Nye fagutvalg i Kulturrådet

Fra fem til tre utvalg på musikkområdet.

I Norsk kulturråds rådsmøte 24. januar ble det nedsatt nye fagutvalg, heter det i en pressemelding.

I disse skal det til sammen sitte 105 personer fra norsk kunst- og kulturliv som skal være med og bestemme hvem som mottar støtte fra Norsk kulturfond.

På musikkområdet er antall fagutvalg redusert fra fem til tre. Utvalget for musikkfestivaler og Utvalget for kirkemusikk er lagt ned og integrert i tre nye utvalg:

— Musikkutvalget for utøver- og produksjonsstøtte

— Musikkutvalget for arrangørstøtte

— Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte

Begrunnelsen er at tilskuddsordningene for musikk har blitt sjangeråpne, noe som gir mulighet til å rette utvalgene mer mot de ulike feltene, altså; arrangørfeltet, produksjons- og utøverfeltet og det mer bransjerelaterte innspillings- og publiseringsfeltet. I tillegg til endringene i utvalgene er innkjøpsordningen for musikk gjort om til en publiseringsstøtteordning for musikkinnspillinger.

Dette er musikkutvalgene:

Utøver og produksjonsstøtte:

— Malika Makouf Rasmussen (leder), Paris

— Eldbjørg Raknes, Trondheim

— Arnfinn Bjerkestrand, Oslo

— Ragnhild Furebotten, Målselv

— Rolf Arvind Gupta, Kristiansand

— Mikal Telle, Bergen

Arrangørstøtte:

— Arnfinn Bjerkestrand (leder), Oslo

— Kjersti Vikør, Bergen/Tromsø

— Christina Henriksen, Kirkenes

— Tellef Kvifte, Oslo

— Tone Åse, Trondheim

— Torbjørn Dyrud, Toten

Innspillings- og produksjonsstøtte:

— Martin Revheim (leder), Oslo

— Becaye Aw, Oslo

— Andreas Risanger Meland, Haugesund

— Marianne Beate Kielland, Kabelvåg

— Jorun Marie Rypdal Kvernberg, Volda

Mer informasjon finnes på Kulturrådets hjemmesider.