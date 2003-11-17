50 år med Norsk Jazzforum

Norsk Jazzforum feirer den 21. november 50års-jubileum, med Jazznatt i Oslo og flere turnéer. Trondheim Jazzfestival forrige helg ble en liten tjuvstart på jubileumsmarkeringen, men den største feiringen av Norsk Jazzforum vil foregå førstkommende fredag. Da blir det jazznatt i Oslo med en lysløype mellom stedene Herr Nilsen, Smuget og Blå. På veien kan publikum oppleve noen av Norges beste jazzmusikere som Karin Krog, Knut Riisnæs, Jacob Young, Terje Venaas, Tom Olstad, Geir Lysne Ensemble, Nils Petter Molvær og Wibutee.

Norsk Jazzforum er en organisasjon som skal arbeide for å fremme den norske jazzens vilkår kulturpolitisk, kunstnerisk og pedagogisk. Noen tiår etter Norsk Jazzforbund ble stiftet i 1953, ønsket Kulturdepartementet å se på mulighetene for å etablere et norsk jazzforum. Resultatet ble Norsk Jazzforum, stiftet av Norsk Jazzforbund og Foreningen Norske Jazzmusikere i 1997. I dag har Norsk jazzforum over 22 festivaler, 60 klubber, 60 storband og 400 musikere som medlemmer. I tillegg til administrasjonen i Oslo, består Norsk jazzforum av fem regionale jazzsentre.

Buddy pris-utdeling

I løpet av Jazznatta 21. november vil Norsk Jazzforum dele ut Buddy-statuetten som er den høyeste utmerkelsen i det norske jazzmiljøet. Prisen tildeles en musiker som både har utmerket seg som en fremragende utøver på sitt instrument, og samtidig har betydd mye som pådriver for å bedre jazzens utbredelse og kjennskapen til musikkformen. I forbindelse med jubileet ble det også utdelt en ekstraordinær æres-Buddy i Trondheim. Denne prisen gikk til Petter Petterson for hans mangeårige engasjement og arbeid for jazzen gjennom bl.a. Molde Jazz.

Jubileumsturneer over hele landet

I forbindelse med 50års jubileet har Norsk jazzforum satt sammen flere turneer. Spesialprosjektet «Milestones In Jazz» er et unikt prosjekt hvor jazzhistorien presenteres både verbalt og musikalsk med Knut Borge som forteller, og musikerne

Jørn Øien, Knut Riisnæs, Atle Nymo, Atle Hammer, Terje Gewelt og Espen Rud. Turnèen har så langt vært en suksess, og nye datoer blir satt opp i mars/april neste år.

Nå i november pågår også en turné med Nils Petter Molvær (solo) og Wibutee. Molvær gjorde sin aller første solokonsert under årets Balejazz og bergtok publikum med en magisk seanse. Siden da har han brukt mye tid på å videreutvikle solokonseptet for å gi publikum en unik konsertopplevelse. Wibutee er et av de mest kreative innslagene i den norske jazzen i dag, og kompletterer en helaften med moderne norsk jazz på en fremragende måte. Bandet har holdt en forholdsvis lav profil i Norge, men har samtidig vært på plakaten på en masse store musikkfestivaler rundt om i Europa.

I forbindelse med feiringen kommer også Jazznytt ut med en jubileumsutgave i november. Dette nummeret inneholder 48 ekstra sider med jubileumsstoff som bl.a. intervju med Kulturministeren og en oversikt over historien til Norsk Jazzforbund/Norsk jazzforum.

Ellers ser programmet for hovedstadens jazznatt omtrent slik ut:

Fredag 21. november, kl.19:00, spiller Karin Krog / Jacob Young/ Terje Venaas / Tom Olstad / Knut Riisnæs / Ben Besiakov (DK) på Herr Nilsen. Her blir det også jamsession fra midnatt. Smuget åpner klokken 21:00 dørene for Geir Lysne Listening Ensemble, i samarbeid med Kampenjazz, mens Nils Petter Molvær (solo) og Wibutee spiller klokken 23:00 på Blå. På lørdag 22. november blir det Jazzbrunsj på Stortorvets Gjestgiveri med Oslo Storband /Jesper Thilo.