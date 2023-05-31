Kygo var den mest spilte norske låtskaperen – du finner også tre ganger Chris Holsten, og låtskriverne Synne Vo og Ramón bak de mest spilte sangene på norsk radio i 2022.

I forrige uke sendte vederlagsselskapet Tono ut informasjon om hvilke låter som har gitt rettighetshavere de største inntektene av radiospilling. Kygo er den norske låtskaperen som har fått inn mest på én låt – mens den allermest spilte på norsk radio i 2022 var nyversjonen av «Cold Heart» mellom Elton John/Pnau/Dua Lipa. På andreplass finner du Harry Styles-hiten «As It Was», «Easy on Me» som nummer tre sunget av Adele, og deretter Benson Boone sin «Ghost Town». I mellom den og Ramóns «ok jeg lover» som den sjuende mest spilte ligger Ed Sheeran/Camila Cabelos duett «Bam Bam».

«Dancing Feet» av og med Kygo feat. DNCE er altså på femteplassen over alle radiolåtene. Den ligger dermed på toppen på følgende «norsktopp» – det vil si sanger med minst ett Tono-medlem som låtskriver/rettighetshaver:

Låta er skapt av David Alexander Stewart, Jessica Agombar, Kyrre Gørvell-Dahll, Rami Yacoub, EMI Music Publishing Scandinavia AB/Kobalt Music Publishing Ltd/Warner Chappell Music Scand AB.

2 «ok jeg lover» – Ramón

Skapt av Andreas Bache-Wiig og Ramón Andresen.

3 «Pretty» – Astrid S, Dagny

Av Lasse Michaelsen, Dagny Norvoll Sandvik, Astrid Smeplass, Cato Sundberg og Kent Sundberg, Sony Music Publishing Scandinavia AB.

4 «Slå hjerte, slå» – Chris Holsten

Av Maria Karolina Hazell, Synne Vorkinn, Stephan Gracia Slaaen, Christoffer Holsten, Warner Chappell Music Norway AS/Sony Music Publ Scandinavia AB/Arctic Rights Management AS.

5 «Smilet i ditt eget speil» – Chris Holsten

Av Alexander Fallo, Benjamin Elis Giørtz, Christoffer Holsten, Lars Kristian Rosness, Synne Vorkinn, Arctic Rights Management AS/Sony Music Publishing Scandinavia AB/Warner Chappell Music Norway AS.

6 «glorie» – Vinni

Av Sander Meland, Fredrik Borch Olsen, Øyvind Sauvik, Sebastian Vobes, Mer Publishing/Sony Music Publishing Scandinavia AB.

7 «Den Fineste Chevy’n» – Halva Priset, Maria Mena

Av Steinar Borvik, Maria Mena, Hans Marius Indahl, Emil Haglund Steensgaard, Lars Stovland, Petter Kristiansen, Popular Demand Management AS/Universal Music Publishing AB.

8 «Head on Fire» – Griff, Sigrid

Av Joseph Alan Rubel, Sarah-Faith Griffiths, Sigrid Solbakk Raabe, BMG Rights Management (Scandinavia) AB/SonyATV Music Publishing Scandinavia KB/Universal Music Publishing AB.

9 «Bare når det regner» – Chris Holsten

Av Synne Vorkinn, Christoffer Holsten, Warner Chappell Music Norway AS/Arctic Rights Management AS.

10 «Dans På Bordet» – Ballinciaga, David Mokel

Av artistene som har rettigheter knytta til navnene Carris Halvin, David Mokel, Jieber Bustin, Poke Smop.

Tono baserer lista på rapporter fra NRK, P4, Bauer Media og norske lokalradioer. Noen er gitt ut før 2022.



Kringkastingsområdet; radio, TV og tredjeparts videresending av TV- og radioinnhold, er Tonos største inntektsområde. Samtidig melder Tono om rekordomsetning, og særlig høyt fra konsertfeltet – mer hos tono.no.