Ultima-direktør Thorbjørn Tønder Hansen slutter

Direktør og kunstnerisk leder Tønder Hansen slutter i Ultima for å gå over i stilling som sjef i Fondet for dansk-norsk samarbeid.

Thorbjørn Tønder Hansen har ledet Ultimafestivalen siden 2017. I januar neste år starter han i jobben som fondssjef i Fondet for dansk-norsk samarbeid, med base på Lysebu i Oslo og Schæffergården utenfor København.

Fondet har som formål å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge, og Tønder Hansen beskriver selv at han sammen med kolleger og styrer i begge land blant annet skal bidra til å utvikle fondets kulturelle aktiviteter, kursvirksomhet og nettverksarbeid.

Tønder Hansen takker av etter fem år som leder av Nord-Europas største samtidsmusikkfestival, også gjennom to utfordrende korona-utgaver av festivalen i 2020 og 2021.

– Det har vært et meget stort privilegium gjennom de siste fem år å lede en av verdens fremste samtidsmusikkfestivaler og arbeide i et så dynamisk, mangfoldig, tverrkunstnerisk og internasjonalt orientert musikkmiljø som det norske. Jeg vil gjerne takke Ultimas styre og administrasjon, Ultimas medlemmer og øvrige samarbeidspartnere for utrolig godt og fruktbart samarbeid, sier han i en nyhetssak på Ultimas hjemmesider.

I samme sak opplyser Ultimas styreleder Yngve Slettholm at prosessen med å rekruttere ny direktør og kunstnerisk leder starter umiddelbart, og Ballade.no får oppgitt fra festivalen at stillingen lyses ut allerede fredag denne uka.