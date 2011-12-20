Populærmusikk

Gabrielle mest populær

20.12.2011
- Red.

«Ring meg» den mest strømmede låten i WiMP 2011.

Den norske strømmetjenesten WiMP har offentliggjort hvilke låter som er mest spilt i 2011. Øverst av de norske: Gabrielles «Ring meg». Adeles «Someone like you» topper listen blant de internasjonale. 39 av de 100 øverste låtene er fremført av kvinnelige soloartister.

— 2011 har vært solokvinnenes år, og vi har sett mange veldig sterke utgivelser både internasjonalt og i Norge. Adele har imidlertid vært i en egen klasse, og det har også Gabrielle blant de norske. Det har vært veldig moro å følge utviklingen av singelen hennes, og etter hvert også singel nummer to, som også er med på topp 100-lista, sier Sveinung Rindal i WiMP i en pressemelding.

Hør «Ring meg» her:

og hennes produsent Lars Hustoft like før «Ring meg» for alvor tok av.

— Jeg er en lidenskapelig person, noe som fører til stooore gleder, og også stooore nederlag, sa Leithaug da, som en forklaring på den insisterende tonen i låten.

