Thorbjørn Tønder Hansen i midten styreleder Yngve Slettholm til høyre

- Jeg glæder mig stort til at begynde som sjef i Fondet for dansk-norsk samarbeid! Tusind tak til Ultimas styre, stab, medlemmer og øvrige samarbejdspartnere for utroligt inspirerende samarbejde, vi ses derude! Thorbjørn Tønder Hansen (midten), Ultimas styreleder Yngve Slettholm (til høyre) og Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo (til venstre) under Barnas Ultimadag 2021. (Foto: Signe Fuglesteg Luksengard / Ultima)

Ultima-direktør Thorbjørn Tønder Hansen slutter

Publisert
13.10.2022
Skrevet av
- Red.

Direktør og kunstnerisk leder Tønder Hansen slutter i Ultima for å gå over i stilling som sjef i Fondet for dansk-norsk samarbeid.

Thorbjørn Tønder Hansen har ledet Ultimafestivalen siden 2017. I januar neste år starter han i jobben som fondssjef i Fondet for dansk-norsk samarbeid, med base på Lysebu i Oslo og Schæffergården utenfor København.

Fondet har som formål å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge, og Tønder Hansen beskriver selv at han sammen med kolleger og styrer i begge land blant annet skal bidra til å utvikle fondets kulturelle aktiviteter, kursvirksomhet og nettverksarbeid.

 Tønder Hansen takker av etter fem år som leder av Nord-Europas største samtidsmusikkfestival, også gjennom to utfordrende korona-utgaver av festivalen i 2020 og 2021.
– Det har vært et meget stort privilegium gjennom de siste fem år å lede en av verdens fremste samtidsmusikkfestivaler og arbeide i et så dynamisk, mangfoldig, tverrkunstnerisk og internasjonalt orientert musikkmiljø som det norske. Jeg vil gjerne takke Ultimas styre og administrasjon, Ultimas medlemmer og øvrige samarbeidspartnere for utrolig godt og fruktbart samarbeid, sier han i en nyhetssak på Ultimas hjemmesider.

I samme sak opplyser Ultimas styreleder Yngve Slettholm at prosessen med å rekruttere ny direktør og kunstnerisk leder starter umiddelbart, og Ballade.no får oppgitt fra festivalen at stillingen lyses ut allerede fredag denne uka.

Thorbjørn Tønder Hansen

Thorbjørn Tønder Hansen ny direktør og kunstnerisk leder for Ultima

Hansen, som tiltrer 1. oktober, kommer fra stillingen som leder av SNYK i Danmark.

Einstürzende Neubauten

Ultima: – En risikovillig utvidelse av samtidsmusikkbegrepet på tvers av sjangre

Vi har snakket med Ultima-sjef Thorbjørn Tønder Hansen om å kunne arrangere festival igjen, om program og profil, og om...

Flere saker

Anette Trettebergstuen

Kulturministeren vil stimulere med nye millioner når koronastøtte forsvinner

Trettebergstuen ber forvalterne av millioner om å prioritere populærmusikken.

John Fryer

Sirenenes sang

Den engelske produsenten og musikeren John Fryer lagde drømmepop med This Mortal Coil på 80-tallet. Han har jobbet med artister...

Ole Paus Årets Spellemann 2013 Tom Øverlie NRK P3

St. Olavs Orden til Ole Paus

Kunstneren og samfunnskritikeren gjennom mer enn femti år får utmerkelsen for sin fremragende kunstneriske innsats.