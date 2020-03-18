Raja: – Jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak

Koronasituasjonen: Kompensasjonsordning på 900 millioner i særskilte tiltak for kultur, frivillighet og idrett.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja presenterte i dag en kompensasjonsordning for kulturlivet som vil utgjøre cirka 300 millioner kroner, og en tilsvarende for idretten og frivilligheten for øvrig på cirka 600 millioner kroner. Ordningen skal ifølge departementets pressemelding kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter samt for merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Omfattende ordning

– Jeg er veldig fornøyd med at regjeringen kan presentere en veldig god, særskilt kompensasjonsordning for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, sier kultur- og likestillingsministeren.

– Sammen med tiltakene vi allerede har presentert, at regjeringen ikke vil kreve tilbake tilskudd til kultur- og frivillighetsformål, en målrettet innsats for å kompensere frilansere og selvstendig næringsdrivende basert på inntekt de siste tre år, herunder en ordning for sosialhjelp de første 17 dagene, og dessuten at staten tar det aller meste av regningen ved permitteringer, har vi i sum fått på plass en god pakke til sektoren. Nå rykker vi altså ut med en omfattende ordning som vil komme svært mange aktører til gode.

– Likevel vil vi fortsette å følge opp i dialog med organisasjoner, foreninger og lag, selskaper og virksomheter, og kontinuerlig vurdere ytterligere tiltak. Vi er inne i en krevende periode for hele sektoren, men regjeringen har sagt at vi vil gjøre det vi kan for å redde arbeidsplasser, og det er denne ordningen et godt bidrag til, sier han.

Ifølge NRK mener organisasjonen Virke at det ikke på langt nær er godt nok.

– Bare i mars og april har tapene vært mer enn 900 millioner kroner, sier Rhiannon Hovden Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser.

Edwards understreker til NRK at verdikjeden i kulturlivet må holdes flytende slik at kulturarbeidere har jobber å komme tilbake til. Om det ikke kommer mer penger frykter hun massekonkurser. Arbeidsplasser knyttet til lys- og lydteknikk, management, booking- og eventbyråer, kinoer, produksjonsselskaper, private teatere og konsertarenaer er blant de hun frykter forsvinner.

Ordningene vil forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, med den tekniske løsningen for begge ordninger i Lotteri- og stiftelsestilsynet. I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april, melder Kulturdepartementet.