salg i Spania.

–Digitale strømmetjenester fungerer for å promotere artister, men ikke for å tjene penger, sier han.

Jordi Puy Campàs, konsulent for festivalene Sonar og Mercat de Música Viva de Vic (MMVV), sier til Ballade at de mange registrerte Spotify-brukerne – til tross for at de ikke er betalende – gir håp om at situasjonen kan forandre seg på sikt.

–Nå håper vi at også betalingsviljen for digitale strømmetjenester øker. Jeg er en av rundt 375.000 betalende Spotify-brukere i Spania og forhåpentligvis fører anti-piratloven til at det kommer flere. Men jeg er ikke overbevist, sier Campàs.

–Den spanske mentaliteten er den største utfordringen. Å stjele musikk har lenge blitt sett på som helt legitimt.

Christophe Cassan. FOTO: Ida Svingen Mo

Norsk optimisme

Ikke en gang Bruce Springsteen klarte å fylle den 40.000 seter store stadion i Sevilla da han startet sin euopaturné i Spania i begynnelsen av mai. Ungdomsledigheten vaker rundt 50 prosent. Ikke rart den spanske musikkbransjen er avventende. Men de økonomiske problemene i vertslandet var ikke noen hovedsak for den norske delegasjonen på Primavera Pro.

–Vi tenker ikke på krisa. Selvfølgelig prøver vi å være lydhøre ovenfor hva som skjer i de landene vi opererer i, men vi sitter ikke i Norge og tenker at vi ikke kan teste et marked på grunn av krisa. Dessuten er det for tidlig å si hvordan den kan påvirke arbeidet vårt her, sier Trond Tornes, marketingsjef i Phonofile.

Sammen med Kong Tiki Records, Brilliance, Oslo Records, Made og Vox Artist Group er han på plass i Barcelona. Gjennom et kompetanseseminar i regi av Music Export Norway, i samarbeid med en kanadisk delegasjon, møter de blant andre journalister, bookere, musikkprofessorer og PR- og kommunikasjonseksperter for å lære mer om det spanske markedet.

Allerede på plass

Phonofile er en av de norske aktørene som allerede har etablert kontakter i Spania. I fjor arrangerte musikkdistributøren en egen slot på Sonar-festivalen, hvor flere norske DJ’er spilte for 40.000 personer.

–Vi fikk posisjonert oss godt på Sonar i fjor og i år er jeg på Primavera for å følge opp arbeidet, i tillegg til å lære mer om det spanske markedet. Vi driver mye labelsupport, hvor artister spør oss om hvordan de skal nærme seg det spanske markedet. Derfor er det viktig for oss å ha kunnskap om både promosituasjonen, det digitale markedet og mediesituasjonen, sier Tornes videre.

Hans inntrykk er at Spania er interessert i norsk musikk.

–Siden vi startet å se mot Spania for noen år siden har interessen for norske band økt. Det har vært spesielt merkbart innenfor den elektroniske sjangeren.

Fra festivalområdet. FOTO: Ida Svingen Mo

Attraktive festivaler

Festivalmarkedet i Spania er spesielt attraktivt for utenlandske band. Bare i løpet av de neste tre ukene finner, i tillegg til Primavera, Cruïlla- og Sonarfestivalen sted i Barcelona. I juli går Benicàssim av stabelen utenfor Valencia. Konkurransen mellom festivalene presser artisthonorarene oppover.

–Sammen med Norge er Spania blant de landene i Europa som betaler best når det kommer til festivalspilling, sier Jonas Vebner i Music Export Norway (MEN).

Men den store konkurransen om publikum, i tillegg til krisa, betyr også at de spanske festivalene velger bort mindre kjente band.

–De sier «send meg en headliner eller ingenting». Festivalene vil heller bruke penger på åtte store artister enn 16 mindre band. Det går selvfølgelig utover uetablerte artister som ønsker å komme inn på det spanske markedet, sier booker Christophe Cassan.

Dagsbillettene på Primavera koster mellom 60 og 70 euro, mens man må ut med 100 euro for et tre-dagers pass. Ingen upris, men en stor investering for mange unge spanjoler.

–I går snakket jeg med en som mente at Primavera har priser på norsk nivå. På Benicàssim kommer halvparten av publikummet nå fra utlandet og på Primavera ser vi samme tendens. Det er takket være internasjonale festivalgåere at spanske festivaler selger nok billetter, sier Cassan.

Spansk struktur

I forbindelse med MENs komptanseseminar har de norske deltakerne møtt et ti-talls spanske bransjeaktører, i tillegg til at de har hatt mulighet til å sette opp individuelle møter.

–Strukturen er helt annerledes her enn i Norge. I Spania er alt veldig klumpet sammen. Folk driver med både label- og agentvirksomhet, booking og promo. Det var mer spesialisering tidligere, men den harde konkurranen har ført til at de nå har integrert tjenestene internt, forteller Trond Tornes.

–Hvordan er de økonomiske rammene til de dere har møtt?

–Noen av de vi har møtt jobber med veldig store artister, selv om de ikke er majors. Spesielt interessant har møtet med den spanske versjonen av by:Larm vært. MMVV, som finner sted i september, virker som et godt sted å teste interessen for norske artister og plateselskaper. Jeg skal anbefale bransjefestivalen til mange vi jobber med, sier Tornes.

Han syns det har vært interessant å få innblikk i et land som fortsatt er i bevegelse mot den digitale verden, både på PR-siden og i forhold til hvordan folk bruker musikk.

–Vi har nå fått en tidlig tilgang på informasjon som gjør at vi har store strategiske fordeler i arbeidet med dette markedet fremover, sier Tornes.

Viderefører samarbeidet

Jonas Vebner i MEN mener norsk bransje befinner seg i en priviligert situasjon.

–Det er en kjempefordel å ha tilgang på kapital i krisetider. Vi får mye for pengene våre. Men før vi har prøvd, er det vanskelig å vite hvordan resesjonen i Spania vil påvirke importviljen. Andre steder har kultur og musikk vist seg å være motstandsdyktig i krisetider, sier Vebne.

Han understreker at det ikke er snakk om en stor Spania-satsing fra MEN sin side.

–Vi setter ikke inn enorme ressurser på dette. Men vi følger opp arbeidet på Primavera Pro med å invitere spanske aktører til Øya for å videreutvikle kontakten. Det kan også bli aktuelt å gjøre det samme i forbindelse med by:Larm.