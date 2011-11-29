Til Tyskland alene

MEN har ikke vært involvert i Jarle Bernhofts satsning i Tyskland, sier manager Per Eirik Johansen.

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) var mandag denne uken i Berlin, hvor hun blant annet besøkte Embassy of Musics kontorer for å høre mer om Jarle Bernhofts suksess i Tyskland.

— Det er (…) viktig for norsk musikkbransje å vite hva det tyske markedet etterspør. Her har Music Export Norway (MEN) gjort mye godt arbeid etter at de starta opp, sier .

Jarle Bernhoft har i Norge kontrakt med Universal Music, men i utlandet står han og manager Per Eirik Johansen fritt til å selv velge andre samarbeidspartnere.

— Jeg har satt opp avtalen med Embassy of Music, delvis fordi jeg kjenner folkene som driver selskapet godt fra før, og delvis fordi jeg har fått det anbefalt varmt av andre aktører i bransjen, sier Johansen.

Ikke på grunn av MEN

Johansen forteller at Bernhoft nettopp er kommet tilbake fra sin første turné som headliner i Tyskland.

— Etter flere turneer som supportband er han nå rykket opp til headliner. Det går veldig bra – av ni konserter på turneen, var syv utsolgt.

— På hvilken måte har MEN bidratt til å få i stand satsningen i Tyskland?

— De har ikke vært involvert i det, og det er ikke på grunn av MEN at vi har kommet så langt som vi har i Tyskland. Jeg ville jobbet slik jeg gjør, og med de jeg jobber med, uansett om MEN hadde hatt et Berlinkontor eller ei. Det er positivt at MEN har et Berlinkontor – all tilstedeværelse og støtte man kan få er selvsagt positivt – men det er vanskelig å si noe om målbare effekter.