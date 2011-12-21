Eksporterer Bergen

Transformator tar konsert- og klubbkonseptet sitt fra Bergen til Berlin.

Petri Henriksson og Henrik Svanevik i Transformator har arrangert suksessrike kvelder på Landmark i Bergen i en årrekke.

Nå eksporterer de konseptet til Berlin. I desember arrangerte de NO-festivalen på Festsaal Kreuzberg. Bergensnavn som Datarock, Ungdomskulen, Silje Nes, Baertur, Telephones og Pastor stod på plakaten.

— Den opprinnelige ideen til Transformator var å hente utenlandske navn til Bergen, i tillegg til å gi lokale debutanter en plass. Tanken bak berlineksporten er å gjøre det motsatte. Samtidig ønsker vi å gi musikerne en mulighet til å profilere seg her, forteller Henrik Svanevik.

Ideen oppstod da makker Petri Henriksson flyttet til Berlin. Plutselig hadde Transformator et berlinkontor. Duoen har da også arrangert to konsertkvelder i Berlin tidligere. Første gang var for tre år siden. Men NO-festivalen er den hittil største satsingen.

Får mye for lite

Bergen kommune, Kulturrådet og Den norske ambassaden i Berlin har støttet Transformator i arbeidet med NO-festivalen.

Kulturbyråd i Bergen, Gunnar Bakke (FrP), mener kommunen får mye kultur igjen for de 55 000 kronene de spytter inn i Transformators konsertserie.

— Det dreier seg ikke bare om en festival i Berlin. Med tilskuddet bidrar kommunen til at berlinere blir presentert for en rekke norske – og da selvfølgelig også bergenske – unge fremadstormende artister. I tillegg har Transformator arrangert en konsertserie i Bergen med tilsvarende berlinbaserte artister. Det er mye kunst og kulturutveksling for 55 000 kroner, mener Bakke.

Kulturbyråden mener det er viktig å skape tette bånd til kunstmetropoler som Berlin.

— At vi har kontakt og relasjoner med omverdenen er viktig for bergensbaserte kunstnere som ønsker å utvikle seg og sitt kunstnerskap, og like viktig for å gi det bergenske publikummet et bredere og sterkere kunst- og kulturtilbud, sier Bakke.

Han understreker at Bergen har lang tradisjon for å tilskudd til bergenskunstnere i Berlin, både innenfor musikk- og andre kunstfelt.

— Berlin er en av fire byer hvor vi har gjestekunstnerordninger og disponerer en kunstnerleilighet.

Kjører på idealisme

For Transformator-duoen er støtten utslagsgivende for at de tør å arrangere NO-festivalen.

— Vi tjener ikke penger på dette. Bandene får honorar, men jeg tror ikke vi hadde hatt mulighet til å gjennomføre festivalen hvis vi ikke hadde kjent musikerne så godt som vi gjør. Det er en kveld basert på idealisme og goodwill, forteller Petri Henriksson.

Bergensbaserte arrangementer er ingen ukjent sak i Berlin. Senest i fjor lanserte ambassaden en tysk ungdomsportal om Norge, hvor flere bergensartister spilte på åpningsarrangementet i desember. Også Festspillene har brukt Berlin som plattform for å presentere programmet sitt tidligere.

Men Rüdiger Alms ved kulturavdelingen hos den norske ambassaden sier at det ikke var utslagsgivende at festivalen hadde bergensk vri.

— Alle vet hvor viktig Bergen er i norsk kulturliv. Men det fins mange gode band i Oslo og en imponerende jazzscene i Trondheim. Man kunne like så godt ha fokusert på det. Nå har vi ikke spilt en så forferdelig stor rolle i akkurat dette arrangementet. Men uansett er det fint at bergensartistene får vise seg frem i denne konteksten, sier Alms.

Fortsetter i Berlin

Erlend Øye og The Whitest Boy Alive er godt kjent i Berlin, men ifølge Petri Henriksson er bergensartister utover det et relativt ukjent fenomen.

— Det er et stort oppdagelsespotensial her, understreker han.

— Vi prøver å pushe grensene til publikum. Noen vil kanskje komme på grunn av Datarock, men vil få en opplevelse med Silje Nes som de ellers ikke ville ha fått. Det var viktig å ikke bare kjøre en stil. For oss er det viktigste å presentere noe nytt, uansett om det er i Bergen eller Berlin.

Fremover kommer det flere arrangementer i Berlin i regi av Transformator.

— Akkurat når og hva avhenger av hvor mye tid vi har, og hvorvidt vi finner interessante ting. Vi vil være åpne og vente til vi finner det riktige øyeblikket fremfor å låse oss til et fast konsept hver måned, sier Henriksson.

Ketil Mosnes stod på scenen i Berlin med sitt nye prosjekt Baertur. Det tidligere Datarock-medlemmet understreker at det spesielle med NO-festivalen er at alle kjenner alle fra bergensmiljøet.

— Jeg tror absolutt Bergen profitterer på en slik festival, sier Mosnes.

— Vi drar alle fordeler av hverandre. I tillegg er det sosialt. Godt for både karrieren og levra med andre ord!