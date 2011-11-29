Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) var i Berlin på mandag. Der fikk hun høre en norsk suksesshistorie.

–Uansett om det er Norla, Oca eller Music Export Norway (MEN), vil det alltid være debatt rundt hvem som skal få og hvem som ikke skal få midler, sier Anniken Huitfeldt til Ballade i Berlin.

–Jeg er opptatt av fordelingspolitikk, men i utenlandssatsingen vår kan vi ikke tenke at alle skal med, understreker hun.

–Det har vært mye debatt rundt MEN. Hvordan syns du de har fungert som eksportkontor?

–Det vil alltid være diskusjon rundt avgjørelsene som disse organisasjonene tar. Det må vi leve med. Hvis vi skulle ha organisert oss ut av problemet ville vi ha gitt litt til alle, men det ville vært helt feil strategi. I dette tilfelle handler det om å velge ut hvem man tror har potensiale i utlandet. Jeg syns MEN har gjort en god jobb her.

Bernhofts manager:

Jarles suksesshistorie

Kulturministeren er på offisielt besøk i Berlin, hvor musikk blant annet står på programmet. Ballade var flue på veggen da Huitfeldt i regi av MEN besøkte Embassy of Music i Kreuzberg. Siden begynnelsen av året har plateselskapet hatt Jarle Bernhoft i stallen.

Her fikk Huitfeldt høre soulartistens suksesshistorie. På kort tid har Bernhoft gått fra å være et nærmest ubeskrevet blad for tyskerne til å spille for utsolgt hus i både Berlin og Hamburg. Nå skal han også opptre på ett av Tysklands mest populære TV-program, Die Harald Schmidt Late Night Show.

Marketingsjef i Embassy of Music, Marc Fritsch, forteller kulturministeren hva han tror de har gjort riktig for å skaffe Bernhoft suksess i Tyskland.

–Vi jobber annerledes enn store plateselskap som Universal og Sony, som kanskje spytter inn mye penger på å pumpe opp en artist, men som ikke har noe grunnlag å falle tilbake på når buzzen er over. Vi vet hvor viktig det er å bygge opp en artist langsomt og grundig. Det har vi gjort med Jarle, forteller Fritsch.

Norge har momentum

Kulturministeren spør hva det er med Jarle Bernhoft som gjør at han har fått suksess her i Tyskland.

–Han har USP; Unique Selling Point: Han opptrer alene, men høres ut som et helt band. Og så er det interessant at han er skandinav. Indepent-musikken derfra har et kult, arty og innovativt rykte i Tyskland, sier marketingsjefen hos Embassy of Music.

(Bernhoft er i Norge signet på Universal Music, men har ikke kontrakt med dem i Tyskland. Det er derfor Fritsch omtaler han som «independent»-artist, red. anm.)

«Skiller dere mellom musikk fra Sverige, Danmark og Norge eller er alt som kommer fra Skandinavia det samme for dere?», vil Huitfeldt vite.

–Slik var det tidligere, men det er i ferd med å forandre seg. Norsk musikk har momentum nå. Det treffer tidens Zeitgeist, som er ærlig og direkte. Mye norsk indepent-musikk formidler dette, i tillegg til at naturen spiller en rolle. Moddi er et annet eksempel. I tillegg går disse artistene for å være insidertips blant kultureliten. Det er positivt, mener Marc Fritsch.

–Det er viktig for meg å høre hva tyskerne mener om hvordan norske band kan slå an her. Det var interessant å høre at de er opptatt av det genuine og ekte i den norske sounden, sier Huitfeldt til Ballade etter møtet.

–Det er også viktig for norsk musikkbransje å vite hva det tyske markedet etterspør. Her har MEN gjort mye godt arbeid etter at de starta opp.

Avventer forslag

Det er derimot lite som tyder på at MEN og MIC blir enige om hvordan midlene til turnéstøtte utenlands skal fordeles innen fristen går ut 1. desember.

–Vil kulturdepartmentet gripe inn hvis de ikke blir enige, for å sikre at midlene blir fordelt?

–Jeg forholder meg til at forslaget ligger på bordet på slutten av uka og så får vi ta det derfra, sier Huitfeldt.

MEN-sjef Inger Dirdal innrømmer at det er en utfordring å bli enige om fordelinga av støtten til utenlandsturneringa. Men hun er fornøyd med å ha fått vist kulturminsteren Jarle Bernhofts plateselskap i Berlin.

–Vi syns det er veldig fint at kulturministeren fikk muligheten til å høre hva tyskerne syns om norsk musikk fra dem selv, og ikke fra oss, avslutter Dirdal.