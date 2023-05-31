Kygo, her på konsert i San Francisco.

(Foto: www.kygomusic.com)

AktueltBransjen

Kygo toppet – her er Tonos radiotopp for låter

Publisert
31.05.2023
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Kygo var den mest spilte norske låtskaperen – du finner også tre ganger Chris Holsten, og låtskriverne Synne Vo og Ramón bak de mest spilte sangene på norsk radio i 2022.

I forrige uke sendte vederlagsselskapet Tono ut informasjon om hvilke låter som har gitt rettighetshavere de største inntektene av radiospilling. Kygo er den norske låtskaperen som har fått inn mest på én låt – mens den allermest spilte på norsk radio i 2022 var nyversjonen av «Cold Heart» mellom Elton John/Pnau/Dua Lipa. På andreplass finner du Harry Styles-hiten «As It Was», «Easy on Me» som nummer tre sunget av Adele, og deretter Benson Boone sin «Ghost Town». I mellom den og Ramóns «ok jeg lover» som den sjuende mest spilte ligger Ed Sheeran/Camila Cabelos duett «Bam Bam».

«Dancing Feet» av og med Kygo feat. DNCE er altså på femteplassen over alle radiolåtene. Den ligger dermed på toppen på følgende «norsktopp» – det vil si sanger med minst ett Tono-medlem som låtskriver/rettighetshaver:
Låta er skapt av David Alexander Stewart, Jessica Agombar, Kyrre Gørvell-Dahll, Rami Yacoub, EMI Music Publishing Scandinavia AB/Kobalt Music Publishing Ltd/Warner Chappell Music Scand AB.

Ramón fikk Musikkforleggerpris for årets mest spilte 2022-låt; «ok, jeg lover». For denne prisen var Spotify-tall lagt til radiospilling. (Foto: Jonathan Vivaas Kise)

2 «ok jeg lover» – Ramón
Skapt av Andreas Bache-Wiig og Ramón Andresen.

3 «Pretty» – Astrid S, Dagny
Av Lasse Michaelsen, Dagny Norvoll Sandvik, Astrid Smeplass, Cato Sundberg og Kent Sundberg, Sony Music Publishing Scandinavia AB.

4 «Slå hjerte, slå» – Chris Holsten
Av Maria Karolina Hazell, Synne Vorkinn, Stephan Gracia Slaaen, Christoffer Holsten, Warner Chappell Music Norway AS/Sony Music Publ Scandinavia AB/Arctic Rights Management AS.

5 «Smilet i ditt eget speil» – Chris Holsten
Av Alexander Fallo, Benjamin Elis Giørtz, Christoffer Holsten, Lars Kristian Rosness, Synne Vorkinn, Arctic Rights Management AS/Sony Music Publishing Scandinavia AB/Warner Chappell Music Norway AS.

6 «glorie» – Vinni
Av Sander Meland, Fredrik Borch Olsen, Øyvind Sauvik, Sebastian Vobes, Mer Publishing/Sony Music Publishing Scandinavia AB.

7 «Den Fineste Chevy’n» – Halva Priset, Maria Mena
Av Steinar Borvik, Maria Mena, Hans Marius Indahl, Emil Haglund Steensgaard, Lars Stovland, Petter Kristiansen, Popular Demand Management AS/Universal Music Publishing AB.

8 «Head on Fire» – Griff, Sigrid
Av Joseph Alan Rubel, Sarah-Faith Griffiths, Sigrid Solbakk Raabe, BMG Rights Management (Scandinavia) AB/SonyATV Music Publishing Scandinavia KB/Universal Music Publishing AB.

9 «Bare når det regner» – Chris Holsten
Av Synne Vorkinn, Christoffer Holsten, Warner Chappell Music Norway AS/Arctic Rights Management AS.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

10 «Dans På Bordet» – Ballinciaga, David Mokel
Av artistene som har rettigheter knytta til navnene Carris Halvin, David Mokel, Jieber Bustin, Poke Smop.

Tono baserer lista på rapporter fra NRK, P4, Bauer Media og norske lokalradioer. Noen er gitt ut før 2022.

Kringkastingsområdet; radio, TV og tredjeparts videresending av TV- og radioinnhold, er Tonos største inntektsområde. Samtidig melder Tono om rekordomsetning, og særlig høyt fra konsertfeltet – mer hos tono.no.

