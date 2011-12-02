Eksportprogram til Bernhoft

Får samlet støtte på inntil 900 000 kr.

Music Export Norways fjerde treårige eksportprogram tildeles artisten Jarle Bernhoft og hans management, melder MEN i en pressemelding.

Eksportprogrammet ble opprettet i 2010, og gis som en treårig støtte på opp til 300 000,- per år.

Bakgrunnen for lanseringen var, i MENs egne ord at Norge, «til tross for en gledelig utvikling på eksportområdet, ikke har produsert mange spydspisser internasjonalt». Programmet er åpent for alle områder Music Export Norway jobber med, alt fra musikere, management, produsenter og låtskrivere, til dirigenter og musikkforlag.

Hør Bernhofts «Solidarity Breaks» her:

Bernhofts tildeling er gjort av en fagjury bestående av juryformann Per Sinding-Larsen, Per Boye Hansen, Mads Hauge og MENs direktør Inger Dirdal.

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) var tidligere denne uken på besøk hos Bernhofts tyske plateselskap, hvor hun fikk om hva tyskerne ser etter i en norsk artist. Bernhofts manager Per Eirik Johansen sada at artistens Tysklandslansering frem til nå har vært gjort uten assistanse fra MEN.

Eksportprogrammet er tidligere tildelt artistene Lindstrøm og Marit Larsen, og selskapet Propeller Recordings.