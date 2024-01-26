Ballade video: Alice i AI-land

Kunstig intelligens og ekte følelser med Manuela Hofer, Aurora, Kygo & Ava Max, Mortemia, Rule Of Two, Live Maria Roggen og Ingfrid Breie Nyhus, Torstein & Sigurd og Akkerhaugen Raid med Dick Taylor. Pluss en drøy times konsert med Tuva Halse Quintet.

Kunstig intelligens – eller artifical intelligence – har vært mye diskutert de siste par årene. Noen misliker denne utviklingen sterkt, og advarer mot konsekvensene den kan få. Andre ser store og positive muligheter. Slik det ofte blir når ny teknologi introduseres. Det er i hvert fall sikkert at KI vil være en game changer, som vil prege hverdagen vår fremover.

Også innen kunst, musikk og tekstproduksjon vil nok KI innebære store omveltninger. En som inntar en positiv holdning til verktøyet er Manuela Hofer, som her har premiere på sin andre KI-video. Den inneholder et vell av detaljer, men tok likevel bare en dag å lage.

Ellers har vi en bred meny, der vi går fra undergrunnen til internasjonale artister som Kygo og Aurora. Vi presenterer også en hel times konsert med Tuva Halse Quintet. Dette er et veldig fint opptak, som vi håper mange tar seg tid til å se og høre.

Kort sagt: God fornøyelse!

MANUELA HOFER: Just A Dream

Premiere! Vi presenterte nylig Manuela Hofer med en KI-generert video til den allerede utgitte sangen «Avalanche» – en riktig vakker coverversjon av Leonard Cohens klassiker. Nå er hun her igjen med en ny låt og video, som hun har utarbeidet ved hjelp av kunstig intelligens.

– AI er gøy! Man kan gjøre dette på flere måter, og legge inn bilder for hver scene. Eller skrive en «prompt», en ledetekst, pluss stikkord på hvilken visuell stil man vil ha, forteller Manuela Hofer til oss.

– Man kan også generere bilder i Midjourney eller lignende, og så jobbe videre i videoprogrammet. I tillegg kan du angi hva slags kamerarotasjon du vil ha, bildeformat og reactiveness – altså hvordan videoen samsvarer med musikken.

Manuela Hofer sier at arbeidet med «Just A Dream» tok rundt en dag – fra hun fikk ideen til det ferdige resultatet. Da måtte hun også jobbe fram det visuelle uttrykket flere ganger, og velge scener.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

«Just A Dream» er produsert av Peter Larsen, som Hofer har jobbet med på flere andre låter. Den fargerike og stadig skiftende videoen er inspirert av Lewis Carrolls «Alice In Wonderland», eller «Alice i Eventyrland», som den heter på norsk.

– Jeg har alltid likt den historien, og kanskje identifisert meg litt med den. Gjennom reisen sin gjennomgår Alice ulike endringer, og møter karakterer som utfordrer hennes selvforståelse. Noen ganger er det viktig å se på ting fra flere perspektiver, når man skal navigere seg gjennom en til tider underlig verden.

AURORA: The Conflict Of The Mind

Det er til tider noe litt Alice-aktig over Aurora også. Som lett eksentrisk popartist har hun ivrige fans over hele verden. Nå er hun tilbake med «The Conflict Of The Mind», som er regissert av Kaveh Nabatian fra The Barr Brothers.

– Jeg har en tendens til å isolere meg når jeg har det vondt. Og med tiden har jeg lært at jeg har fratatt menneskene rundt meg den store æren av å være der for noen du elsker, sier hun i forbindelse med slippet.

– Dypt der inne, under alt mørket, finnes skjønnhet. Når du virkelig har åpnet deg, vil du oppdage en versjon av deg selv du trodde var borte. Og det blir vakkert, fortsetter hun.

