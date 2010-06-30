Roll over, Beethoven!

INNLEGG: Valdres Sommersymfoni kan jevnstilles med de fleste mer etablerte kammermusikkbegivenheter i sommer-Norge, skriver Geir Johnson i denne stemningsrapporten fra Valdres.

Det er sommer og kunsten erobrer ferie-Norge. Det kan virke som om befolkningen åpner seg mot kunst på en mer avslappet måte i feriemodus – og med kaffe og kaker på en låve er det kanskje lettere å svelge Janacek og Brahms enn i en konsertsal en mørk høstkveld?

Jeg visste ikke egentlig, men tok turen fra Oslo til Fagernes en junikveld for å oppleve Valdres Sommersymfoni – et prosjekt jeg har hørt om gjennom noen år, men aldri funnet ut av. Som så ofte før viste det seg at løsningen var å dra dit, og det jeg opplevde, overrasket og overveldet meg: Omfanget, kvaliteten, variasjonen i programmet, der alt peker framover, mot de nye talentene som stadig popper opp i norsk musikkliv, og som slipper til! For Sommersymfonien er, om ikke annet, så i det minste enn en festival, i utgangspunktet bygget rundt en sommerskole for barn og unge, men med så mange tilknytningspunkter til det profesjonelle musikkliv at det kan jevnstilles med de fleste mer etablerte kammermusikkbegivenheter i sommer-Norge. Men i tillegg kommer dimensjonen med møtet mellom de nye talentene og det internasjonale musikklivet – for ikke å nevne det beste norske, som i våre dager kan være tilstrekkelig. Men en fiolinist som Pavel Fischer, som gjorde en fabelaktig Janacek-tolkning, rusler rundt og underviser, ja, det blir egentlig urettferdig å belyse et program på 60 konserter i løpet av 11 dager uten å kunne gå ordentlig i dybden. For programmet har absolutte høydepunkter av mange slag, både blant de unge og de eldre musikerne.

I tillegg kommer den internasjonale dimensjonen ved prosjektet, som faktisk også skiller det ut fra de fleste andre musikkbegivenheter i den klassiske verden: det å invitere talenter fra den tredje verden til å delta. I år medvirker det unge musikere fra Jordan, Bolivia, Sør-Afrika, Brasil og Vietnam som kursdeltakere og solister.

#gallery-15 {

margin: auto;

}

#gallery-15 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-15 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-15 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Strykere under Valdres Sommersymfoni Foto: Tom Henning Bratlie

Kanskje er det fusjonen av en lokal drøm med Barratt Dues talentutvikling som er utgangspunktet for en slik suksess? Det har kanskje ikke vært slik, men mitt stalltips etter ett døgns opplevelse er at det burde bare være et spørsmål om tid før man kan regne med et større publikumsinnrykk.

Dessverre må man også påpeke fraværet av offentlighet rundt festivalen. For når man leser programmet, spør man seg: Hvor er media? Akersgata skriver side opp og side ned om Alexander Rybak, men på Fagernes fikk han tydeligvis både gi konserter og gå i fred. Om NRK-Fagernes fikk jeg vite at kontorets eneste ansatte har tatt fødselspermisjon. (Hallo, NRK! En statsinstitusjon uten reservepersonell!?) Altså ingen nyhetsdekning fra en hel region så lenge fødestuen er i bruk på Fagernes. Så her kan Håkon Austbø, Henning Kraggerud, Stephen Kovacevich og andre kapasiteter musisere i en setting som er forbausende lite omtalt og dermed tilsvarende oversett.

Hvor kommer så Beethoven inn i bildet? Det trenger en forklaring. For åstedet for kveldens konsert var Låvin på Brennabu i Vestre Slidre, et sted som i de siste førtifem år har vært skiskole for barn fra hele østlandsområdet, deriblant også undertegnede. Bortsett fra klatringen oppover bratthengene, halsende bak skilærer Oluf Brenna, som nok må ha vært en lokal legende om det fjerne minnet om en fjellgeit av en mann er riktig, så er det oppholdet i dagligstuen på kveldene som sitter best igjen i hukommelsen. For en av jentene hadde fått en reisegrammofon forkledd som rosa beautyboks i julepresang, og selv om alle gutta i begynnelsen var ytterst avvisende til farge og estetikk, så gikk det fort i glemmeboka da platene kom opp og fram. Øverst på spillelista i dagligstuen den uka sto en EP med The Beatles, der vi danset til deres versjon av Chuck Berrys klassiske ”Roll over, Beethoven!” var utslitt. Og nå satt jeg her – førtifem år seinere og tenkte at her hadde Beethoven virkelig rotert av helt andre grunner, om han hadde opplevd kammermusikk framført i verdensklasse, over tregrensa – i det nordlige av Europa. Var det noen som sa at kunstmusikken dør?

Stephan Barratt-Due under spøkelseskonsert på Låvin. Foto: Tom Henning Bratlie

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Cicerone for kveldens konsert på Låvin var ellers Erling Sandmo som skapte en leken og interessant ramme omkring spøkelsene på låven, som var kveldens tema. Spøkelsenes kulturhistoriske moment var i følge Sandmo slutten av 1880-tallet. Med Oscar Wilde som utgangspunkt innrammet han epoken både i overgangen fra senromantikk til modernisme, til mellomkrigstiden og til vår tids gjenvunne sans for bisarre mytologier. Og plutselig fremsto konserten med musikk av Marcus Paus, Brahms og Janacek, som et organisk hele, der de hver på sitt vis ble ”lest” inn i en kulturell kontekst som var meget spesiell. At fortolkningene også stort sett var forrykende gjorde kvelden fullendt. Den samme kvelden var det forøvrig i alt fire konserter å velge mellom rundt Fagernes.

Så Beethoven roterer sikkert av glede over det som skjer i Valdres i disse dager, om enn av andre grunner enn Chuck Berry ville.

Geir Johnson er prosjektleder for Transposition, komponist, skribent og kunstnerisk rådgiver.