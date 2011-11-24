Norsk bransje på tysk date

Music Export Norway kobler norsk bransje med tysk musikkindustri. En perfekt match, ifølge deltakerne.

Det kalles matchmaking og Business Development Program (BDP) når Music Export Norway (MEN) inviterer norsk bransje til å møte sine tyske likemenn i Berlin. Bak de engelske begrepene skjuler det seg god gammeldags nettverking og kompetanseheving.

På et hotell i bydelen Friedrichshain sitter aktører fra norsk og tysk bransje ved små bord. Hvert 20. minutt ringer en bjelle og deltakerne skifter samtalepartnere. 17 norske og rundt 40 aktører fra tysk bransje er med på speed-datingen.

Det er første gang GSA-områdets (Germany, Switzerland, Austria) kontor, som ledes av Miranda Moen i Berlin, inviterer norsk bransje på et flere dager langt seminar i Tyskland. To ganger tidligere har UK-kontoret arrangert BDP-seminarer i London. Norsk bransje har ifølge MEN etterspurt lignende seminarer for det tyskspråklige markedet.

Stor satsing

–Seminaret er et av de største arrangementetene vi gjennomfører i Tyskland. I tillegg til å være et kompetansehevende forum for den norske bransjen, skal vi også vise nettverket og kunnskapen vi har opparbeidet oss i Tyskland, forteller Moen når Ballade møter henne under matchmakingen som går under navnet «Meet Norway».

MEN inviterte en rekke tyske firmaer til å delta på matchmakingeventet, som ble arrangert i forbindelse med BDP, og rundt 40 meldte seg på. Norske aktører som jobber mot GSA-markedet ble oppfordret til å sende søknad, og alle de 15 firmaene som søkte fikk bli med.

— Hvilken målsetting har dere med seminaret?

— Vi ønsker at norske aktører skal styrke sin markedstilgang og forståelse av det tyskspråklige markedet. Det skal fungere som et kompetansehevende og nettverksfremmende arrangement. I tillegg til dette ser vi en merverdi av at de norske aktørene blir bedre kjent med hverandres virksomhet og inngår i både formelle og uformelle samarbeid. Programmet sender også et sterkt signal til de tyske aktørene om at vi tar markedet deres på alvor, noe vi får mange positive tilbakemeldinger på, sier Moen.

— Helt uvurderlig

Christopher Wareing fra Made er blant de norske aktørene som deltar. Han mener det er mange gode grunner til å bruke tid på et slikt seminar.

— Vi får nøkkelkunnkap om det tyske markedet. Det handler om å finne kontakter for bandene i stallen vår, samtidig som vi kartlegger hvordan industrien fungerer her. I Tyskland står regionene sterkt. Du kan ikke komme til Berlin med et band og tro at du breaker hele landet av den grunn.

Wareing mener MEN er til god hjelp for de norske musikkaktørene som jobber med eksport. Han har inntrykk av at de har god oversikt over markedene de har etablert seg i.

— Hvis vi vil finne booking, kan de gi oss en liste og vi slipper å bruke tid på å finne frem. Men de er også ydmyke, og klar over at de er byråkrater, og er i dialog med bransjen hele veien.

— Hva syns du om debatten omkring MEN på Ballade?

— Jeg vet ikke nok om politikken bak kulissene og historien til de to organisasjonene – MEN og MIC – til å kommentere det. Men som manager og eksportør har jeg mye mer å gjøre med MEN enn MIC. Vi søker litt penger hos MIC, men det er ikke større beløp enn at det dekker et par flybilletter. MEN ser vi mer til, de er aktive under by:Larm og Øya, og de er nysgjerrige på å høre hva jeg driver med. De tar kontakt minst en gang om måneden for å høre hva som skjer, og man blir invitert til å møte internasjonal bransje, som her i Berlin, avslutter Christopher Wareing.

Mer enn Marit & Maria

Tommy Nick i Berlin Music Week mener speeddatingen er slitsomt, men relevant.

— For meg er det interessant å høre hvordan norsk bransje ser på Berlin og hvilke forventninger de har til det tyske markedet. Det er både kunnskap jeg selv kan bruke, men også informasjon jeg kan videreformidle til mine kolleger, sier Nick og understreker at det også går motsatt vei.

–Vi går ut i fra at de vi møter her forteller om oss til flere aktører i den norske bransjen når de kommer hjem. Det fungerer som en multiplikator.

— Hva gjør du med informasjonen du samler her?

— Gjennom samtalene her har jeg blitt oppmerksom på tre-fire artister som jeg har lyst å hente til Berlin neste sommer. Når vi har avklart om det passer inn i programmet, vet jeg hvem jeg skal kontakte, forteller Tommy Nick og legger til at mange i Tyskland ikke er klar over at norsk musikk er mer enn Maria Mena, Marit Larsen og a-ha.

— Før dagens møter kjente jeg kun til Kaizers Orchestra av bandene som er representert her. At det også fins kjempegode hip-hop- og funk-band, som for eksempel Oslo Records kunne fortelle, var nytt for meg. Og det er definitvt noe jeg noterer meg. Informasjonen går ikke bare inn det ene øret og ut det andre, understreker kommunikasjonssjefen i Berlin Music Week.

Evaluerer seminaret

Alexander Hettling, som tidligere har jobbet med Susanne Sundfør i Tyskland, og representerer Motormusic, har også oppdaget nye artister gjennom møte med norske aktører på seminaret.

— Nå skal jeg høre på musikken i ro og fred, og så kommer det kanskje en avtale ut av det. Gjennom et slikt seminar får man servert nye tips og kontakter på sølvfat. Vanligvis må man jo selv arrangere slike ting, sier Hettling og forteller at tysk bransje ikke har et eksportkontor som MEN.

— Dessverre. Vi kunne ha trengt det. De fleste utenfor Tyskland kjenner kun til Rammstein.

Kaizers-manager Eivind Brydøy har tidligere deltatt på seminarene i regi av MEN i London.

— Jeg har allerede fått bruk for kontaktene jeg knyttet i Storbritannia. Men Tyskland er et viktigere marked for oss, og det er nyttig å lære mer om det. I tillegg passer det bra å være her nå, fordi Kaizers skal slippe plate her på nyåret.

— Hva forventer du av MEN?

— For oss handler det om at de fasiliterer slike ting som dette. Jeg er ganske fornøyd med hva de holder på med. Jeg er glad og tilfreds i motsetning til mange andre, sier Brydøy med henvisning til debatten på Ballade.

Etter evalueringen av seminaret vil MEN vurdere om de arrangerer et nytt seminar neste år.

–Vi prøver å være åpne og fleksible, og hører på hva bransjeaktørene ønsker. I tillegg bruker vi erfaringene vi har opparbeidet oss ved å være fysisk tilstede i markedet, hvor vi jevnlig snakker med tyske bransjeaktører. De norske firmaene investerer mye av sin tid i dette. Det er viktig at de får lært det de ønsker å vite mer om, sier Miranda Moen.