– Snakk med hverandre før det er for sent. Alle familier har sine smerter. Jeg tror det å snakke med hverandre er en viktig del av helbredelsen. Etter stormen kommer fred.

«The Conflict Of The Mind» er den andre smakebiten fra Bergen-artistens kommende album. Det er oppfølgeren til The Gods We Can Touch fra 2022, som sent i fjor også kom ut i bokform. Førsteopplaget på 10 000 eksemplarer ble da revet bort på kort tid.

Den første smakebiten var «Your Blood», som du kan se her i arkivet vårt. Videoen til «The Conflict Of The Mind» er sett mer enn en million ganger i løpet av den første uken.

KYGO & AVA MAX: Whatever

Enda større tall snakker vi om når Kygo har sluppet sin nyeste single. Kygo, alias Kyrre Gørvell-Dahll fra Fana i Bergen, har her slått seg sammen med den amerikanske popstjernen Ava Max. Videoen til «Whatever» er sett mer enn 2,6 millioner ganger i løpet av seks dager, noe som betyr at to norske artister ligger inne på Topp Ti på YouTubes egen På vei opp-liste.

«Whatever» er i utgangspunktet bygd på Shakiras verdenshit «Whenever, Wherever» fra 2001. Den har her fått helt ny tekst, noe den colombianske artisten selv skal ha godkjent. – Jeg elsker denne versjonen, skrev hun nylig til sine mer enn 90 millioner følgere på Instagram. «Whatever» gikk også rett inn på førsteplass på iTunes’ Worldwide Song Chart.

Det er heller ikke første gang Kygo lager sine egne versjoner av kjente låter. Han har tidligere tatt for seg blant annet Whitney Houstons «Higher Love», Tina Turners «What’s Love Got to Do With It», Donna Summers «Hot Stuff» og Paul McCartney og Michael Jacksons «Say Say Say».

Det er Dano Cerny som har regien på «Whatever». Videoen til Kygos egen «Firestone» fra 2014 nærmer seg nå en milliard visninger på YouTube.

MORTEMIA: Eyes of the Viper (feat. Margarita Monet)

«Eyes of the Viper» er skrevet, produsert og arrangert av Morten Veland, som også spiller alle instrumenter. Han har vært med i Sirenia, og var i sin tid også grunnleggeren av Tristania. Sangen synges av Margarita Monet, og er del av et større prosjekt der Veland samarbeider med kvinnelige vokalister.

– Jeg er stolt og beæret over å ønske Margarita Monet fra Edge Of Paradise velkommen som min gjest på The Covid Aftermath Sessions. Jeg oppdaget Edge Of Paradise for første gang under pandemien, og la umiddelbart merke til Margaritas unike stemme.

– Vi møttes i Miami for et år siden, rett før både Sirenia og Edge Of Paradise skulle opptre på et metal-cruise sammen. Jeg er veldig glad for at vi endelig fikk gjort denne sangen.

The Pandemic Pandemonium Sessions var opprinnelig en lang rekke singler som ble sluppet en gang i måneden, alle frontet av en profilert kvinnelig metal-vokalist. Nå er Veland i gang med The Covid Aftermath Sessions, som altså følger det samme mønsteret.

Videoen til «Eyes of the Viper» er filmet av @Dresden7, og er klippet av Margarita Monet selv.

RULE OF TWO: Bygones

Premiere! Rule Of Two er det elektroniske sideprosjektet til Ronny Flissundet og Kristian Liljan med fartstid i alternative rockeband som Damokles og Dunderbeist. Her fokuserer de mer på den mykere siden av det alternative, vektlegger stemning og melodi fremfor energi og aggresjon, inspirert av band som blant annet Crosses, Depeche Mode og Portishead.

Den første singelen, «Bygones», slippes digitalt på Spotify og andre strømmetjenester i dag, fredag 26. januar.

