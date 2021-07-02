Fjord Classics ønsker at alle skal oppleve klassisk musikk. – Vi ønsker at flest mulig skal få det kicket, den opplevelse, den plutselige innsikt som dette kan gi, sier kunstnerisk leder Lars Anders Tomter. I kveld rundes festivaluka i Sandefjord av.

Festivalen Fjord Classics har 5-årsjubileum i år, fire år etter at den tidligere var en del av Vestfoldfestspillene. Bratsjist Lars Anders Tomter er kunstnerisk leder for festivalen, og nytt av året er Fjord Festival Strings, et helt nytt orkester satt sammen av unge talenter fra hele landet.

Gjennomgangstemaet for årets festival er Illumination, lys, forteller festivalen; lys «som både vises gjennom musikken og som gjenspeiler at vi endelig går mot lysere tider med gjenåpning av landet». Festivalen forteller også at Fjord Classics «ønsker å nå de som kanskje ennå ikke vet at klassisk musikk er noe for dem», og på nettsidene beskriver de hvordan formålet er forankret i arrangørens drivkraft til å formidle musikken på en tilgjengelig og relevant måte, også til nye publikummere.

– Dere har en «lidenskapelig tro på at klassisk musikk er noe alle mennesker trenger», Lars Anders Tomter. Hvorfor trenger vi det, mener du?

– Mennesket kan jo overleve temmelig nødtørftig, hva er det man virkelig trenger? Vi søker vel i tillegg skjønnhet og mening. Dette kan man finne på mange vis, i relasjoner, i naturen, i kunsten. Vi har et sterkt forhold til det som litt upresist kalles klassisk musikk. Det kunne kanskje utvides til å benevnes den vestlige kunstmusikk de siste 400 år, ca den tiden musikk har vært notert ned, tatt vare på, utviklet seg og akkumulert tradisjon.

– Vi bruker for enkelhets skyld uttrykket klassisk musikk, om enn upresist er det et begrep folk flest forbinder noe med, fortsetter Tomter.

– Det impliserer også at det har en verdi utover øyeblikket, en slitestyrke og en universell gyldighet. Vårt utgangspunkt er i all enkelhet at vi elsker denne vidunderlige skatt av menneskelig frembringelse, kanskje det mest verdifulle vår sivilisasjon har skapt, og ønsker at flest mulig skal få oppleve den, få det kicket, den opplevelse, den plutselige innsikt som dette kan gi. Det er ikke først og fremst at vi vil prakke på folk dannelse, som den daglige skje tran.

– Hvordan legger dere opp konsertene for å presentere dem på en «tilgjengelig og relevant måte»?

– Programmering er svært viktig for å få musikken til å skinne på sitt beste. Sammenstilling av verker legger vi stor vekt på, dette er av betydning for både leg og lærd. Helt generelt er atmosfære og presentasjon preget av lave skuldre, dette kommer egentlig ganske av seg selv, dette handler om musikk og mennesker, ikke mye annet.

– Vi har opplevd at publikum setter pris på at musikerne sier noen ord om det som spilles, og dette gjør vi ganske mye av. Spesielt for de som måtte føle en fremmedhet i utgangspunktet har vi laget en liten tekst om hvert program for begynnere, også med lytteeksempler på nett, forteller festivalens kunstneriske leder.

– Hvordan opplever dere årets festival, etter en lang og krevende pandemiperiode?

– Det er helt opplagt et sug efter å få oppleve musikken live igjen, vet ikke hvem som føler sterkest på det; utøver eller publikum, jeg tror begge parter. Dette blir kanskje ekstra sterkt når det gjelder rent akustisk musikk, der elektronikken ved streaming og andre substitutter blir enda mer av et fremmedelement enn der lyden allikevel er forsterket, sier Tomter.

Festivalsjef Sean Lewis oppgir til Ballade at Fjord Classics har en god og jevn publikumsutvikling, og at antall besøkende øker for hvert år.

– Det tar tid å bygge opp et nytt publikum og det er veldig gøy å se så mange tilreisende, særlig fra Oslo. Årets grense er på 180 billetter per konsert, men vi krysser fingrene for å kunne øke antallet igjen til 450 plasser neste år, sier han.

