Nye jazzmusikere i Jazzintro 2004

Norsk jazzforum, Rikskonsertene og fem av de største jazzfestivalene i landet står bak JAZZINTRO – et lanseringsprogram for unge, profesjonelle jazzutøvere. En jury bestående av profesjonelle jazzmusikere har blant 47 påmeldte band valgt ut følgende åtte deltakere: TUB Quartet, Kung Fu Trio, Magic Pocket, Platoon, Kobert, Alf Wilhelm Lundberg Trio, Soundtank og In The Country.

Årets deltakere beskrives på følgende vis av informasjonsleder Camilla Slaattun Brauer i Norsk Jazzforum:

Om TUB Quartet: «Kvartetten spiller musikk i grenseland mellom pop og jazz inspirert av storyteller-tradisjonen. Debutplaten «Red Shoes Diary» slippes på Curling Legs primo 2004. Hilde Marie Kjersem (vokal), Andreas Hessen Schei (piano), Magne Vestrum (bass), Pål Hausken (trommer).»

Om Kung Fu Trio: «Akustisk trio som spiller egenkomponert materiale basert på 60-tallets modaljazz. Musikerne ønsker å bevare tradisjonen , men bruker også bevisst elementer fra andre sjangre, særlig fra rock og groovebasert musikk. Espen Reinertsen (tensax), Andreas Hamre (bass), Kenneth Kapstad (trommer).»

Om Magic Pocket: «De spiller egne komposisjoner, fine og stygge melodier i uvanlige arrangementer, funky groover og innslag av fri improvisasjon. Hayden Powell (trompet(, Erik Johannessen (trombone), Daniel Herskedal (tuba), Erik Nylander (trommer).»

Om Platoon: «Akustisk jazzkvartett hvor rytmiske ideer særlig står i fokus. De spiller egne komposisjoner og er inspirert av bl.a. Coltrane, Davis og Shorter. Espen Reinertsen (tenorsax), Hermund Nygård (trommer), Erlend Slettevoll (piano), Andreas Amundsen (bass).»

Om Kobert: «Kobert spiller moderne musikk som ligger i området mellom jazz og pop, der melodiøs komposisjon og utforskende improvisasjon kobles med kompromissløs tekstformidling.Ingrid Lode (vokal), Daniel Formo (orgel), Erik Nylander (trommer).»

Om Alf Wilhelm Lundberg Trio: «Relativt nystartet trio der groove, swing, delikate arrangement og godt samspill står sentralt. Alf Wilhelm Lundberg (piano), Andreas Amundsen (bass), Ole-Thomas Kolberg (trommer).

Om Soundtank: «Soundtank spiller en form for elektronisk frijazz som beveger seg mellom helt fri improvisasjon og intens groove. Stian Westerhus (gitarer/sampling), Eirik Øien (bass/kornett/sampling), Kenneth Kapstad (trommer).

Om In the country: Trioen spiller moderne jazz med vekt på improvisasjon og kreativitet. Musikken preges av en helhetlig tanke om romlighet, klanglighet og initiativ. Morten Qvenild (piano), Roger Arntzen (bass), Pål Hausken (trommer).

— En grundigere presentasjon av musikerne, samt informasjon om konsertsteder og datoer, kommer medio mars, kan Slaattun Brauer fortelle.

De håndplukkede gruppene vil få muligheten til å opptre på Vossa Jazz, Nattjazz, Maijazz, Kongsberg jazzfestival og MoldeJazz i 2004.

— Tidligere deltakere i JAZZINTRO er bl.a. SOLID! (2002) og Urban Connection (1998). Begge disse bandene har gjort seg sterkt bemerket på den norske og internasjonale jazzscenen; SOLID! med en rekke priser i internasjonale konkurranser, og Urban Connection med bl.a. to uforglemmelige konserter med Michael Brecker under MoldeJazz sist sommer, avslutter Norsk Jazzforum.