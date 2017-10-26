AktueltKunstmusikk

Valdres sommersymfoni har inngått avtale med Sparebankstiftelsen Dextra Musica

Publisert
26.10.2017
Skrevet av
- Red.

Avtalen er 3 årig, og har en ramme på 6,3 millioner kroner.

Valdres sommersymfoni og Dextra Musica har inngått en 3-årig avtale om støtte til de to prosjektene «Instrumenter i fokus» og «Unge utøvere» for perioden 2018-2020. Avtalen har en total ramme på kr. 6,3 mill, der 900.000,- er forbeholdt «Unge utøvere».

«Instrumenter i fokus» er et nasjonalt prosjekt, som handler om å jobbe for økt rekruttering innen instrumentene obo, fagott, kontrabass, harpe og kirkeorgel. Disse instrumentgruppene har gjennom flere år hatt en synkende antall utøvere, og det er få som kommer så langt at de starter på høyere utdanning. Valdres sommersymfoni skal, i samarbeid med alle landets kulturskoler, profesjonelle orkestre, musikkorganisasjoner og høyere musikkutdanningsinstitusjoner, være en inspirator og en igangsetter av tiltak som kan endre dette bildet. I avtalen ligger også en pott med stimuleringsmidler som Valdres sommersymfoni skal dele ut til gode prosjekter rundt om i landet.

Prosjektet «Unge utøvere» handler om å legge til rette slik at de unge som deltar på Valdres sommersymfoni kurs kan få et tilbud tilpasset den enkelte sitt nivå. Elevene lever skal få daglig individuell undervisning og ha mulighet til å øve med akkompagnatør og å spille på en av deres konserter. Årlig deltar rundt 350 elever ved Valdres sommersymfoni – kursene.

– Vi er svært glad for at Sparebankstiftelsen Dextra Musica ønsker å støtte opp om vårt arbeid, og ser på dette som en anerkjennelse og en tro på at vi kan utgjøre en forskjell. Økonomisk betyr avtalen at vi kan planlegge mer langsiktig og ha fokus på det som er vårt mandat; å hjelpe unge utøvere til å oppnå sine drømmer, skriver Valdres sommersymfoni i en pressemelding.

Dextra Musicasparebankstiftelsen Dextra muscavaldresvaldres sommersymfoni

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Alf Richard Kraggerud

Lindemanprisen til Alf Richard Kraggerud

Prispengene gir Kraggerud videre til unge talenter gjennom å opprette et juniorstipend sammen med Lindemans Legat.

Edvard Erdal og Luiz Coelho fra KonstKnekt samling på Røros i januar Foto: Tom Gustavsen

Frykter at norske orkestermusikere blir utkonkurrert

Internasjonale stjerner og friske millioner skal styrke unge norske orkestermusikere.

FolkOrg og Sparebankstiftelsen Foto: Anbjørg Myhra Bergwitz

700 000 til rekruttering innen folkemusikk og folkedans.

FolkOrg har fått tildelt en gave fra Dextra Musica til et treårig rekrutteringsprosjekt. Søknadsfrist på pilotprosjektene blir i april.

Soon Mi Chung under konserten Spøkelset på Låvin

Roll over, Beethoven!

INNLEGG: Valdres Sommersymfoni kan jevnstilles med de fleste mer etablerte kammermusikkbegivenheter i sommer-Norge, skriver Geir Johnson i denne stemningsrapporten fra...

Parkert Piano åpning i Østbanehallen i 2015 Foto: Lars Erlend Tubaas Øymo

Ny søknadsrunde for Parkert piano

JM Norway og Sparebankstiftelsen DNB inviterer organisasjoner, institusjoner, skoler og andre til å søke om å få et piano eller...

Eline Melgalvis i Dextra Musica og Harald Eikaas i NMF Foto: NMF

Norges Musikkorps Forbund får millionstøtte fra Dextra Musica

Midlene er øremerket Norsk blåsesymfoni, regionskorpsene, Dirigentuka og dirigentkurs.

Flere saker

Swifan Eolh

Prog i særklasse

Norske progband gjør seg ikke bare bemerket i inn- og utland. De selger også plater. Ballade har besøkt Swifan Eolh...

Anja Lauvdal / Laurel Halo

En musikkbransje i endring – nyheter på Bylarm-programmet

Nyheter om skandinavers musikkvaner, internasjonale speedmeetings og en masse ny musikk inntar Oslo i september igjen. Les nyheter om Bylarms...

Marte Wulff og Charlotte Qvale under Nyttårsløfter for Gaza – Oslo Konserthus

Nyttårsløfter til Gaza: Musikk, solidaritet og kjærlighet

– Jeg sjekker på hvilken side artistene står før jeg kjøper plater og konsertbilletter. Jeg vil ikke bruke pengene mine...