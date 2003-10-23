Bransjen

Sammen om større pott

Publisert
23.10.2003
Skrevet av
- Red.

Det er politisk enighet om at Kulturmeldingen er en bra beskrivelse av norsk kulturliv, men helt uten ambisjoner og forpliktelser. – Dette må rettes opp. Det må være forpliktelser, sier Trond Giske (Ap). Politikerpanelet mener videre at kulturarbeiderne er altfor lite bevisste på politikken. Kulturlivet stiller for lite krav, og bør stå sammen for å bli hørt. I stedet for å se til andre, må kulturinstitusjonene stå sammen og komme inn i en positiv spiral, refererer arrangørene Norsk Rockforbund, Norsk Jazzforum og Landslaget for Spelemenn. Samtidig inviterer Musikernes fellesorganisasjon til kulturpolitisk frokostmøte fredag 24. oktober, der Kulturmeldingen vil diskuteres ytterligere.

Ballade bringer her videre arrangørenes referat i sin helhet:

Politikerpanelet bestående av Trond Giske (Ap), Ulf Erik Knudsen (Frp) og Magnar Bergo (SV), er enige om at Kulturmeldingen framstår uten noen form for mål og forpliktelser. Det rytmiske miljøet fikk på høringen i går muligheten til å kommentere og komme med innspill til Kulturmeldingen som skal opp i Stortinget i april neste år.

De tre organisasjonene som stod bak arrangementet; Norsk Rockforbund, Norsk jazzforum og Landslaget for Spelemenn, ønsker bl.a. bedre rammevilkår og støtteordninger for klubbene rundt i landet. Men Ulf Erik Knudsen (frp) mener
Kultur-Norge i fremtiden må forvente færre midler, også til små klubber. Frp ønsker å stramme inn på kultur og heller legge til rette for små næringsdrivere. Dette mener de vil gagne de samme små klubbene. Både Ap og SV, derimot, ønsker at kultur skal utgjøre 1% av Statsbudsjettet (en økning på ca 1,3 mrd). Magnar Bergo (SV) bemerket ved flere anledninger at det koster Staten over 100 millioner i måneden å holde noen få norske jagerfly i Afghanistan. Vi konkluderer derfor med at ett til to norsk jagerfly mindre i Afghanistan, vil kunne fjerne så godt som all kø ved musikkskolene i Norge. Et tiltak som i følge Giske vil koste rundt 150 millioner.

I løpet av høringen ble det også satt fokus på festivalstøtte. NRF mener kriteriene for tildeling av festivalstøtte er ufullstendige i dag. Kulturmeldingen ser festivalenes kulturpolitiske viktighet, men vi savner en mer helhetlig festivalpolitikk. Ingen av politikerne ville på oppfordring kommentere eventuell økning av festivalstøtten i går. Det var mye som vi aldri fikk tid til å ta opp i tirsdagens høring. Politikerne anbefalte oss å arrangere nok en høring før Kulturmeldingen skal opp i Stortinget neste år, og det er åpenbart at vi kommer tilbake med flere innspill og klare konklusjoner. – «Alle kulturinstitusjoner bør slå seg sammen for å kjempe om en større pott», sa Magnar Bergo (SV). Vi tar oppfordringen! avsluttes referatet fra NRF, Norsk Jazzforum og Landslaget for Spelemenn.

Det nevnte frokostmøtet, der Musikernes fellesorganisasjon, LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg og LO Kommune v/ seksjon for skole og kultur står som arrangører, vil finne sted i Flagstadsalen på Hotell Opera. Møtet vil vare fra 08.30-12.00 og agendaen vil være Kulturmeldingen og regjeringens forslag til statsbudsjett.

BransjeDebattGenrePopulærmusikkPolitikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Kulturmeldingfugl (liten)

Høring om kulturmeldingen

Norsk Rockforbund, Norsk jazzforum og Landslaget for Spelemenn inviterer til høring om rock, jazz og folkemusikk og Kulturmeldingen på tirsdag...

Edvard Grieg (foto: Ulriken.no)

Kulturmeldingen og den problematiske populærmusikken

Rock og beslektede musikkformer ble tatt inn i den kulturpolitiske varmen i 1992. «Rockemillionene» ble gjenstand for mye debatt, ikke...

Katedral

Mellom børs og katedral – del 2

At en organisasjon tilsvarende Bergenske BRAK ville gjort underverker for hovedstadens rytmiske musikkliv, er alle enige om. Derfor har det...

Blå3 (Foto: www.blx.no)

Mellom børs og katedral – del 1

Mens Oslo forbereder sin kulturby-søknad for 2011, frykter andre at underskogen av norsk musikk kommer til å være døende innen...

PNEK – fra prosjektet RAM

Blandede reaksjoner på forslag til Statsbudsjett

Ballade fortsetter å motta små og store reaksjoner på det foreslåtte kulturbudsjettet for 2004, som ble lagt frem i går....

Folkemusikkillustrasjon (Foto: Norsk folkemusikk og Danselag)

NFD: Vekslepenger til folkemusikk og folkedans – om departementets langtidsplan for sektoren

Norsk Folkemusikk- og Danselag synes at forslaget til kulturbudsjett for 2004 er skuffende lesning, til tross for at Kultur- og...

Flere saker

Johannes Brahms

Brahms til ettertanke

Tenkende musikere fremførte tankenes komponist slik at lytteren kunne komme til ettertanke, skriver Henrik Holm fra prosjektet Den tenkende musiker.

Kristiansand Symfoniorkester med dirigent Nathalie Stutzmann

Symfonier i 100 i Kristiansand

Kristiansands eget orkester feirer 100 år.

Hank von Helvete Dr Midnight And The Mercy Cult Per Ole Hagen

Hans-Erik Dyvik Husby er død: – Han var en perfekt kombinasjon av autentisk punkrocker, farlig sirkusdirektør, stand-upper og poetisk karakter

Fredag kveld bekreftet familien til Hans-Erik Dyvik Husby at den kjente tidligere Turboneger-vokalisten og Cornelis Vreeswijk-tolkeren er død, 49 år...