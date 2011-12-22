Populærmusikk

Tubajul

Publisert
22.12.2011
Skrevet av
Thomas Erma Møller

Tuba og julemusikk er som chili og kaffe, mener Øystein Baadsvik.

Tubaist Øystein Baadsvik er ute med sin niende soloplate og sin aller første jule-CD.

Baadsvik har uttalt at han har en spesiell forkjærlighet for julemusikk, men hva er det egentlig med disse tonene som setter oss alle i rett stemning hvert år?

– Det er nok litt som med pepperkakelukt eller duften av ribbe på julaften. Julemusikken setter i gang assosiasjoner til barndommens julefeiring og alle forventningene knyttet til høytiden, hevder Baadsvik og mener effekten minner om «Pavlovs hunder».

– Når vi hører de kjente julesangene, så begynner vi å sikle med en gang, ler han.

Tuba som chili
På den nye juleplaten «Snowflakes» høres solotubaen i samspill med kvinnekoret Cantus, Trondheim Symfoniorkester og dirigent Torodd Wigum. CD-en består av gamle, gode julesanger og noen spenstige overraskelser, som Baadsviks eget verk «Snøfnugg». Hva kan tubaen tilføre de kjente og kjære julesangene?

– Jeg tror den tilfører en ny dynamikk i lydbildet. Så snart du legger til en ny og veldig fremtredende klanglig ingrediens i retten julemusikk, blir det noe helt annet med en gang, sier Baadsvik før han sammenligner tubaen i julemusikken med å putte chili i kaffen.

– Én ny ingrediens og plutselig har du en helt annen drikk, humrer han.

Kuriositet på godt og vondt
Til tross for at tuba er et uvanlig soloinstrument, har Baadsvik tro på dens solistiske egenskaper. Gjennom nyskapende spilleteknikk og stor variasjon i uttrykk og register, har han avlivet mange ompa-myter knyttet til tubaen.

– Jeg får ofte høre fra publikum at instrumentet var langt mer ekspressivt og klanglig unikt enn de hadde trodd, sier Baadsvik. Samtidig mener han det ikke bare er positivt at tuba er nytt for tilhørerne.

– På den ene siden kan det være veldig lett å forføre publikum med tuba fordi de opplever det som en rar og spennende kuriositet nesten uansett hva du gjør. På den andre siden håper man jo å komme dit at publikum forventer at tuba skal låte bra, og at man nærmest blir fornærmet om det ikke gjør det. Hvis en fiolinsolist spiller en dårlig konsert får utøveren skylden. Spiller derimot tubasolisten dårlig, skylder publikum på instrumentet.

Humor og glød i formidlingen
Gjennom sin karriere har Baadsvik jobbet aktivt med musikkformidling til barn og unge. Det har resultert i over tusen skolekonserter og klare tanker om hvordan musikk bør formidles på best mulig måte til gamle og nye lyttere. Selv bruker han ofte humor.

– Hvis musikken legger til rette for det, er humor et godt virkemiddel for å åpne publikums ører, mener Baadsvik. Han snakker varmt om komilegenden Charlie Chaplin og om å presentere noe alvorlig og seriøst på en humoristisk måte for å komme publikum i møte.

Skal man verve nye lyttere til klassisk musikk er det i følge Baadsvik også viktig å velge et repertoar du selv liker å fremføre.

– Barn og ungdom er løgndetektorer. Står du ikke helt inne for det du presenterer, gjennomskues det med en gang.

Baadsvik mener det er lett å miste spillegløden med tiden, og at flere kunne ha godt av å stille seg spørsmålet: «Hvilken musikk har jeg egentlig lyst til å spille, og hvordan har jeg lyst til å spille den?».

Med entusiasme inn i fremtiden
For fremtiden mener Baadsvik det er avgjørende at musikere har vilje og motivasjon til å formidle kvalitetsmusikk til barn og unge på best mulig måte. Han trekker frem Gustavo Dudamel og Trondheim Symfoniorkesters sjefsdirigent, Krzysztof Urbanski, som eksempler på musikere som brenner for det de driver med, skaper stor entusiasme og gjerne presenterer musikken for et ungt og/eller nytt publikum.

– Den klassiske musikkens fremtid ligger i engasjement og levendegjøring, og i personligheter som tør å gå et hakk lenger enn det som er bekvemt, fastslår han.

Baadsvik har selv gått både ett og to hakk lenger enn de fleste, og fremtiden ser da også lys ut for verdens eneste tubaist som utelukkende livnærer seg som solist. Konserter og turneer i inn- og utland og flere nye plateprosjekter venter. Dessuten dukker han opp i NRK-programmet «Mesterklasse» til våren.

– Jeg går så fort lei jeg, vet du, så jeg må hele tiden prøve noe nytt.

Men først blir det jul med familien hjemme i Trondheim. Og da er det ingen tvil om hvilken musikk som skal få denne tubaisten i julestemning.

– Det må bli Harry Belafontes versjon av «Marys Boychild».

Øystein Baadsviks hjemmeside.

