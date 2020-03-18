Kultur og likestillingsminister Abid Raja

(Foto: Ilja C. Hendel)

AktueltBransjen

Raja: – Jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak

Publisert
18.03.2020
Skrevet av
Guro Kleveland

Koronasituasjonen: Kompensasjonsordning på 900 millioner i særskilte tiltak for kultur, frivillighet og idrett.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja presenterte i dag en kompensasjonsordning for kulturlivet som vil utgjøre cirka 300 millioner kroner, og en tilsvarende for idretten og frivilligheten for øvrig på cirka 600 millioner kroner. Ordningen skal ifølge departementets pressemelding kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter samt for merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Omfattende ordning
– Jeg er veldig fornøyd med at regjeringen kan presentere en veldig god, særskilt kompensasjonsordning for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, sier kultur- og likestillingsministeren.
– Sammen med tiltakene vi allerede har presentert, at regjeringen ikke vil kreve tilbake tilskudd til kultur- og frivillighetsformål, en målrettet innsats for å kompensere frilansere og selvstendig næringsdrivende basert på inntekt de siste tre år, herunder en ordning for sosialhjelp de første 17 dagene, og dessuten at staten tar det aller meste av regningen ved permitteringer, har vi i sum fått på plass en god pakke til sektoren. Nå rykker vi altså ut med en omfattende ordning som vil komme svært mange aktører til gode.

– Likevel vil vi fortsette å følge opp i dialog med organisasjoner, foreninger og lag, selskaper og virksomheter, og kontinuerlig vurdere ytterligere tiltak. Vi er inne i en krevende periode for hele sektoren, men regjeringen har sagt at vi vil gjøre det vi kan for å redde arbeidsplasser, og det er denne ordningen et godt bidrag til, sier han.

Ifølge NRK mener organisasjonen Virke at det ikke på langt nær er godt nok.
– Bare i mars og april har tapene vært mer enn 900 millioner kroner, sier Rhiannon Hovden Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser.

Rhiannon Hovden Edwards (Foto: Ilja C. Hendel)

Edwards understreker til NRK at verdikjeden i kulturlivet må holdes flytende slik at kulturarbeidere har jobber å komme tilbake til. Om det ikke kommer mer penger frykter hun massekonkurser. Arbeidsplasser knyttet til lys- og lydteknikk, management, booking- og eventbyråer, kinoer, produksjonsselskaper, private teatere og konsertarenaer er blant de hun frykter forsvinner.

Ordningene vil forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, med den tekniske løsningen for begge ordninger i Lotteri- og stiftelsestilsynet. I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april, melder Kulturdepartementet.

Abid Q. RajakoronasituasjonenKultur- og likestillingsministeren

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Finansminister Jan Tore Sanner

Åpner for akutt sosialhjelp til frilansere og næringsdrivende

Regjeringen vil fylle gapet mellom dag en og dag 17 for de som brått mister inntekten.

Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo

Stortingets tiltakspakke i forbindelse med Korona-epidemien

Innlegget ble først publisert på Creos hjemmesider. Av forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian Creo ser at politikerne våre arbeider...

Stillbilde fra pressekonferansen i vandrehallen på Stortinget 16. mars

Koronasituasjonen: Enighet om krisepakken

Alle partiene enige om del én av den økonomiske krisepakken, melder NRK.

Flere saker

