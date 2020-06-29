Ihle Hadland: Pianisten som fikk korona-oppsving

– Bank i bordet ble dette ingen hjemmesitterperiode. I tillegg til flere oppdrag, ga koronastengte saler den profilerte pianisten Christian Ihle Hadland rom til større musikalsk variasjon. Snart står en kammermusikkfestival for dør – nesten som før.

Pianist Christian Ihle Hadland møter Ballade.no i et solfylt Oslo, like før han tar ferie med familien. Planen var å ha en relativt rolig periode fram til 17. mai. I stedet ble han en av dem som fikk flere jobber i det scener og saler stengte ned i hele landet, etter forbudet mot forestillinger i mars.

– En hel haug av disse digitale konsertene kom i steden, på Festspillene i Bergen ble det fire i stedenfor én konsert, det ble jobber med orkestre, kammermusikkting, serien Dextra Musica fra Sentralen, så det ble – bank i bordet – ikke en hjemmesitterperiode. Det er jeg veldig glad for, altså, forteller han*.

– Det ble plutselig mye mer å gjøre!

– Dårlig samvittighet av å se hvor heldig jeg er

Som frilansmusiker, og et av landets mest kjente, unge navn innen framført klassisk musikk, er hovedinntekten hans konserter.

– Så inntekten din har økt i kriseperioden?

– Ja, den har faktisk det, sammenlignet med planen for akkurat de månedene.

– Inntrykket mitt er at scenene og institusjonene først hadde høyt innslag av apati, men at mange raskt snudde seg rundt og så hva man kunne gjøre. Orkestrene startet med konserter med relativt få på scenen, og så bygget opp etterhvert, slike ting. Ihle Hadland oppsummerer våren vi har vært igjennom:

– Jeg får litt dårlig samvittighet, når jeg ser venner, studenter og kollegaer rundt meg, som én som skulle spille fast på et show hele sesongen og til høsten. Han beskriver dem som over natta så alle forestillinger og oppdrag som generererte lønn forsvinne.

– Skjevfordelinga mellom sjangre er også helt enorm, ikke minst på grunn av at marginene kan være så små fra før, i populærmusikk, for eksempel, mener han. Han ser seg sjøl definitivt som en av de heldige.

I tillegg til å være en ettertraktet utøver er han, sammen med Andreas Brantelid, kunstnerisk leder for kammermusikkfestivalen i hjembyen Stavanger. Festivalen må feire 30 år i august med begrensninger:

– Vi som arrangerer i Stavanger har snakket mye med Valdres sommersymfoni og Sandefjord Classics om hvordan de planlegger: Vi ble ganske tidlig enige om å kjøre på inntil vi får beskjed om at vi ikke kan arrangere. Vi kan egentlig gjøre alt vi planla, bare for litt færre folk, og med noen tilrettelegginger.

– Kammermusikk er egentlig det perfekte for 2020?

– Ja, på en måte er det faktisk det. 200 publikummere på en kammermusikkfestival er, om ikke perfekt, det er flott med 800 i Stavanger domkirke, men óg 200 fungerer fint.

– Og selve musikken, tenkte jeg på, med antall musikere.

– Ja, det er jo dumt hvis man har følelsen av at det er flere på scenen enn på salen, og nå slipper vi også en meter i mellom musikerne, smiler pianisten.

I Sandefjord er Sandefjord Classics straks i gang i skrivende stund med det de kaller «et varmt og imøtekommende program» under tittelen nær. Stavanger Kammermusikkfestival starter i begynnelsen av august.

Flere tilbakemeldinger på digitalkonserter

– Hvordan har det vært å spille inn i det digitale «intet», til sammenligning med fysisk publikum?

– Nå snakker jeg for meg sjøl, men det er nok slik for andre også: En sitter såpass konsentrert om det en gjør at en til en viss grad sitter og spiller for seg sjøl. Publikum tilfører oppmerksomhet, og til meg som utøver gir det adrenalin. De to tingene forsvant. Hvis du merker at du har en lyttende forsamling, er det jo fantastisk. Men ellers er det nesten likt, jeg har tatt det som en blanding av innspilling og konsert. Så jeg har trivdes med det. Men da vi åpnet opp, altså; jeg var glad for at tida var inne!

Rom for mindre kjent musikk

– Jeg har satt pris på å kunne være mye mer eksperimentell. Jeg har gjort stykker jeg kanskje ellers ikke ville gjort. Kanskje er terskelen for å klikke på en lenke, og så kan jeg bare slå av om det ikke var fint … Så jeg håper dette er noe vi kan ta med videre: å grave fram nye ting. I pianorepertoaret; jeg har ingenting i mot å gjøre Griegs A-moll om og om igjen, men det er befriende å høre et obskurt stykke som du knapt nok visste eksisterte.

Et eksempel var da han fikk spille musikk for kun venstre hånd, av Leoš Janáček, sammen med Stavanger Symfoniorkester:

– Det er skrevet for piano venstrehånd – tre tromboner – 2 trompeter – tenortuba, og fløyte!

– Det er kanskje den rareste kombinasjonen som finnes! Et fantastisk stykke som musikerne elsker, og de femti som hørte det. Det er nesten for sært til at du kan legitimere å sette det opp, men plutselig har du både åpning for det, og fått tid til å øve det inn. Stykket ble skrevet på 20-tallet for en pianist som mista høyrehanda i første verdenskrig (du kan lese mer om det på Wikipediaen om pianist Otakar Hollmann).

– Og jeg har uansett fått masse tilbakemeldinger, mer enn vanlig, på hvordan ting har vært. På én måte er streaming mer konsentrert, om lytteren sitter med godt headset, og kan ta seg en kaffe.

– Det vi bør ta med videre er dessuten å holde flere timeskonserter! Framfor to deler med pause, tror han mange foretrekker en fortetta time, slik mange av de digitalt overførte opplevelsene gir.

Slikt vil Christian Ihle Hadland altså vil ha mer av.

Mer om jobben det er å spille med kun venstre hånd, og flere eksempler på hvilke repertoarer han fikk digital plass til kan du høre i vår podkast Ballade radio, ute med ny episode nå.

*En av Dextra Musica-konsertene kan du se her.