Nyttig mellomledd?

Er KulturCash’ tjenester et verktøy musikkbransjen trenger, eller er det «svartebørssalg»?

Nylig ble tjenesten KulturCash lansert. Stedet skal gi sine brukere en oversikt over mulige tilskuddsordninger de kan søke på, og også fungere som et sosialt nettverk brukerne kan finne likesinnede å jobbe/søke sammen med. Tjenesten koster «fra 83 kroner per mnd».

— Vi tenkte oss en pris på cirka 1000 kroner i året, og 83 kroner er sånn cirka 995,- delt på 12. Man kan også kjøpe abonnement for 3 måneder, da er månedsprisen høyere, sier innholdssjef Nicolaas Kippenbroeck.

— Og for dette får man?

— Da får man oversikt over drøyt 720 ulike tilskuddsordninger, og man får noen som leter etter flere ordninger og kvalitetssjekker dem først. Det finnes tusenvis av legater i Norge. En del av dem er av typen «for låghalte trompetister fra Indre Fjordknausen som ønsker å studere i Oslo», og som ble opprettet den gang 2000 kroner var mye penger. Da kaster man vekk tiden sin med å søke. Jobben vi gjør er å sjekke bakgrunnen til de forskjellige støtteordningene for å finne de som er verdt noe. Vi har tre mennesker som jobber fem dager i uken med å finne og sjekke ordninger.

Aldri helt kontroll

Likevel, det har siden lanseringen 15. desember blitt påpekt feil i informasjonen om enkeltordninger.

— Vi kommer aldri til å si at vi har 100% kontroll her, for det har vi ikke. Feilen som har skjedd i dette tilfellet er at programmet ligger omtalt flere forskjellige steder, noe som gjør det uklart hvem som faktisk forvalter disse pengene.

I stadig endring

Scan4news startet med å utvikle søkeroboter. Teknologien ble brukt av en kommune for å få oversikt over ulike støtteordninger, noe som ble starten på en større satsning på nettopp dette området. I dag leverer Scan4news’ 14 ansatte tjenester til 150 kommuner og 50 landsdekkende organisasjoner via Tilskuddsportalen.

Det siste året har de oppskalert, blant annet med tanke på lansering av KulturCash.

— Vi har i våre ordninger registrert til sammen nærmere 2500 ulike tilskudd. Feltet er i stadig endring, og nye, gjerne kortlivede støtteordninger kommer til hele tiden. I fjor kom det 900 nye, og det forsvant 400. Kulturrådets ordninger ligger der fast, men de kjenner jo også alle til. Jeg er styreleder i Musikk Kultur og har tidligere jobbet som informasjonsrådgiver i MFO, og ser at kulturfeltet til en hver tid er underrepresentert i søknader til støtteordninger. De fleste vet gjerne om en 12-14 ulike ordninger de kan søke på. Nå skulle det ikke forbause meg om vi utpå våren nærmer oss 1000 ulike ordninger i vår samling, sier Kippenbroeck.

Vil ikke skrive søknader

Scan4news får daglig henvendelser fra brukere som ønsker at de også skal skrive søknadene for dem.

— Men det har vi bestemt oss for å ikke gjøre. Det ville ikke blitt rett om vi satt som edderkoppen i systemet og tok en prosentandel av alle søknadene vi skrev. I stedet driver vi kursvirksomhet for å utdanne folk til selv å skrive bedre søknader.

Trengs det?

Magnar Bergo i Musikkrådet sa til Kulturnytt på P2 at det er ingen grunn til å levere penger for info som allerede finne gratis tilgjengelig hos Musikkrådet og andre organisasjoner.

— Hva sier du til det?

— Jeg skjønner litt hva han sier, men samtidig er det ikke så lett, heller. Jeg tviler sterkt på at noen har så god oversikt som våre søkeroboter har. Hvis du lurer på hva Norsk Kulturråd kan tilby musikere, holder det nok med en telefonsamtale dit. Men vi skal finne de ordningene som ikke er lette å komme over selv. Hvis vi ikke klarer det, er det jo ingen vits å betale for å bruke vår tjeneste, sier Kippenbroeck.

«Svartebørsssalg»

Til Ballade utdyper Bergo kritikken av KulturCash.

— Jeg ser på det som svartebørssalg av billetter. Det blir ikke mer bevilgninger til kulturfeltet av dette. Det blir heller mindre, ettersom det kommer inn et mellomledd som tar seg betalt.

Han mener tilbudet allerede finnes der ute .

— Det burde ikke finnes grunnlag for et kommersielt marked her. Alt dette er informasjon som flere organisasjoner leverer. Vi kan riktignok gjøre en bedre jobb med å legge ut pekere og gjøre tilbudet bedre kjent, og det skal vi også jobbe med over jul.

— Får man samme oversikt og informasjon ved å ringe til deg som ved å søke på denne tjenesten?

— Jeg har ingen forutsetning for å si at informasjonen er tilsvarende, men alt dette er tjenester som flere organisasjoner allerede leverer.

— Kulturfeltet er underrepresentert på søkersiden når det kommer til tilskudd, og innenfor musikkfeltet er enkelte sjangere dårligere til å søke enn andre. Kan en slik tjeneste som dette virke utjevnende?

— Kanskje, og i så fall er det greit. Men hovedargumentet mitt er at det ikke blir mer kroner til kultur av dette, sier Bergo