Harpreet Bansal og far guru Harbhajan Singh Bansal

Fiolinist og komponist Harpreet Bansal med faren, guru Harbhajan Singh Bansal. Lørdag 24. februar feires han på Riksscenen i Oslo, kulturbæreren som har vært læremester for hundrevis av musikere og en helt sentral personlighet i det indisk/pakistanske miljøet. (Foto: Knut Utler)

AktueltMusikken og livet

Harbhajan Singh Bansal feires for femti år som guru: — For pappa var det viktigste å lære oss alt han kunne

23.02.2024
Guro Kleveland

Fiolinist Harpreet Bansal og et stjernelag av musikere feirer faren hennes, læremesteren Harbhajan Singh Bansal, i en stor festkonsert på Riksscenen lørdag kveld.

— En helt sentral faktor i min oppvekst var musikkopplæringen jeg fikk av pappa, og hele veien har den vært en viktig del av min identitet, forteller fiolinist og komponist Harpreet Bansal om faren, læremester og guru Harbhajan Singh Bansal.
— Hver dag var det musikk hjemme, enten det var på kassett eller at jeg og søstrene mine sang og spilte i flere timer etter at vi hadde gjort leksene våre. For pappa var det viktigste å lære oss alt han kunne, derfor viet han all sin fritid til musikken.

— Men ikke bare oss, utdyper hun, og forteller at da faren kom til Norge i 1974 vokste det raskt frem et miljø rundt ham som samlet musikkinteresserte indere, pakistanere, nordmenn og mange andre.

— Hans drivkraft har alltid vært å dele kunnskap, men selv har han aldri søkt rampelyset. Nå, etter 50 år, er det virkelig på tide at han får sin kveld!

Og denne helgen får læremesteren og guruen Harbhajan Singh Bansal sin feiring. Lørdag 24. februar inviterer Harpreet og en lang rekke stjernemusikere til konsert på Riksscenen, der en av de viktigste kulturbærerne i innvandrer-Oslo skal feires.

— Han har vært en læremester og et samlingspunkt for et stort miljø av kultur- og musikkinteresserte, fortalte Harpreet Bansal til musikkskribent Audun Vinger i Tidens Ånd. — Hver gang det kom kjente indiske og pakistanske musikere til Oslo inviterte pappa dem hjem for å spise, drikke chai og spille. Vi fikk møte mange idoler på denne måten, for eksempel Amjad Ali Khan, Dr. L. Subramaniam, Ustad Fateh Ali Khan, Ustad Shaukat Hussain og mange flere. Av norske musikere kan nevnes Lillebjørn Nilsen, Steinar Ofsdal og Per Jørgensen.

Hjemmet var alltid et sosialt møtepunkt for å lære, snakke om og høre på musikk. Harbhajan Singh Bansal har gjennom hele livet delt generøst av kunnskapen om tradisjonen han tilhører. I tillegg er han et tidsvitne til både den indiske historien og Oslo-historien, beskriver konsertarrangøren i sin omtale av musikeren og læremesteren.

Harpreet Bansal hadde selv sin far som guru. Hun er utdannet innen raga, det melodiske rammeverket innen indisk klassisk musikk, og var den første som tok mastergrad i indisk musikk ved Norges musikkhøgskole. I et stort intervju med Ballade forteller Harpreet Bansal om å ha faren som guru og om å finne sin retning:

– Din far er en guru, men hva er egentlig forskjellen på en guru og en mentor?
– Det er nok mye av det samme. En guru er en du har valgt som en læremester over lengre tid, over flere år, du går i lære og du lærer stilen, og du er veldig tro mot guruen. Hvis jeg går hos én guru så tar jeg ikke masse timer her og der, da går man inn for å fordype seg i den stilen. Så kan man gå videre etter en stund og lære et annet sted.

– Men det guruen, i dette tilfellet din far, har lært deg, er altså ikke så dogmatisk at du ikke kan gå i mange andre retninger? Det er akseptert?
– Det er jo forskjellige meninger om hva som er akseptabelt. Faren min forstår jo at vi lever i Norge og at vi må være med i tiden og at musikken utvikler seg ut ifra hvem man er. Jeg har kanskje funnet min egen retning innen ragaen, tror Harpreet.

Fiolinist Harpreet Bansal er utdannet innen raga, og var den første som tok mastergrad i indisk musikk ved Norges musikkhøgskole. Faren var hennes guru, og lørdag 24. februar er det han som skal feires, etter å ha vært læremester og en viktig kulturbærer gjennom 50 år.

På konserten lørdag kveld har fiolinist Harpreet Bansal med seg musikere som har en musikalsk relasjon til faren, henne selv eller de begge: Fløytist Steinar Ofsdal, vokalist Reshail Mansoor, Andreas Bratlie på tabla, Javid Afsari Rad på santur, Vojtech Prochazka spiller piano/harmonium, Adrian Fiskum Myhr er med på bass, Rolf-Erik Nystrøm på saxofon, Unni Løvlid på vokal, Sidiki Camara spiller djembe/kalebass, Ibou Cissokho kora og Per Jørgensen trompet.

Forfatteren og journalisten Yohan Shanmugaratnam er konferansier for kvelden. Han ble spesielt kjent for et stort publikum med kommentaren «Karpe setter melodi til migrantens melankoli», som tok for seg Karpe-sangen «Baraf/Fairuz» fra albumet Omar Sheriff. Teksten hans berørte mange, og ble del av den store konsertproduksjonen Karpe gjennomførte ti kvelder i Oslo Spektrum og turnerte Europa med sist vår.

På scenen i Oslo Spektrum stod også Harpreet Bansal, som spiller fiolin på det mye omtalte sporet «Baraf/Fairuz» på Omar Sheriff. I tonene fra fiolinen hennes lever arven etter faren, læremesteren, guruen Harbhajan Singh Bansal.