– Låta ble til i høst etter en kreativ spasertur i skauen som endte opp med et ønske fra begge musikanter om å gjøre noe litt annerledes enn hardrock-formatet som vi to har holdt på med i over to tiår. «Bygones» er vårt aller første musikalske og visuelle livstegn, og slippes med denne tilhørende musikkvideoen, forteller Flissundet.

– Tekst og tematikk er personlig fra undertegnede, og omhandler min evigvarende prosess med å forsøke å komme meg videre etter min fars død for snart 17 år siden, i samme åndedrag som jeg stadig ser større og større likheter mellom han og meg selv.

– Det er nostalgisk og sentimentalt, men også terapeutisk. Det er for øvrig et gammelt bilde av ham som er benyttet på omslaget til singelen, og som også går igjen i videoen.

Videoen er laget og klippet av Kristian Liljan, som også er produsent og med-låtskriver.

LIVE MARIA ROGGEN og INGFRID BREIE NYHUS: Dugg

Dette er den absolutt korteste videoen denne gangen, men den inkluderes som en påminnelse om at Live Maria Roggen og Ingfrid Breie Nyhus har sluppet det fine albumet Skymt – som de selv kaller «rester og ettervirkninger fra minner av romantiske sanger».

Live Maria Roggen og Ingfrid Breie Nyhus har gjennom en årrekke arbeidet med improviserende tolkning av romantiske tekster og musikk ved å zoome inn og zoome ut på ulike nivåer av hva sangen kan handle om.

Duoen har tidligere utgitt EP-en «Demanten», som inneholdt improviserte versjoner av sanger av Jean Sibelius og finsk-svenske diktere. Etter dette har arbeidet deres videreutviklet seg til å handle om «skapende prosesser med minner og rester av sangene og diktene».

– Skymt stammer fra sanger og dikt om uro, vemod, lengsel, forstyrrelser og sorg. Men det er ikke opphavshistoriene som lenger står i sentrum; snarere å lete etter hvilke nye skjul, lysninger og bevegelser de gamle understrømmene kan lede inn i.

Albumet ble innspilt i Rainbow Studio juni 2023, med Roggen og Nyhus selv som produsenter. Det er utgitt digitalt og på vinyl av LabLabel. Live Maria Roggen står for vokalen, mens Ingfrid Breie Nyhus sitter bak pianoet.

Det er Sigurd Ytre-Arne som har laget denne miniatyr-videoen fra Rainbow Studio.

TORSTEIN & SIGURD: Er på vei

Sigurd Ytre-Arne er en aktiv og dyktig videomaker, ofte med mange jern i ilden. Vi har presentert verker fra hans hånd i femten forskjellige utgaver av Ballade video, til tider med flere videoer i samme bolk. Han er også musiker og lydtekniker med utdannelse fra NTNU.

Her opplever vi videomakeren og musikeren i samarbeid med Torstein Slåen fra Damata, Steinmøysa NB og Camilla Hole Trio. Selv har Ytre-Arne spilt i blant annet Wauwatosa, Tusen Takk og Leaveme. Duoen omtaler selv musikken sin som improvisert ambient/elektronika.

– Vårt andre og kommende studioalbum heter Venter i hagen, og er laget med den samme arbeidsmetoden som debutalbumet Rev med gule øyne. Det er kanskje dystrere, vakrere, mer melankolsk og svevende, og samtidig mer hardtslående i blant.

– Søt-skummelt er den visuelle estetikken vi har gått for. Det startet med pepperkake-reven som ga navnet til debutalbumet vårt. Den hadde noe litt mystisk ved seg. Til det nye albumet hadde Sigurd et bilde av en litt creepy snøfigur. Da vi skulle lage video, så spant vi bare videre på snømann-temaet, og passet på å få den akkurat passe skummel, men litt søt.

– Snømannen i «Er på vei»-videoen og på singelcoveret er kanskje i overkant skummel, vil noen si. Men sånt skjer når man improviserer.

Torstein Slåen spiller gitar og synth på låten, mens Sigurd Ytre-Arne håndterer sampler, trommemaskin, synth og elektronikk.

AKKERHAUGEN RAID feat. DICK TAYLOR: Red Filipino Viper

Akkerhaugen Raid omtaler musikken sin som «rå, sprøytemiddelbefengt låve-rock fra Telemarksdeltaet». Nå er de tilbake med albumet Red Filipino Viper, som kom ut 19. januar. Dette er oppfølgeren til Nite Owl Method fra 2022.

De beskriver selv Red Filipino Viper som sjelfull og lekende rock’n’roll med både cowboyhatt og batikkskjorte.

– Her høres eimen av Steely Dan, Allmann Brothers, Dr. John og Van Morrison i et herlig oppkok. Dette er musikk som pirrer nysgjerrigheten, men som du også får lyst til å slippe deg løs til.

Innspillingen er gjort old school og live i Juke Joint Studio på Notodden med minimalt av pålegg, produsert av Tobias Flottorp Heltzer. På albumet får vi også høre en gjesteopptreden fra The Pretty Things-legenden Dick Taylor, som bandet har samarbeidet med tidligere. Pretty Things er et britisk rockeband som startet alt i 1963, og kanskje huskes aller best for den tidlige rockeoperaen S.F. Sorrow fra 1968.

Akkerhaugen Raid er Fredrick Kaasa på vokal og gitar, Jan Birger Akerhaugen på gitar, Anders Hefre på keyboard og blåseinstrumenter, Jens Olav Haugen på bass, Arne Steinar Myrvang på trommer. På saksofoner har de med seg Olav Tveitan og Jon Øystein Rosland. Videoen er laget av Torgeir Hegna og Gøran Flåtin.

TUVA HALSE QUINTET: Live at Nattjazz 2023

Vi lovet dere en hel times konsert – og den er det Tuva Halse Quintet som står for. Tuva Halse er en improviserende fiolinist og komponist fra Molde. Med bachelor fra Jazzlinja i Trondheim bor hun nå i Oslo, hvor hun er aktiv i prosjekter som Bento Box Trio, Miriam Kibakaya Concept, OJKOS og tuvahalseband.

Albumet Two kom på Jazzland Recordings i oktober, og består av ni komposisjoner Halse har skrevet i løpet av det siste året i Trondheim, spilt inn på Musikkloftet i Asker med Vidar Lunden. Den gjennomgående tematikken på albumet er relasjoner.

– Min oppfatning er at en som menneske er ubestridelig knyttet opp mot en annen – vi eksisterer gjennom hverandre og er avhengig av å ha noen å speile oss i for å forstå oss selv. På denne måten er det i den forstand umulig å være alene – man er alltid to, derav albumnavnet Two, forklarer Halse.

– De ulike låtene på albumet knyttes på ulike måter opp mot denne tematikken. Gjennom komposisjonene forsøker jeg å fortelle om alt fra vennskap og kjærlighetsrelasjoner til ensomhet og ambivalens. Flere av komposisjonene er også veldig personlige og dedikert til spesifikke personer av betydning for meg og min egen forståelse av meg selv.

Tuva Halse Quintet består her av Tuva Halse (fiolin), Oscar Andreas Haug (trompet), Benjamín Gísli Einarsson (piano), Gard Kronborg (bass) og Øyvind Leite (trommer). Med rot i nordisk jazz henter kvintetten inspirasjon fra musikere som Mathias Eick, Adam Baldych og Helge Lien.

Vi tar også med at tuvahalseband deltar i årets Jazzintro-prosjekt, der de er en av åtte grupper som har blitt plukket ut blant over hundre søkere. Det er vår venn Sigurd Ytre-Arne som har regi, klipp og lydmiks på opptaket, med hjelp av fotograf Unn Lange Buer og opptaksansvarlig Michael Bjørnaali.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 214 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