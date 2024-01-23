Disse åtte konkurrerer om å bli Årets unge jazzmusikere 2024

Rekordstor søkerbunke til årets lanseringsprogram for unge, profesjonelle jazzmusikere.

Utmerkelsen Årets unge jazzmusikere er kronen på verket i lanseringsprogrammet Jazzintro, en visning- og introduksjonsarena for unge, profesjonelle musikere. Norsk jazzforum har vært kjernen i utforming, drift og ledelse av programmet siden det startet opp i 1998, med ulike program- og produksjonsaktører, jazzfestivaler og forvaltningsaktører som partnere gjennom årene.

Fra i år har Jazzintro en noe endret form, melder Norsk jazzforum: Flere samarbeidspartnere har kommet inn, de innledende rundene er lagt til nye arenaer, og lanseringspakke og -turné har fått nye rammer.

– Vi har hatt rekordstor søknadsmengde til Jazzintro denne gangen, antallet var nær doblet fra tidligere år. Det ble mye musikk for juryen å lytte seg igjennom, men ikke minst spennende å høre hva som gror i norsk jazz, forteller prosjektleder Aleksander Haugen.

Blant over hundre søkere er åtte unge, lovende band plukket ut til å delta i årets Jazzintro. Gjennom vinteren og våren spiller de på noen av landets største jazzklubber, og under Moldejazz i juli vil ett av bandene kåres til Årets unge jazzmusikere 2024.

Dette er delfinale-rundene gjennom vinteren og våren:

Bergen Jazzforum 22. februar: ASQ // Amund Stenøien Quartet og Schemes

Stavanger Jazzforum 29. februar: Lightning Trio og tuvahalseband

Dokkhuset i Trondheim 17. mars: SUPERSPREDER og Coincidences

Nasjonal jazzscene i Oslo 3. april: Bliss Quintet og Philip Granly Trio

Årets jury består av bassist Ellen Brekken, pianist Dag Arnesen, sanger Eldbjørg Raknes og perkusjonist Jakop Janssønn.

Mange av dagens store jazznavn har tidlig i karrieren deltatt i Jazzintro, blant dem Mathias Eick, Anja Lauvdal, Gard Nilssen, Marius Neset, Hanna Paulsberg og Morten Qvenild. Blant tidligere vinnere er Monkey Plot, Albatrosh, Puma, In the Country, Megalodon Collective og Kongle Trio.

Les mer om lanseringsprogrammet på Norsk jazzforums nettsider.