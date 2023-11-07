Årets Rolf Gammlengpriser til elleve kunstnere

Rolf Gammlengs ærespris 2023 ble delt ut mandag kveld, tre av dem veteranpriser, åtte utøverpriser.

Prisutdelingen ble avholdt på Café Engebret i Oslo 6. november. Åtte av dem utøverpriser på kr 75.000, tre av dem veteranpriser på kr 100.000 hver. Utøverprisene ble delt ut av representanter fra fondets styre, mens statssekretær Even Aleksander Hagen delte ut veteranprisene.

Veteranprisene gikk til musiker Mari Boine, skuespiller Vivi Sunde ved Teatret Vårt i Molde, danser og pedagog Ingunn Rimestad. Utøverprisene gikk til bandet Kvelertak, skuespiller Kingsford Siayor, fiolinisten Vegard Johnsen, musikeren og låtskriveren Gabrielle, perkusjonist Helge Andreas Norbakken, dansekunstner Henriette Hamli Grønningen, dirigent for Det Norske Solistkor, Grete Pedersen, og trommeslager Thomas Gallatin.

Rolf Gammlengs ærespris til utøvende kunstnere ble opprettet ved Fond for utøvende kunstneres 25-års jubileum i 1982. Prisen fikk navn etter mannen som fikk opprettet fondet, Musikerforbundets Rolf Gammleng. Den gis til profesjonelle musikere og scenekunstnere for fortjenstfull innsats ved grammofoninnspillinger og i sceniske konserter og forestillinger.

