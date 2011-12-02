Populærmusikk

Eksportprogram til Bernhoft

02.12.2011
- Red.

Får samlet støtte på inntil 900 000 kr.

Music Export Norways fjerde treårige eksportprogram tildeles artisten Jarle Bernhoft og hans management, melder MEN i en pressemelding.

Eksportprogrammet ble opprettet i 2010, og gis som en treårig støtte på opp til 300 000,- per år.

Bakgrunnen for lanseringen var, i MENs egne ord at Norge, «til tross for en gledelig utvikling på eksportområdet, ikke har produsert mange spydspisser internasjonalt». Programmet er åpent for alle områder Music Export Norway jobber med, alt fra musikere, management, produsenter og låtskrivere, til dirigenter og musikkforlag.

Hør Bernhofts «Solidarity Breaks» her:

Bernhofts tildeling er gjort av en fagjury bestående av juryformann Per Sinding-Larsen, Per Boye Hansen, Mads Hauge og MENs direktør Inger Dirdal.

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) var tidligere denne uken på besøk hos Bernhofts tyske plateselskap, hvor hun fikk om hva tyskerne ser etter i en norsk artist. Bernhofts manager Per Eirik Johansen sada at artistens Tysklandslansering frem til nå har vært gjort uten assistanse fra MEN.

Eksportprogrammet er tidligere tildelt artistene Lindstrøm og Marit Larsen, og selskapet Propeller Recordings.

Inger Dirdal, Marc Fritsch og Anniken Huitfeldt hos Embassy of Music i Berlin

– MEN har gjort en god jobb

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) var i Berlin på mandag. Der fikk hun høre en norsk suksesshistorie.

Jarle Bernhoft

Til Tyskland alene

MEN har ikke vært involvert i Jarle Bernhofts satsning i Tyskland, sier manager Per Eirik Johansen.

Von August

Plateklare Von August temmer maskinene

Opp fra kjellerstua og ut av nordlandsbyen. Bli kjent med en trio med folkesang bak seg og synther i frihet,...

Kultur og likestillingsminister Trine Skei Grande

Livet i lyden – lytt til Canada

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande bør se utover Norges grenser for inspirasjon når nye virkemidler for musikkbransjen skal utvikles,...

Stillbilde Djerv – Rebel Heart

Ballade video: Hommage til Hulda

Vi markerer kvinnedagen med Kristine Hovda. Og byr ellers på ferske videoer med Djerv, Nicholas Sillitoe, Bjørn Riis, Emil Kárlsen,...